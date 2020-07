COOP REGISTRA AUMENTO NAS VENDAS DE MARCA PRÓPRIA E LANÇA NOVOS PRODUTOS

A pandemia, causada pelo coronavírus, alterou o comportamento de compra das pessoas e uma dessas mudanças está relacionada à procura cada vez maior por produtos de marca própria.

Na Coop – Cooperativa de Consumo, que mantém as marcas Coop e Delícias da Coop, alguns itens chegaram a bater elevados índices de crescimento nas vendas. No mês de abril deste ano em relação ao mesmo período de 2019, a venda de sucos aumentou (70,9%), arroz (147,88%), embutidos para feijoada (132,91%), ovos (79,35%), papel higiênico (61,52%), água sanitária (37,64%) e farináceos (66,01%). Segundo o gerente comercial Eder Fernandes, nesse período analisado, a média de aumento nas vendas dos produtos marca Coop foi de 47,5%.

“O período de isolamento social provocou considerável aumento nas vendas de vários produtos. Porém, a marca própria apresenta um crescimento superior porque o maior consumo nas residências faz com que os consumidores busquem alternativas mais econômicas sem abrir mão da qualidade. E esta é uma característica dos produtos MP, que oferecem qualidade similar às marcas líderes e mais consumidas habitualmente, com preço mais competitivo, tornando-se um excelente custo benefício”, explica Eder Fernandes.

Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização (Abmapro)

Para este ano, a Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização (Abmapro) projeta crescimento de 9,6% nas vendas, considerando todos os segmentos. E é diante das boas perspectivas do segmento que a Coop acabou de lançar o Azeite Extra Virgem Espanhol Coop e, em breve, terá em suas gôndolas o Leite UHT nas versões Integral, desnatado e semidesnatado, novas versões de ração para gatos e açaí congelado em duas versões de embalagens – 500 ml e 2 litros. Atualmente, a Coop possui 67 categorias da marca Coop, envolvendo 369 itens em linha, e a marca Delícias da Coop, 16 categorias com 649 itens em linha de produção.

Coop – Cooperativa de Consumo

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.