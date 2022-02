É amanhã! Caprem lança amanhã Morada do Porto, complexo residencial com portaria e lazer completo

Seguindo a inauguração da sede em Americana, sua primeira unidade de operações fora de Rio Claro, a Caprem Construtora lança nesse sábado, dia 12 de fevereiro, o empreendimento Morada do Porto, com a abertura do stand de vendas e apartamento decorado para visitação.

O lançamento vem com um diferencial: as obras do complexo residencial, que conta com portaria, quadra poliesportiva, piscina com raia e quiosques, já estão em fase final de construção. “Quem estiver procurando por um apartamento no curto ou médio prazo, não vai precisar optar por um imóvel mais antigo, e nem esperar os anos de construção, como acontece com quem compra apartamento na planta. As obras do Morada já estão 75% concluídas”, conta o Engenheiro Civil Emílio Capretz Neto, presidente da Caprem.

Com 896 apartamentos, de 2 e 3 dormitórios, o empreendimento conta com plantas de 53 e 68m², com uma suíte, sala de estar/jantar, varanda, cozinha/área de serviço, laje técnica para o ar condicionado e banheiro social.

Na área comum, o lazer é completo: há quadra poliesportiva, piscina infantil e adulta com raia, quiosques, playground e salão de festas, além de um edifício-garagem, com vagas extras para aquisição dos interessados.

No dia do evento de lançamento do Morada do Porto, em 12 de fevereiro, a Caprem oferecerá a todos os visitantes do apartamento decorado um delicioso brunch, acompanhado de música e diversas atrações para toda a família.

Com quase duas décadas de história no mercado brasileiro de construção civil, a Caprem Construtora está posicionada entre as 30 maiores do país, já soma mais de 700 funcionários e mais de meio bilhão de reais em unidades vendidas.

Top of Mind em Rio Claro, sua cidade berço, a Caprem Construtora possui empreendimentos em diversas cidades do Estado de São Paulo.

Para mais informações sobre a Caprem, acesse: www.caprem.com.br .

Quando: 12/02 (sábado), à partir das 09h

Onde: Av. Padre Oswaldo Vieira de Andrade, n° 1.330 – Terramérica, Americana – SP

Caprem

Desde 2003 no mercado de construção civil, a Caprem possui mais de 750 mil metros quadrados de construção, tendo realizado o sonho da casa própria de milhares de famílias. Posicionada entre as maiores empresas de construção do Brasil, já lançou mais de 4.000 unidades, tendo em seu portfólio 19 empreendimentos, localizados, em sua maioria, na Região Metropolitana de Campinas. A Caprem atua com foco na eficiência de gestão e nos processos de desenvolvimento de seus colaboradores.

