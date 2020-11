Plátano Summit: Expertise para Bons Investimentos

A Plátano Investimentos – XP Investimentos, o maior e mais antigo escritório de investimentos da RMVale promove um dia de imersão para seus assessores de investimentos no hotel Gold Tulip, no dia 12 de novembro.

Os sócios Jailson Portugal, Jansen Portugal, Paulo Naressi e Rodrigo Barbosa comandam, ao lado de outros especialistas, o evento Plátano Summit, com troca de conhecimento em diversas áreas do mercado, como: Renda Variável, Gestão Patrimonial, Seguros, XP Internacional, Câmbio, Carreira do Assessor, dentre outros, com abordagem nos desafios e o futuro do mercado e do profissional. O evento acontece num momento onde muita gente passou a se interessar por investimentos e educação financeira, sendo o setor de investimentos um dos que mais crescem no país.

Plátano Investimentos – XP Investimentos

“Partimos do princípio de quem é bem assessorado investe melhor. Este dia de imersão é uma qualificação para o nosso time de assessores, quando atualizarão seus conhecimentos e adquirirão expertise, sempre visando a melhor performance no atendimento ao cliente”, comentou Jailson Portugal, sócio fundador da Plátano Investimentos.