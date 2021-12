1º FESTIVAL DE VERÃO DE CAMPOS DO JORDÃO LEVA MAIS DE 50 CONCERTOS A TRÊS PALCOS DA CIDADE

Conhecido por sua tradicional edição de Inverno, evento ganha uma agenda inédita no Verão, de 22 de janeiro a 13 de fevereiro, com apresentações no Auditório Claudio Santoro, Palácio Boa Vista e Parque Capivari ­– todos os 22 concertos no Auditório serão transmitidos ao vivo no YouTube do Festival e no #CulturaEmCasa;



Mônica Salmaso será a curadora do eixo de Música Popular Instrumental, enquanto Clarice Assad fica responsável pelo eixo de Música Erudita Contemporânea;



Módulo Pedagógico oferecerá 70 bolsas de estudo integrais para os cursos de Big Band, Ensemble Popular e Ensemble Contemporâneo, nas modalidades de Instrumento, Canto Popular e Composição.

O Festival de Campos do Jordão, reconhecido como o maior evento de música clássica da América Latina, passa, a partir de 2022, a acontecer também no Verão — além de manter a tradicional edição de Inverno em julho — e em um novo formato. Ao longo de três semanas, entre 22 de janeiro e 13 de fevereiro, o 1º Festival de Verão de Campos do Jordão oferecerá mais de 50 apresentações musicais divididas em dois eixos (Música Popular Instrumental e Música Erudita Contemporânea), além de contar com um núcleo pedagógico em formato original, pensado para contemplar as particularidades destes diferentes campos artísticos.



#CulturaEmCasa

Os concertos acontecerão em três palcos: no recém-criado Parque Capivari (onde ocorrem a abertura e o encerramento do Festival, todos gratuitos), no Palácio Boa Vista e no tradicional Auditório Claudio Santoro, localizado no belo Museu Felícia Leirner. Depois do sucesso das transmissões ao vivo inauguradas no 51º Festival de Inverno, em julho de 2021, a edição de Verão seguirá com os concertos exibidos no YouTube do evento e também na plataforma #CulturaEmCasa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Serão ao todo 22 apresentações que poderão ser acompanhadas gratuitamente pelos canais digitais.



O 1º Festival de Verão de tem direção executiva de Marcelo Lopes, direção artística de Arthur Nestrovski, curadoria artística de Mônica Salmaso (Música Popular Instrumental) e Clarice Assad (Música Erudita Contemporânea), e coordenação artístico-pedagógica de Daniel D’Alcantara (Música Popular Instrumental) e Ricardo Bologna (Música Erudita Contemporânea).



Com este novo formato, o Governo do Estado de São Paulo busca ampliar este já tradicional evento — tanto no que diz respeito à época de sua realização, potencializando a capacidade turística do Vale do Paraíba, quanto a seu aspecto conceitual, abraçando linguagens e formatos musicais explorados com menor frequência no Festival de Inverno (que em 2022 chegará à sua 52º edição). Veja aqui como foi a coletiva virtual de apresentação do 1º Festival de Verão de Campos do Jordão.



PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA

O eixo de Música Popular Instrumental tem curadoria da cantora paulistana Mônica Salmaso, reconhecida como uma das grandes intérpretes da MPB. Nomes como Paula Lima (que abre o evento ao lado da SP Big Band, dia 22/01), João Bosco, Sujeito a Guincho, Mestrinho, Guinga, João Camarero, Cristóvão Bastos, Thiago Amud, Dori Caymmi e André Mehmari (com participação da própria Mônica Salmaso) estão entre as apresentações programadas para o Auditório Claudio Santoro e o Parque Capivari.



“Ser convidada para fazer esta curadoria foi para mim uma surpresa, um desafio e um prazer. Em parceria com o Daniel D’Alcantara [Coordenador Pedagógico de Música Popular Instrumental], que é uma pessoa incrível e muito competente, decidi propor um formato diferente, de formação de repertório mais do que de aulas de instrumentos. Ou seja, serão formados dois grupos, uma Big Band e um Ensemble, que trabalharão arranjos de compositores diferentes; com isso, fazemos uma prática de conjunto guiada junto aos professores, que estarão presentes em cada semana. É um formato de vivência, coletivo, que é o que estamos precisando depois de todo esse isolamento que atravessamos. Então é um prazer e um frio na barriga, mas, sobretudo, uma alegria”, conta Mônica.



A cantora, compositora e instrumentista carioca Clarice Assad (radicada em Chicago), um dos grandes expoentes da música de concerto de hoje, é a responsável pelo eixo de Música Erudita Contemporânea do Festival. Entre as atrações escaladas por ela estão a cantora indiana Varijashree Venugopal; o norte-americano Derek Bermel (compositor convidado desta edição) com o Trio Arquè; os conjuntos Percorso Ensemble, Desvio, Martelo e São Paulo Chamber Soloists; o violonista Fabio Zanon; e Arrigo Barnabé, que apresenta um show comemorativo de seus 70 anos de idade; além de inúmeras obras de compositoras contemporâneas, como Reena Esmail, Rebecca Saunders e Sally Beamish.



