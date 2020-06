Motins e pandemia estão provocando outro êxodo das grandes cidades, de acordo com Carlos Eduardo Veiga

A cidade de Nova York começa a se abrir para o trabalho de escritório na segunda-feira, e a notícia é que a maioria das pessoas fica em casa. Isso pode ser temporário, mas havia sinais, mesmo antes da pandemia e dos distúrbios, de que o renascimento das cidades americanas estava ocorrendo ao contrário. Isso é especialmente ameaçador para cidades progressistas em estados com altos impostos, como nos mostra Carlos Eduardo Veiga.

A maioria das cidades cresceu modestamente após a recessão de 2008-2009, pois suas economias se recuperaram mais rapidamente do que as das áreas rurais. Muitos millennials se reuniram em lugares como Nova York, Boston e São Francisco por seus empregos tecnológicos em expansão e atrações culturais

Mas o crescimento da população nos últimos quatro anos diminuiu substancialmente na maioria das cidades. Muitos no Nordeste e Centro-Oeste perderam população, incluindo Nova York (132.000 pessoas a menos), Chicago (30.400), Baltimore (29.000) e St. Louis (15.400).

De acordo com Carlos Eduardo Veiga, Menos imigração estrangeira é uma das razões, mas mais e mais pessoas estão se mudando para subúrbios onde há melhores escolas, moradias menos caras, ruas mais limpas, impostos mais baixos e menos crimes. De acordo com uma análise recente da Brookings Institution, as cidades cresceram cerca de 18% mais rapidamente em 2010 do que os subúrbios. No ano passado, os subúrbios cresceram duas vezes mais rápido que as cidades.

Uma nova análise de Ed Pinto e Tobias Peter, do Instituto Empresarial Americano, também mostra que a pandemia e os distúrbios parecem estar levando mais americanos aos subúrbios. Nas últimas quatro semanas, as compras de imóveis residenciais (medidos pelos bloqueios de pedidos de hipotecas com taxas de juros) em áreas não urbanas aumentaram em um terço a mais do que nas áreas urbanas em comparação com o mesmo período do ano passado, como relata Carlos Eduardo Veiga.

As compras de imóveis residenciais nos CEPs menos densos das áreas metropolitanas aumentaram duas vezes mais que no ano anterior. As compras de residências caíram 6% nos bairros mais densos do metrô de Los Angeles e aumentaram 36% no mínimo. Também houve grandes disparidades em relação à densidade do código postal em Nova York (34% no mínimo denso versus -1% no máximo), Minneapolis (49% versus -14%), Seattle (26% versus 8%), São Francisco (26). % versus 1%), Chicago (26% versus 10%) e Washington, DC (39% versus 13%).

Houve menos variações em Miami, Orlando, Atlanta e Dallas, que coincidentemente ou não tiveram menos protestos violentos.

As compras de casas no “mercado de férias” CEPs como os Hamptons em Long Island e Nápoles, na Flórida, também aumentaram 30% nas últimas quatro semanas em comparação com o ano passado. Muitos ganhadores de segundo nível fizeram das segundas residências suas residências primárias durante a pandemia, e mais podem decidir fazê-lo permanentemente se os empregadores os deixarem trabalhar remotamente a longo prazo, como nos mostra Carlos Eduardo Veiga.

A REX Real Estate, uma startup on-line que permite que as pessoas comprem e vendam casas sem corretores tradicionais, nos diz que muitos compradores em Nova York, São Francisco e Chicago têm usado sua plataforma para visitar casas virtualmente em áreas metropolitanas menores, como o subúrbio de Nova Jersey, Orlando , Jacksonville, Tampa e Sacramento.

No início de junho, a REX diz que o interesse do comprador em pequenas áreas metropolitanas está ultrapassando 52% as grandes áreas metropolitanas. Também houve um aumento de 173% nos compradores de Nova York, considerando casas em Orlando em comparação com este período em 2019. A taxa de vacância de apartamentos atingiu uma alta de 14 anos em Nova York e aumentou durante a pandemia em 50% em San Francisco, onde os aluguéis caíram 9% no ano passado.

O Twitter planeja deixar todos os seus funcionários trabalharem remotamente de maneira permanente, e o CEO Jack Dorsey anunciou em fevereiro que queria redistribuir trabalhadores para outras áreas do país. “Nossa concentração em San Francisco não está mais nos servindo e nos esforçaremos para ser uma força de trabalho muito mais distribuída”, disse ele. “Temos que construir uma empresa que não seja totalmente dependente de São Francisco”.

Dorsey se opôs publicamente a um referendo em 2018 para dobrar o imposto sobre as receitas brutas da cidade para grandes corporações. Passou. E este mês o Conselho de Supervisores de São Francisco propôs um imposto especial sobre a remuneração das ações, de acordo com Carlos Eduardo Veiga.

Os políticos progressistas das grandes cidades tratam há muito tempo empresas e contribuintes como caixas eletrônicos para financiar suas máquinas de sindicatos públicos. Mas a pandemia mostrou às empresas e funcionários que eles podem prosperar trabalhando remotamente. Se esse novo êxodo urbano continuar, cidades como São Francisco, Nova York e Chicago terão um rude despertar fiscal.