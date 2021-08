Pep Guardiola diz que entre Ronaldo e Romário, escolheria os dois

Em evento da XP, técnico do Manchester City afirma que acha muito difícil um treinador estrangeiro comandar a seleção brasileira

Pep Guardiola, vitorioso técnico espanhol, famoso por ser um verdadeiro manager nos times campeões que comandou (Barcelona, Bayern de Munique e atualmente o Manchester City) participou hoje, 25, da 11ª edição da Expert, maior evento de investimentos do mundo e afirmou que para tudo na vida é preciso se preparar, buscar sempre inovar, aprender todos os dias e amar o que faz, se rodeando de pessoas boas e que tenham os mesmos propósitos.

Entrevistado por Pedro Mesquita, Head de Investment Banking, Guardiola considera ser muito difícil que um técnico estrangeiro assuma um dia o comando da Seleção Brasileira. “Eu creio que o técnico da seleção brasileira sempre será brasileiro. Não vejo um estrangeiro em seleções como o Brasil”. Além disso, ele também elogiou o trabalho de Tite: “Acho a equipe de Tite fantástica, alguns são meus jogadores, alguns são rivais e eles complementam muito bem. Brasil sempre é favorito em todas as competições que entra, sempre foi e sempre será. Faz parte da cultura do país amar o futebol e ser bom nisso”

Pep Guardiola

Guardiola também comentou que a seleção brasileira de 1982 foi mágica. Na Catalunha, quando ainda garoto, todos assistiam aos jogos e se emocionavam com aquele time. “Não havia um brasileiro, mas todos adoravam assistir eles jogando”, relembra.

Sobre próximos passos, contou que pretende descansar um pouco após sua passagem pelo Manchester City, para depois aprender ainda mais e poder assumir uma seleção de ponta, seja na Europa, ou na América do Sul.

Em tom de bom humor, não conseguiu dizer qual o melhor jogador brasileiro da história do Barcelona, mas apontou as qualidades individuais de Romário, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. “Esta é uma pergunta como quem você ama mais: papai ou mamãe?”, brincou. Mas e se precisar escolher entre Romário e Ronaldo para seu ataque, perguntou Pedro Mesquita. Pep foi categórico e afirmou com bom humor “Se tivéssemos que escolher entre Ronaldo e Romário, temos tanto dinheiro que contrataríamos os dois”.

Pep também contou que pretende ser treinador até os 80 anos e não se vê entrando em outro tipo de trabalho fora do futebol. “É preciso ser bom e aprender sempre sobre o seu trabalho. No meu, estudo muito e por isso sou um dos melhores do mundo no que faço. Se fizer outra coisa, milhares de pessoas seriam melhores e mais capazes do que eu. O ser humano segue sempre evoluindo e é preciso sempre buscar se inovar, principalmente os empreendedores, que precisam ter novas ideias sempre para não serem ultrapassados pelos outros”.

11ª edição da Expert XP

De 24 a 26 de agosto, a 11ª Expert traz renomados especialistas globais de finanças, ESG, tecnologia, ministros brasileiros entre outros, como Ministro Paulo Guedes (Ministro da Economia), Marcelo Queiroga (Ministro da Saúde do Brasil), Arthur Lira (Presidente da Câmara dos Deputados e Deputado Federal), Luis Roberto Barroso (Presidente do TSE), Ben Bernanke (ex-presidente do FED), Ministro Luiz Fux (Presidente do Supremo Tribunal Federal), Rodrigo Pacheco (Presidente do Senado Federal), Malala Yousafzai (Co-fundadora do Fundo Malala e ganhadora do Prêmio Nobel), Hillary Rodham Clinton (ex-secretária de Estado e ex-senadora dos Estados Unidos), Marta Silva (jogadora de futebol), Douglas Souza (vôlei), Kaká (Ex-Jogador de Futebol), Michael R. Bloomberg (Fundador Bloomberg LP, Bloomberg Philanthropies e Ex-prefeito de NYC), Rubens Barrichello (Piloto de automobilismo), Maite Schneider (Co-fundadora da plataforma Transempregos) e Randi Zuckerberg (Fundadora e CEO da Zuckerberg Media).

A 11ª edição da Expert XP tem transmissão 100% online e gratuita pelo segundo ano consecutivo em razão da pandemia.

