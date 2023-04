Como avaliar um imóvel para comprar ou reformar

Procurar um imóvel para comprar pode ser uma aventura ou um pesadelo. O sonho da casa ideal muitas vezes entra na frente da razão e o processo de busca por um novo lar se torna bastante complicado.

É preciso ter uma noção muito clara da realidade quando falamos de comprar um imóvel, pois é muito comum que as nossas exigências para uma casa nova não caibam no orçamento.

Entre abrir mão de alguns desejos e comprar uma casa pronta ou investir em uma reforma para garantir tudo o que se espera existem diversos fatores a serem considerados. Neste artigo, nós te ajudamos a tomar a decisão ideal. Acompanhe.

Comprar pronta ou reformar?

Comprar uma casa pronta pode ser a opção mais fácil, pois não exige tanto esforço e tempo quanto uma reforma. Além disso, a casa já vem com todos os acabamentos e decorações, o que pode ser uma vantagem para os novos moradores.

No entanto, comprar uma casa já finalizada também pode ter suas desvantagens. O imóvel pode não ter a quantidade de quartos suficiente, não estar localizada na área desejada ou não ter o layout desejado.

Nesses casos, reformar pode ser uma opção mais viável. Embora possa levar tempo e dinheiro, uma reforma pode oferecer a oportunidade de personalizar a casa de acordo com as preferências e necessidades do comprador.

É possível criar um layout personalizado, escolher acabamentos e decorações específicas e instalar recursos que tornem a casa mais eficiente em termos de energia.

Para qualquer um dos casos, é essencial ter um planejamento financeiro adequado, levando em consideração os custos de aquisição, mão de obra, materiais e possíveis imprevistos.

Uma dica interessante para quem está reformando uma casa é investir emtapetes personalizados, peças fundamentais na decoração por proporcionar conforto e aconchego, que também podem ser uma forma de expressar a personalidade do morador.

Quais as vantagens de reformar?

Reformar uma casa pode ser uma oportunidade para deixar a casa do jeito que sempre sonhou, com a vantagem de não precisar procurar por uma casa pronta que atenda todas as suas expectativas.

Entre diversos benefícios, além dos que já foram mencionados, dois se destacam. Veja quais são.

Valorização do imóvel

Além das vantagens de personalização e eficiência, reformar uma casa pode ser uma forma de valorizar o imóvel. É possível atualizar a estrutura da casa, modernizar instalações elétricas e hidráulicas e melhorar a aparência geral do imóvel.

A instalação de cerca elétrica, por exemplo, pode ser uma melhoria que aumenta a segurança da casa e, consequentemente, seu valor de mercado.

Além disso, os moradores podem fazer a adição de recursos para tornar a casa mais eficiente, como:

Aquecedores solares;

Sistemas de captação de água da chuva;

Painéis solares;

Automação, etc.

Outra forma de valorizar o imóvel é com a modernização dos acabamentos. A atualização de pisos, revestimentos e pinturas pode dar uma aparência mais atual e elegante à casa, além de atrair compradores.

É importante ressaltar que a valorização do imóvel não depende apenas das melhorias feitas na casa, mas também da localização e das condições do mercado imobiliário.

Porém, com uma reforma bem planejada e executada, é possível aumentar consideravelmente o valor de mercado do imóvel e torná-lo mais atrativo para potenciais compradores caso os moradores queiram vender a casa no futuro.

Custo de aquisição

Uma das principais vantagens de adquirir um imóvel que precisa de reforma é o preço mais baixo em comparação a uma casa pronta.

Isso porque, geralmente, o valor do imóvel leva em conta sua aparência e condições atuais, o que pode fazer com que essas casas tenham um preço mais acessível.

Ao comprar um imóvel para reformar é possível negociar o valor, levando em consideração os custos das obras necessárias. Isso pode permitir que o comprador invista em melhorias, como a instalação de um portão eletrônico automático, por exemplo.

Por outro lado, ao comprar uma casa pronta, o valor geralmente é mais elevado, já que o imóvel já está em boas condições de uso.

No entanto, é importante lembrar que os custos de manutenção e eventuais reparos também devem ser considerados ao comprar um imóvel pronto, o que pode aumentar os gastos a longo prazo.

Quais são as desvantagens da reforma?

Assim como há vantagens, a reforma de uma casa também pode apresentar algumas desvantagens que precisam ser consideradas. Veja as principais.

Imprevistos

Mesmo que o comprador faça um planejamento cuidadoso e tenha um orçamento definido, imprevistos podem surgir durante a obra, como problemas estruturais ou a descoberta de infiltrações que precisam ser solucionadas.

Esses imprevistos podem gerar custos adicionais significativos, impactando o orçamento total da reforma e exigindo uma revisão do planejamento inicial. Além dos custos, os imprevistos também podem impactar o tempo necessário para concluir a obra.

