Pablo Di Si é nomeado como Chairman Executivo da VW América Latina

A Volkswagen anuncia que Pablo Di Si ocupará o recém-criado cargo de Chairman (Presidente) Executivo na região América Latina a partir de 1º de janeiro de 2022, que abrange operações em 29 países, incluindo Brasil, Argentina e países da América do Sul e América Central. Pablo deixa o cargo de Presidente e CEO das operações da Volkswagen na América Latina. A operação da Volkswagen do Brasil passará a ser comandada por Ciro Possobom, que assume a responsabilidade como COO Brasil (Chief Operating Officer), acumulando também a função atual de Vice-Presidente de Finanças e Estratégias de TI da Volkswagen Região América do Sul; Thomas Owsianski permanece como Presidente e CEO da Volkswagen Argentina e como Vice-Presidente de Vendas e Marketing para a Região América do Sul.

Ralf Brandstätter, CEO da marca de automóveis Volkswagen: “Pablo Di Si é o arquiteto-chefe de nossa incrível história de retomada na América Latina. Com sua forte perspicácia nos negócios, visão de longo prazo e profundo conhecimento desta região, ele tem sido fundamental para nos preparar para o sucesso. Sob sua liderança, lançamos a maior renovação de portfólio da história da Volkswagen no Brasil, sob medida para o gosto sul-americano, conquistando expressiva participação de mercado. Eu não conseguia pensar em um líder mais adequado para essa função-chave. Com Ciro Possobom assumindo o Brasil, continuaremos a tornar nosso negócio mais resiliente. Com sua sólida experiência em finanças, ele garantirá que nossas conquistas recentes sejam sustentáveis. Estou confiante de que com Pablo Di Si, Ciro Possobom no Brasil e Thomas Owsianski na Argentina, temos uma equipe de liderança muito forte para escrever nosso próximo capítulo de sucesso na América Latina. “

Volkswagen

Pablo Di Si liderou uma transformação nos negócios na Volkswagen da América Latina com o esperado retorno dos resultados positivos no ano fiscal de 2021. Nos últimos 4 anos, a Volkswagen promoveu a maior ofensiva de novos produtos de sua história adaptados às necessidades da região, lançando o Novo Polo, Virtus, T-Cross, Nivus e Taos, entre outros. Pablo foi responsável pela reestruturação da organização com foco em uma intensa transformação cultural, criando novos modelos de negócios, acelerando a digitalização e melhorando a satisfação do cliente. Em sua gestão, a Volkswagen tornou-se líder no segmento de utilitários esportivos compactos no Brasil e a marca manteve a posição de maior produtora e exportadora de veículos leves do país.

Pablo anunciou recentemente investimentos de R$ 7 bilhões na região América Latina nos próximos cinco anos para acelerar o ritmo da transformação da Volkswagen América Latina em um fornecedor orientado a software de mobilidade sustentável. Ele também é responsável pelo estabelecimento do Centro de P&D para Biocombustíveis, com sede no Brasil, para desenvolver uma tecnologia complementar à ofensiva de eletrificação global da Volkswagen.

Pablo Di Si

Pablo Di Si iniciou sua carreira no Grupo Volkswagen em 2014 e assumiu a posição de Presidente e CEO da Volkswagen América Latina em outubro de 2017.

Graduado pela Harvard Business School (AMP 2011), tem MBA de International Management pela Thunderbird, School of Management (2002). Formou-se em Contabilidade pela Northwestern University (1996). Pablo Di Si é também Bacharel em Administração, com especialização em Finanças, pela Loyola University of Chicago (1994). Em 2018, completou o programa Managing Efficient Boards na Harvard University. Em 2017, concluiu o CEO Global Program na Wharton, IESE and CEIBS Business School e foi eleito Presidente da AHK Argentina (Câmara de Indústria e Comércio Argentina – Alemanha).

Anteriormente, Pablo ocupou posições-chave nas áreas de Finanças e Desenvolvimento de Negócios na FCA – Grupo Fiat Chrysler – nos Estados Unidos e no Brasil, onde viveu por 11 anos (nas cidades de São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte).

Ciro Possobom

Ciro Possobom é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Paraná e com MBA em Finanças pelo IBMEC. Possui vasta experiência internacional, principalmente em países da América Latina, Europa e Ásia. Por 21 anos, atuou na área financeira da Aliança Renault-Nissan, onde em seus últimos cargos foram CFO da unidade de negócios de Carros Elétricos e Baterias da Nissan Motor no Japão, Vice-Presidente de Finanças para Programas, Parcerias e Business Units da Renault SAS, em Paris, e desde 2017 era o Vice-Presidente da área de Administração, Finanças e Tecnologia da Informação da Nissan LatAm. Desde 2019 é Vice-Presidente de Finanças e Estratégias de TI da Volkswagen Região América do Sul.

Thomas Owsianski

Thomas Owsianski é formado em Economia e trabalha no Grupo VW desde 2012, quando integrou o time da Skoda como Head de Marketing. Em 2014 se tornou Diretor Executivo da Skoda com a responsabilidade de Vendas & Marketing em Xangai, na China. Em 2016 foi transferido para a VW do Brasil para assumir a Vice-Presidência de Vendas & Marketing SAM e adicionalmente em 2017 se tornou o 1º Vice-Presidente Executivo da Volkswagen Região SAM. Em 2018 ele assumiu a Presidência da Audi China em Pequim e desde setembro 2019 atua como Presidente & CEO da Volkswagen Grupo Argentina. Em outubro de 2020 assumiu também a vice-presidência de Vendas e Marketing da Volkswagen para a Região América do Sul.