“É uma honra participar do Festival como curadora, além de atuar como performer e professora. Nosso objetivo este ano é promover uma conversa entre diversas áreas da música instrumental, popular e clássica contemporânea, com foco em inclusão e diversidade, e mostrar como o nosso campo das artes é vibrante e rico. Além de obras de compositores influentes e consagrados, como os homenageados Xenakis [100 anos de nascimento] e Arrigo Barnabé, contamos com peças de compositoras de sucesso do mundo da música atual, como a inglesa Anna Clyne, a portuguesa Andréia Pinto-Correia e a americana-peruana Gabriela Lena-Frank. Também incluímos obras do norte-americano Derek Bermel — nosso compositor convidado —, do venezuelano Reinaldo Moya e dos brasileiros Felipe Lara e Marcos Balter. Como a música contemporânea não se reduz à tradição clássica europeia, traremos também a indiana Varijashree Venugopal, que viralizou na internet cantando em scat [técnica de canto típica do jazz] Giant Steps, de John Coltrane, e também música brasileira [João Bosco, entre outros]. Varijashree é expert em música clássica indiana e será convidada especial da SP Big Band, incorporando efetivamente a ponte entre o popular e o erudito”, revela Clarice.



A SP Big Band e o Percorso Ensemble serão os grupos residentes desta 1ª edição do Festival, com atuação distribuída entre concertos, aulas e masterclasses.



Todas as apresentações seguirão respeitando rigorosamente os protocolos de segurança e saúde, bem como as restrições em vigor na cidade.



PROGRAMAÇÃO PEDAGÓGICA

No Módulo Pedagógico, o 1º Festival de Verão receberá ao todo 70 alunos de 16 a 30 anos, divididos em três modalidades: Instrumento, Canto Popular e Composição. Serão oferecidas também seis masterclasses na cidade de Campos do Jordão, onde os bolsistas irão se hospedar e estudar. As aulas para os estudantes selecionados serão divididas entre os cursos de Big Band, Ensemble Popular e Ensemble Contemporâneo. O músico e professor Daniel D’Alcantara é o responsável pela Coordenação Pedagógica de Música Popular Instrumental, e Ricardo Bologna (Timpanista Solista da Osesp e regente) fica a cargo da Coordenação Pedagógica de Música Erudita Contemporânea.



Dentre os professores desta edição, destacam-se, no eixo Erudito Contemporâneo: integrantes da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo — Osesp, como Peter Pas (viola), Pedro Gadelha (contrabaixo), Rubén Zúñiga (percussão) e Liuba Klevtsova (harpa); o violonista Fabio Zanon; e o pianista Horácio Gouveia, entre outros. No eixo dedicado às Big Bands e ao Ensemble Popular, teremos nomes como Nelson Ayres (regência), Nailor Proveta (clarinete/saxofone), Tatiana Parra (canto), Paulo Malheiros (trombone), Toninho Carrasqueira (flauta) e Vanessa Moreno (canto), só para citar alguns.



FESTIVAL DE VERÃO E INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO

Criado em 1970 pelos maestros Eleazar de Carvalho, Camargo Guarnieri e Souza Lima, o Festival de Verão e Inverno de Campos do Jordão Dr. Luís Arrobas Martins foi inspirado no Festival de Tanglewood, nos EUA, e combina, com excelência, uma programação de música de concerto a um trabalho pedagógico amplo e qualificado.



Ao longo de suas 50 edições, o evento se consolidou como o maior e mais importante festival de música clássica da América Latina, oferecendo aos bolsistas a vivência com importantes nomes da música nacional e internacional e, paralelamente, uma programação cultural de qualidade, que beneficia não somente a cidade de Campos do Jordão como todo o seu entorno, ampliando as oportunidades de acesso à música erudita.



REALIZAÇÃO

O 1º Festival de Verão de Campos do Jordão é um programa do Governo do Estado de São Paulo, realizado por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado e pela Fundação Osesp. Tem direção executiva de Marcelo Lopes, direção artística de Arthur Nestrovski e coordenação artístico-pedagógica de Daniel D’Alcantara (Música Popular Instrumental) e Ricardo Bologna (Música Erudita Contemporânea).



Esta edição conta com o patrocínio da Baden Baden, Instituto Cultural Vale e Sabesp por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Promoção: Folha de S.Paulo. Realização: Fundação Osesp, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.



AMIGOS DO FESTIVAL

Desde 2013, a Fundação Osesp conta com a colaboração de uma rede de estabelecimentos comerciais da cidade de Campos do Jordão, que contribui para a divulgação de informações sobre a programação de concertos. Estes estabelecimentos recebem um selo que os identifica como Amigos do Festival e mostra engajamento com um dos mais tradicionais projetos culturais da cidade.

