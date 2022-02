Nova edição do Primeira Chance tem contrapartida de R$ 400

A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) abre, nesta segunda-feira (21), um novo período de inscrição para o programa Primeira Chance, que tem como novidade, este ano, uma contrapartida financeira de R$ 400 para os alunos que obtiverem 100% de frequência.

Esses mesmos alunos também terão a oportunidade de continuar a formação profissional realizando um curso gratuito na modalidade EAD, oferecido pelo Cephas.

O programa é destinado a jovens de 18 a 29 anos, que buscam empregabilidade ou a chance de empreender o próprio negócio.

A intenção é que os jovens tenham oportunidade de fazer uma imersão em conteúdos de tecnologia, inovação, empreendedorismo, além de receberem dicas para entrevistas online, elaboração de currículos e uso da plataforma Linkedin.

Primeira Chance

O Primeira Chance é uma iniciativa da Prefeitura em parceria com a Fundhas, Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida (por meio da Assessoria de Juventude), entidades de classe e empresários voluntários.

Inscrição e seleção

Os interessados poderão se inscrever de 21 de fevereiro a 14 de março pela página do Qualifica São José, no site da Prefeitura, ou pelo telefone 156.

Para concorrer a uma das 40 vagas desta primeira edição, os jovens devem ter de 18 a 20 anos, residir em São José dos Campos e estar cursando ou ter o ensino médio completo.

Os candidatos selecionados serão informados posteriormente para realizar matrícula entre os dias 16 e 21 de março.

Duração

O programa será realizado em oito módulos com diferentes temas, de 22 de março a 19 de abril, com aulas presenciais às terças e quintas-feiras, das 8h às 12h. Todas as aulas ocorrerão no auditório do Centro da Juventude (com exceção do último módulo, que será no Parque Tecnológico).

Em todas as aulas, será seguido o protocolo de prevenção à covid, estabelecido pela Prefeitura.

Módulos

Todos os módulos são gratuitos. Ao final da edição, haverá certificação emitida pelo Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) aos participantes com o mínimo de 75% de presença.

As aulas foram elaboradas de acordo com as novas tendências do mercado de trabalho e visam estimular o reconhecimento de habilidades e diferenciais de cada participante, para o momento de uma contratação ou abertura do próprio negócio.

Os temas de cada módulo serão desenvolvidos pelos próprios parceiros do programa:

1 – Os diferenciais de competitividade (ACI).

2 – O Mercado de Trabalho (Cephas).

3 – Formação Curricular e Dinâmica de Entrevistas (CIEE).

4 – Profissionais para a Indústria do Futuro (Assecre).

5 – Oficina de Empreendedorismo (Sebrae).

6 – Inteligência Artificial no Mundo do Trabalho (Senai).

7 – Inovação Tecnológica e Ferramentas de Gestão (Parque Tecnológico).

8 – Vivência e explanação aos espaços, laboratórios, incubadoras (Parque Tecnológico).

Fundhas

Rua Santarém, 560, Parque Industrial

3932-0533

www.fundhas.org.br



Programa Primeira Chance tem uma nova fase de inscrição para formação de turma – Foto: Divulgação