Check-up anual da sua saúde pode diagnosticar e prevenir graves doenças

Exames devem ser feitos anualmente, recomendam especialistas

Com o ano novo, muitas pessoas estabelecem metas e objetivos para a carreira profissional e para a vida pessoal, mas o que muitas se esquecem é de colocar a saúde como prioridade nestas metas. Há quanto tempo você não passa em um clínico geral para fazer uma avaliação da sua saúde, incluindo exames de sangue? Pode parecer bobo, mas é extremamente importante ir ao menos uma vez por ano realizar uma consulta médica de rotina e verificar o estado da sua saúde. Isso ajuda a prevenir diversas doenças, inclusive infarto e AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Existem também diversas doenças que podem ter sintomas leves ou mesmo não ter sintoma algum, que são chamadas de “assintomáticas”. É o caso, por exemplo, de hipertensão, diabetes e alguns tipos de sangue. De acordo com Gabriel Resende, que é médico clínico geral do Hospital Santa Maria Asa Norte, as avaliações anuais devem ser feitas com um acompanhamento próximo do médico responsável pela guia de exames e deve-se também levar em consideração todas as particularidades dos pacientes. Isso inclui histórico familiar de doenças cardiovasculares, ortopédicas e outras.

Os principais exames de rotina solicitados por médicos que atuam como clínicos gerais são exames de sangue para medir a glicemia em jejum, hemograma completo, ureia e creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicerídeos, TGO/AST e TGP/ALT, TSH e T4 livre, fosfatase alcalina e gama-glutamiltransferase (GGT). Além dos exames de sangue, também costumam ser solicitados exames de urina e fezes, para verificação de sangue expelido, possíveis infecções ou outros problemas relacionados aos rins e ao sistema digestivo.

Quando necessário, partindo dos relatos dos sintomas do paciente e dos resultados dos exames solicitados, os clínicos gerais podem encaminhar o paciente para um especialista, como ginecologista, urologista, cardiologista, gastroenterologista, etc., a fim de garantir que o problema seja investigado e tratado por uma equipe médica multidisciplinar e especializada.

Pacientes acima dos 40 anos, por exemplo, precisam de um acompanhamento com um cardiologista para fazer check-upanual para observar a saúde do coração; afinal, é geralmente nesta idade que alguns problemas costumam aparecer, como hipertensão e arritmia. Exames como eletrocardiograma e ecocardiograma são muito úteis, fáceis de serem feitos e trazem resultados precisos. O teste ergométrico também costuma ser comum, pois avalia os possíveis riscos de o paciente ter um infarto.

Sendo assim, fazer um check-up anualmente contribui para prevenir possíveis doenças e, consequentemente, impulsionar hábitos saudáveis pós-exames.