PROGRAMAÇÃO – 1º FESTIVAL DE VERÃO DE CAMPOS DO JORDÃO

PARQUE CAPIVARI

22 JAN (SÁB), 17H00

ABERTURA | SP Big Band e Paula Lima

23 JAN (DOM), 11H00

Nelson Ayres Big Band

23 JAN (DOM), 15H00

SP Big Band e Spok

29 JAN (SÁB), 11H00

Desvio

29 JAN (SÁB), 19H00

SP Big Band e João Bosco

30 JAN (DOM), 11H00

Princípios do Choro

30 JAN (DOM), 15H00

Sujeito a Guincho

05 FEV (SÁB), 11H00

Percorso Ensemble — Projeto Choros

05 FEV (SÁB), 19H00

SP Big Band e Varijashree Venugopal

06 FEV (DOM), 11H00

Lulinha Alencar e Mestrinho — Homenagem a Dominguinhos

06 FEV (DOM), 15H00

Jorginho Neto Collective — Bro

12 FEV (SÁB), 11H00

Clarice Assad e São Paulo Chamber Soloists

12 FEV (SÁB), 15H00

SP Big Band

12 FEV (SÁB), 19H00

Brasil Jazz Sinfônica

13 FEV (DOM), 11H00

Maogani — Quarteto de Violões

13 FEV (DOM), 15H00

ENCERRAMENTO | Big Band do Festival

AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO



22 JAN (SÁB), 21H00

Guinga e Quarteto Carlos Gomes

23 JAN (DOM), 17H00

João Camarero (violão) e Cristóvão Bastos (piano)

24 JAN (SEG), 20H00

Paulo Álvares e Percorso Ensemble

25 JAN (TER), 20H00

Professores do Festival

26 JAN (QUA), 20H00

Professores do Festival

27 JAN (QUI), 20H00

Professores do Festival

28 JAN (SEX), 20H00

João Bosco e Trio

29 JAN (SÁB), 21H00

Mário Laginha e Maria João

30 JAN (DOM), 17H00

Thiago Amud

31 JAN (SEG), 20H00

Professores e Bolsistas

01 FEV (TER), 20H00

Professores e Bolsistas

02 FEV (QUA), 20H00

Professores e Bolsistas

03 FEV (QUI), 20H00

Derek Bermel (USA) e Trio Arquè

04 FEV (SEX), 20H00

Dori Caymmi e Trio

05 FEV (SÁB), 21H00

Arrigo Barnabé — Arrigo 70

06 FEV (DOM), 17H00

Fabio Zanon

07 FEV (SEG), 20H00

Professores e Bolsistas

08 FEV (TER), 20H00

Percorso Ensemble

09 FEV (QUA), 20H00

Ensemble Contemporâneo do Festival — Ricardo Bologna, Martelo e Arrigo Barnabé

10 FEV (QUI), 20H00

Ensemble Popular do Festival

11 FEV (SEX), 20H00

Teco Cardoso Quarteto

12 FEV (SÁB), 21H00

André Mehmari (piano) e Mônica Salmaso (voz)

PALÁCIO BOA VISTA

28 JAN (SEX), 22H00

Professores e Bolsistas



29 JAN (SÁB), 11H00

Professores e Bolsistas

29 JAN (SÁB), 16H00

Professores e Bolsistas

29 JAN (SÁB), 23H00

Professores e Bolsistas

30 JAN (DOM), 11H00

Professores e Bolsistas

30 JAN (DOM), 16H00

Professores e Bolsistas

04 FEV (SEX), 22H00

Professores e Bolsistas

05 FEV (SÁB), 11H00

Professores e Bolsistas

05 FEV (SÁB), 16H00

Professores e Bolsistas

05 FEV (SÁB), 23H00

Professores e Bolsistas

06 FEV (DOM), 11H00

Professores e Bolsistas

06 FEV (DOM), 16H00

Professores e Bolsistas

11 FEV (SEX), 22H00

Professores e Bolsistas

12 FEV (SÁB), 11H00

Professores e Bolsistas

12 FEV (SÁB), 16H00

Professores e Bolsistas

12 FEV (SÁB), 23H00

Professores e Bolsistas







1º FESTIVAL DE VERÃO DE CAMPOS DO JORDÃO

Data: 22 de janeiro a 13 de fevereiro

Locais:



AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO — Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista, Campos do Jordão, SP. Tel. (12) 3662-2334. 814 lugares. Gratuito (de segunda a quarta); entre R$ 50,00 e R$ 100,00 (de quinta a domingo).

Venda de ingressos no dia de cada apresentação, 3h antes do início. Retirada de ingressos gratuitosneste sitea partir de 10 dias antes de cada apresentação ou no dia do evento, na bilheteria do Auditório — consultar horário de funcionamento no site. Limitada a 4 ingressos por pessoa e à capacidade do local.



PARQUE CAPIVARI — R. Eng. Diogo José de Carvalho, 1.291, Capivari, Campos do Jordão, SP. Tel. (12) 3663-6463. 700 lugares. Gratuito.

Retirada de ingressosneste sitea partir de 10 dias antes de cada apresentação ou no dia do evento, na bilheteria da Praça Capivari — consultar horário de funcionamento no site. Limitada a 4 ingressos por pessoa e à capacidade do local.



PALÁCIO BOA VISTA — R. Adhemar de Barros, 3.001, Vila Alto da Boa Vista, Campos do Jordão, SP. Tel. (12) 3662.1122. 300 lugares. R$ 100,00.

Venda de ingressos no dia de cada apresentação, 3h antes do início.

