UNITAU abre inscrições para o curso de Medicina no Vestibular de Verão 2022

A Universidade de Taubaté (UNITAU) anuncia hoje (25) o início do período de inscrições do Vestibular de Verão 2022, para o curso de Medicina. A partir desta quarta-feira, os interessados poderão se inscrever, de forma online, no processo seletivo. Ao todo, serão 60 vagas disponibilizadas pela Instituição. A taxa de inscrição é de R$ 380,00.

A primeira fase ocorre em 31 de outubro e será composta por uma prova de 80 questões objetivas de múltipla escolha. Nessa etapa, serão requisitados conhecimentos das disciplinas Biologia, Física, Química, Matemática, Geografia, História, Língua Portuguesa e Língua Estrangeira (Inglês). A segunda fase acontece no dia 13 de novembro. Os candidatos realizarão uma prova dissertativa, subdividida em Redação, Química e Biologia.

Vestibular de Verão 2022 para o curso de Medicina

Os candidatos que necessitem de atendimento diferenciado ou específico para realizar a prova devem se manifestar no ato da inscrição, por meio de um requerimento. Para mais informações, consulte o manual do candidato.

UNITAU

A Universidade reforça que, em conformidade com os protocolos de segurança no combate ao novo coronavírus, continuará adotando medidas obrigatórias para a participação dos candidatos nos locais de prova, como, por exemplo, o uso obrigatório de máscara de proteção facial, aferição da temperatura antes do acesso às salas, distanciamento de carteiras, entre outras ações.

Para se inscrever, clique aqui. O candidato que não tiver acesso à internet poderá realizar a sua inscrição na Central do Aluno, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, por meio de um agendamento prévio em vest@unitau.br, ou nos telefones (12) 3625-4110 e (12) 99191-7484 (whatsapp). Para efetivar a inscrição, é necessário realizar o pagamento do boleto, gerado a partir do preenchimento dos dados no site.

Confira as informações do Vestibular de Verão 2022 para o curso de Medicina:

Período de inscrições – De 25/08/2021 a 18/10/2021

Taxa de inscrição – R$ 380,00

Primeira fase – 31/10/21

Locais de prova – Departamento de Gestão e Negócios, localizado na Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 225, Centro – Taubaté/SP. E no Departamento de Engenharia Civil, localizado na Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 87, Centro – Taubaté/SP.

Divulgação do resultado da primeira fase – 09/11/21

Segunda fase – 13/11/21

Local de prova na segunda fase – Departamento de Gestão e Negócios, localizado na Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 225, Centro – Taubaté/SP

Divulgação do resultado da segunda fase – 23/11/21

Matrícula dos classificados e convocados em primeira chamada – 25 e 26/11/2021

Foto: Bianca Guimarães