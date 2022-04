É seguro abrir uma conta digital?

Após o cenário pandêmico causado pela covid19, a otimização de recursos foi promovida através de diversas formas e diversos meios.

Apesar de representar um cenário delicado e que necessitava de atenção e cuidado, a pandemia nos mostro que, é possível sim, realizar diversas atividade sem precisar sair de casa.

Essa realização de atividades pode ser vista, por exemplo, à medida que diversas escolas e empresas adotaram o modelo EAD como modelo fixo de estudo e trabalho. Além disso, não ter mais um escritório físico foi um fator essencial para fazer com que as empresas se recuperassem economicamente, visto que, não precisariam mais arcar com aluguel e pagamento de funcionários da limpeza.

No entanto, por não precisar mais do serviço prestado por certos funcionários, a troca no modelo de serviço fez com que muitos profissionais fossem colocados para fora do mercado de trabalho.

Muitos mercados, farmácias e restaurantes passaram a trabalhar também somente com entrega, sem precisar, necessariamente, que o cliente fosse até o local para decidir qual produto iria escolher.

Além disso, o surgimento e a valorização de diversos bancos virtuais foi algo que teve grande importância durante a pandemia. Isso porque, realizar diferentes tipos de transações de diferentes lugares, se tornou possível e prático.

Porém, vale ressaltar que, a segurança dos indivíduos deve ser colocada em primeiro lugar sempre, por isso, antes de abrir uma conta virtual digital, certifique-se da instituição a qual você deseja utilizar os serviços, se ela é bem indicada e quais as vantagens e os benefícios de utilizar os serviços prestados por ela e não por outras instituições econômicas.

Assim, pensando na maior segurança para os clientes que desejam abrir uma conta digital virtual, separamos neste artigo algumas dicas que devem ser levadas em consideração e em quais fatores devemos ficar atentos.

Continue a leitura e saiba como melhorar sua experiência com bancos digitais, sem precisar ficar com medo ou com sensação de insegurança.

Afinal, o que é uma conta digital?

A conta digital é a conta bancária utilizada para a realização de transações e para a movimentação de serviços através da internet, sem precisar ir até um banco físico.

No entanto, a conta digital conta com quase todos os recursos disponibilizados em uma agência física da instituição. Alguns dos serviços que as contas digitais oferecem são:

Pagar boletos com ou sem o código de barras;

Realizar depósitos;

Efetuar e receber transferências;

Sacar em locais que tenham a rede 24 horas;

Recarregar celular;

Efetuar compras através do cartão de crédito e de débito;

No caso desse último serviço, vale destacar que, fica a critério de cada instituição permitir que as compras sejam ou não realizadas, podendo ainda, muitas vezes, não contarem com a versão do crédito.

Funcionamento da conta digital

O funcionamento da conta digital é simples e não tem segredo, além disso, abrir a conta digital é um processo gratuito e você ainda pode escolher qual a instituição que mais lhe agrada e que mais combina com você, ou pode possuir mais de uma conta se preferir.

Além dos serviços mencionados acima que as contas digitais oferecem, algumas contam até com recursos extras, como, por exemplo, a possibilidade do dinheiro render mais de acordo com a movimentação de dinheiro na conta.

Vale lembrar ainda que, a conta digital conta somente com a modalidade de conta-corrente, ou seja, caso o cliente deseja ter uma conta poupança, deverá procurar uma agência física.

Segurança na hora de abrir uma conta digital

A segurança deve ser um ponto primordial para poder abrir uma conta em um banco digital, isso porque, ninguém gosta e ninguém deseja ter seus dados vazados por conta de falta de segurança da parte da instituição.

Portanto, para garantir essa segurança e pode abrir sua conta de forma segura, pesquise sobre instituições que estão no mercado há bastante tempo e como as pessoas avaliam os serviços prestados por essas empresas.

Instituições como Nubank, Banco Inter, Neon, Vicoa Brasil, e muitas outras estão no mercado faz tempo e contam com a prestação de diferentes serviços, além da possibilidade de abrir uma conta virtual.

Como abrir a conta digital?

Após pesquisar sobre as instituições que fornecem esse tipo de serviço e escolher qual lhe passa mais segurança e qual atende mais suas expectativas, basta que o cliente baixe o aplicativo e faça seu cadastro.

Assim como em uma agência normal, o indivíduo deverá inserir seus dados básicos e enviar a foto de alguns documentos que serão necessários para abrir a conta. O envio desses documentos será feito através de fotos e pode demorar até 3 dias úteis para ser analisado, mas, esse prazo varia de acordo com a instituição.

Após os documentos serem analisados, basta esperar que o cartão irá chegar dentro de alguns dias, no entanto, os recursos do aplicativo já estarão liberados.

Assim, após a leitura de nosso artigo a respeito da segurança em abrir ou não uma conta digital, não se esqueça de pesquisar e se informar sobre a instituição antes de solicitar seu cartão.

Imagem de Tumisu, please consider ☕ Thank you! 🤗 por Pixabay