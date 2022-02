Pensando em fazer um financiamento imobiliário ?

Saiba como fazer, além de conhecer as vantagens e desvantagens

Ter a casa própria é o sonho de muitas pessoas. É sinônimo de segurança, conforto e independência, justamente por não depender de um locatário para morar em algum imóvel. Mas comprar uma casa ou apartamento não é nada fácil. São bens de altos valores, e nem sempre os interessados têm o dinheiro para pagar à vista. É nesse momento que entra o financiamento imobiliário.

O financiamento nada mais é do que uma linha de crédito, em longo prazo, cedida por instituições financeiras, bancos públicos ou privados. Pode ser utilizado para a compra de veículos e também de imóveis. Quando você decide comprar uma casa usando essa modalidade, o valor negociado é passado do banco para o dono do imóvel, seja uma pessoa física ou jurídica. Daí em diante, você começa a pagar as parcelas, previsto tudo em contrato, para a instituição financeira que cedeu o crédito. Essas prestações pagas ao banco têm valor de juros acrescido, mês a mês, e o prazo para pagamento pode chegar até a 35 anos.

Lembrando que em muitos casos, na hora de comprar um imóvel, você precisará pagar uma porcentagem do valor total como entrada. Isso irá variar de acordo com o banco que você está negociando, mas normalmente o mínimo gira em torno de 20%. Então se você vai comprar uma casa que tem um valor de R$ 300 mil, seria necessário pagar pelo menos R$ 60 mil de entrada. Quanto maior a porcentagem, menor o valor das prestações.

Justamente por ter uma alta procura para o financiamento imobiliário, as instituições precisam executar uma validação antes de iniciar todos os trâmites, então você terá que apresentar vários documentos e certidões. Em geral, irão solicitar CPF, identidade, carteira de trabalho, comprovante de renda, certidões de casamento, etc.

Os bancos também irão realizar uma análise de crédito em seu nome. Esse detalhe é muito importante, porque muitas pessoas têm dúvidas de como ver meu score, o que pode interferir diretamente no financiamento.

Uma de suas vantagens é exatamente o tempo que as pessoas têm para quitar o imóvel desejado. Isso acaba viabilizando a compra daqueles que não podem pagar à vista. Muitos veem como uma “boa dívida”, e preferem pagar por muito tempo prestações de uma casa própria do que direcionar o valor para um aluguel. Mas também existe o lado negativo, que também está relacionado ao prazo, já que é difícil prever a renda do futuro, se continuará no mesmo emprego. Então é fundamental que uma reserva seja mantida para evitar qualquer surpresa.