Outra consequência dos imprevistos é a necessidade de alterar o projeto inicial da reforma. Isso pode ser necessário se um problema estrutural for identificado e precisar ser corrigido antes dainstalação de piso vinílico, por exemplo.

Realizar um planejamento detalhado, contratar profissionais capacitados e estar aberto a alterações no projeto inicial podem ajudar a minimizar os impactos dos imprevistos na reforma.

Tempo de obra

Outra desvantagem da reforma de um imóvel é a necessidade de tempo e esforço para supervisionar a obra.

Uma reforma pode levar meses, ou até mesmo anos, dependendo da extensão das melhorias a serem realizadas, o que pode ser problemático para quem precisa se mudar rapidamente.

Essa situação pode ser ainda mais desafiadora para quem mora de aluguel, pois terá que arcar com os custos de duas moradias enquanto a obra não é finalizada.

Além disso, durante a reforma, é comum que a casa fique bastante bagunçada e desorganizada, gerando desconforto e estresse para os moradores.

A falta de privacidade também pode ser um problema caso seja necessária a realização de obras externas, como ofechamento de varanda com vidro, por exemplo.

É preciso estar preparado para lidar com a obra, seja por meio da contratação de profissionais capacitados ou da disponibilidade para supervisionar os serviços.

Também é importante ter um plano B, caso a reforma leve mais tempo do que o previsto ou surjam imprevistos que atrasem a conclusão da obra.

Avalie corretamente o seu imóvel

Ao avaliar um imóvel para reformar, é importante considerar alguns fatores, como a localização da casa, pois isso influencia diretamente o valor do imóvel e o estilo de vida que o comprador deseja ter.

É preciso considerar a infraestrutura do bairro, a segurança e a proximidade de serviços e comércios, além dos fatores listados a seguir.

Sistemas hidráulico e elétrico

Dentre os principais aspectos que devem ser avaliados, destacam-se as redes elétrica e hidráulica da casa. Danos nessas redes podem ser perigosos e impactar negativamente a reforma, exigindo uma reforma mais cara e complexa.

Na rede elétrica, é importante verificar se a instalação está de acordo com as normas de segurança e se não há fios expostos ou em mau estado de conservação. Problemas elétricos podem gerar curtos-circuitos, incêndios e colocar em risco a vida dos moradores.

Já na rede hidráulica, é preciso avaliar se há vazamentos, infiltrações ou entupimentos nas tubulações. Esses problemas podem causar danos estruturais na casa, como rachaduras e umidade, além de impactar o consumo de água e o funcionamento de equipamentos.

Outros aspectos que devem ser avaliados incluem a presença de infiltrações, vazamentos de gás, problemas estruturais e até mesmo detalhes estéticos, como a presença de uma cascata de parede que possa estar danificada.

É importante estar ciente de todas as questões que precisarão ser solucionadas na reforma, para evitar surpresas e gastos imprevistos ao longo do processo.

Estrutura do imóvel

Além das redes elétrica e hidráulica, a estrutura da casa também precisa ser avaliada antes da compra.

É importante verificar a qualidade das fundações, lajes e paredes de sustentação, para garantir que a casa esteja em boas condições estruturais e segura para os moradores.

A presença de rachaduras, infiltrações e problemas estruturais pode indicar problemas graves na estrutura da casa, o que impacta a segurança e a durabilidade do imóvel.

Nesse sentido, é altamente recomendado contar com o auxílio de um engenheiro ou outro profissional capacitado para realizar uma avaliação confiável, identificar possíveis problemas e apontar soluções para as correções necessárias.

Outros aspectos que também podem ser verificados incluem a instalação de interfone, se o imóvel possui áreas de lazer ou piscina, além de outros equipamentos que possam requerer manutenção ou correção.

Realizar essa avaliação com antecedência pode evitar surpresas desagradáveis durante a reforma e garantir a segurança e a qualidade da obra.

Pisos

Por fim, outro aspecto importante a ser avaliado antes de comprar um imóvel para reforma é o estado dos pisos. Isso pode influenciar diretamente no tempo e no custo da reforma, já que a troca de pisos costuma ser um processo demorado e trabalhoso.

Uma alternativa interessante e econômica é a instalação de piso laminado. Essa opção de revestimento é rápida de instalar e apresenta um excelente custo-benefício, pois possui uma durabilidade considerável e é resistente a manchas e riscos.

Além disso, a instalação não gera entulho e sujeira, o que é uma grande vantagem durante a reforma.

Em suma, avaliar o estado dos pisos é fundamental para uma reforma bem-sucedida. Optar por técnicas e materiais menos convencionais pode ser uma alternativa eficaz, rápida e econômica para a reforma do imóvel, garantindo um resultado satisfatório e de qualidade.

