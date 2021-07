COOP Drogaria inaugura nova unidade em Santo André

Seguindo seu plano estratégico de expansão, modernização da marca e, ao mesmo tempo, cumprindo sua missão de sempre proporcionar bem-estar aos seus cooperados e clientes, a Coop Drogaria inaugurou no último dia 16 de julho, uma nova unidade na cidade de Santo André. Ela está localizada na rua Carijós, 1340 – Vila Alzira, a cerca de 500 metros do supermercado Coop, o qual também já possui uma drogaria interna. O funcionamento do novo espaço será de segunda a domingo, das 7h às 23 horas.

Santo André

No local, os cooperados e clientes continuarão encontrando o melhor custo x benefício, além de ofertas e condições especiais de pagamento, amplo mix de medicamentos genéricos e anticoncepcionais com preço popular e uma equipe de farmacêuticos treinada para prestar o melhor atendimento. Outro benefício é que as aquisições podem ser entregues em domicílio, localizado até 1 km de distância da drogaria.

Coop Drogaria

“Em janeiro do ano passado, a Coop Drogaria estava presente em 11 cidades do estado de São Paulo, com 56 drogarias. Hoje são 26 cidades, 77 unidades e com previsão de chegar até o final deste ano com 91 lojas. Para isso, serão investidos R$ 12 milhões”, declara Eduardo Santos, diretor executivo do Negócio Drogaria da Coop.

Foto:Guilherme Balconi