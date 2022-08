Como ganhar dinheiro na internet? Confira 6 dicas infalíveis

Saber como fazer uma renda extra é o objetivo de muita gente que precisa arcar com as despesas ou deseja começar um novo negócio. Não à toa, as pessoas perguntam “como ganhar dinheiro na internet” aproximadamente 170 mil vezes por mês no Google, segundo a ferramenta de SEO Ahrefs.

As possibilidades são muitas e vão desde trabalhos como freelancer até a criação de uma empresa do zero — tudo isso pela internet. Independentemente das suas habilidades e dos seus objetivos, é possível atuar em home office, no conforto da sua casa, e fazendo o que você gosta.

Quer entender como ganhar dinheiro na internet explorando seus pontos fortes? Confira a lista que preparamos com profissões que você pode seguir e atividades ideais para ganhar um dinheiro extra!

1. Seja freelancer

Uma excelente maneira de trabalhar pela internet e ganhar dinheiro sem sair de casa é fazendo carreira como freelancer. Seja escrevendo textos, revisando, desenvolvendo sites ou editando fotos e vídeos, você pode aperfeiçoar suas habilidades, montar um portfólio e, com isso, conseguir projetos maiores.

Atualmente, há várias plataformas que oferecem oportunidades para profissionais freelancers com diferentes níveis de experiência. Nelas, é possível negociar com os próprios contratantes e acordar prazos e preços. Ou seja, os sites funcionam como mediadores entre as partes, apenas facilitando o contato.

Atuando como freelancer, você consegue criar sua própria rotina, pegar os projetos com os quais tem mais afinidade, organizar seus horários e estilo de trabalho. Com o tempo, você conseguirá uma carteira de clientes consolidada e poderá trilhar uma carreira de sucesso.

2. Dê consultorias

Prestar serviços de consultoria online é uma ótima maneira de ensinar para os clientes tudo que você sabe sobre um assunto e de que forma eles podem aperfeiçoar seus negócios. Portanto, para começar a atuar nessa área, é preciso entender quais são suas habilidades e como elas podem ser úteis para quem está começando no seu ramo.

Atualmente, é possível encontrar pessoas que atuam com consultoria tributária, financeira, de marketing, vendas e diversos outros assuntos pertencentes à gestão empresarial. Depois de definir sua área de atuação, é importante criar uma marca para tornar o seu negócio mais profissional.

Escolha um nome atraente, defina a identidade visual e padronize sua comunicação. Caso você tenha dúvidas sobre como fazer isso, um criador de logo pode ser a ferramenta ideal para te ajudar nesse processo inicial.

3. Monetize seus conteúdos

A produção de conteúdo ainda é uma estratégia eficaz para quem deseja saber como ganhar dinheiro na internet. Seja com um site ou blog autoral, você consegue vender videoaulas, artigos, newsletters, cursos, e-books e outros materiais exclusivos.

Para isso, além de dominar o assunto, é importante contar com uma plataforma de conteúdo, como a HubSpot. Nela, os usuários terão acesso aos seus materiais, poderão tirar dúvidas e realizar todo o fluxo de pagamento de forma segura e muito prática.

Monetizar conteúdos envolve não só apenas sua criação, mas uma série de estratégias de marketing para que eles cheguem a quem precisa. Desse modo, invista em SEO (Search Engine Optimization — ou otimização para mecanismos de busca) para que sua página apareça nos buscadores, como o Google. Parcerias e anúncios pagos também são bem-vindos para impulsionar o seu negócio e vender mais.

4. Trabalhe como afiliado

Você já pensou em ser um afiliado? Esse trabalho é feito a partir da divulgação de links personalizados que levam o comprador a um produto específico. Portanto, podemos dizer que o afiliado é remunerado com uma comissão sobre o valor do produto vendido, seja ele físico ou digital.

Os ganhos partem de 3% sobre o preço da mercadoria e podem chegar a 70% — no caso de infoprodutos. Esses itens compreendem produtos não tangíveis, ou seja, informações digitais que podem ser comercializadas na forma de arquivo para download.

Em razão dessa diferença no faturamento, é importante criar mecanismos de controle financeiro, como uma planilha de fluxo de caixa. Essa ferramenta vai te ajudar a manter a saúde financeira do seu negócio.

Como afiliado, você pode promover aplicativos, cursos online, plataformas, conteúdos e diversos itens físicos que gerem interesse nos usuários. No entanto, antes de começar, vale a pena escolher a modalidade com que você deseja trabalhar e entender como o público que consome esses produtos se comporta. Desse modo, você conseguirá atingir as pessoas certas e concretizar mais vendas.

5. Venda produtos pelas redes sociais

As redes sociais fazem parte da rotina das pessoas, tanto que as marcas perceberam o seu importante papel como vitrine para os produtos e usam o recurso para vender mais. Contudo, antes de criar um perfil em todas as plataformas famosas, é importante entender em qual delas o seu público-alvo está.

Crie uma página atrativa, com a identidade visual da sua marca e todos os detalhes sobre seu negócio, para que os potenciais clientes entendam imediatamente quem é você. Além de falar sobre os produtos ou serviços, é importante criar conteúdos relacionados ao tema para engajar a audiência.

Caso você não tenha muita familiaridade com Facebook, TikTok, Twitter etc. e não se sinta confortável em produzir os posts inicialmente, pode contar com templates prontos. Banners para Instagram, por exemplo, são perfeitos para anunciar promoções e datas comemorativas e economizar tempo na confecção das postagens.

6. Crie uma loja virtual

Vender produtos online está cada vez mais comum devido à praticidade que algumas plataformas oferecem aos usuários. Na internet, é possível encontrar uma série de cursos de e-commerce para quem deseja entrar nesse mercado e ter uma loja própria.

Inicialmente, será necessário ter um domínio, um serviço de hospedagem e uma plataforma de e-commerce, como a Nuvemshop. A criação da loja virtual é muito simples, basta configurar a página, cadastrar os produtos e escolher as formas de pagamento e envio. Pronto, você já pode começar a divulgar seu negócio e vender online.

Ao escolher o template para sua loja, cuide para que ele seja chamativo, tenha todas as informações importantes para os potenciais clientes e facilite a navegação. Além disso, é importante manter a identidade visual da sua marca — não só no e-commerce, mas em todos os canais de comunicação, como redes sociais, e-mail marketing, blog etc.

Se você quer aprender mais sobre como ganhar dinheiro na internet vendendo em seu próprio e-commerce, não deixe de buscar conhecimento. A Nuvemshop oferece o curso completo Primeiros passos para abrir uma loja virtual, basta se certificar e começar a aplicar tudo o que você aprendeu!