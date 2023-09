Sabores do paraíso: um roteiro gastronômico por Nísia Floresta (RN)

Nísia Floresta, um destino emergente no Estado do Rio Grande do Norte, conta com as principais praias do litoral Sul e mais de 23 Lagoas. Neste destino encontramos maior número de atrativos naturais do Estado e do Nordeste. Além de uma variedade de segmentos do Turismo em um único lugar. O município está a apenas 45 km de distância de Natal/RN.

Nísia Floresta

O destino de Nísia Floresta conta com uma forte gastronomia e abriga os principais restaurantes do litoral Sul. Considerada pelos turistas como a Terra do Camarão, o visitante que chega em Nísia Floresta irá encontrar pratos variados do fruto do mar como carro chefe em muitos cardápios.

Com uma gastronomia e culinária incrível, o turista pode se deliciar com pratos fantásticos. Se estiver no Rio Grande do Norte, conheça o potencial gastronômico de Nísia Floresta, com seus incríveis restaurantes.

Abaixo segue a lista de alguns deles. É bastante importante pontuar que o destino está cada vez mais forte com a criação da Associação dos Empresários para o Desenvolvimento do Turismo de Nísia Floresta e Região, da qual todos estes restaurantes fazem parte como associados.

Pimenta com Sal

O restaurante Pimenta com Sal foi criado para satisfazer diferentes paladares, com um espaço intimista, aconchegante e exclusivo. Com produtos frescos e preparados na hora é fornecido aos clientes uma experiência ímpar, uma gastronomia de afeto, que é como se você sentisse um abraço apertado de um familiar que você ama. O espaço é aberto de quinta a domingo para almoço e jantar das 11hs às 15hs e das 18hs às 21hs.

Mais informações: instagram.com/restaurante.pimentacomsal

Caranguejo do Olavo

O Caranguejo do Olavo é um dos grandes destaques em Nísia Floresta, localizado na Praia de Camurupim e sob a administração do empresário Rogério Nunes e a esposa Karla Valéria, a “Karla de Olavo”. Com três anos em atividade, o Caranguejo do Olavo justifica muito bem a permanência dos turistas e de quem passa mesmo que por algumas horas, por este ponto que é um dos mais frequentados do litoral potiguar na belíssima Praia de Camurupim.

Vale pontuar em suas especialidades o prato de Caranguejo, onde podemos ter uma rica experiência ao comer esta especiaria local.

Tem o Camarão na Taça com o Molho do Olavo que é de autoria do Caranguejo do Olavo. Sem contar com a variedade de petiscos e a deliciosa Moqueca Mista.

O Caranguejo do Olavo abre todos os dias das 09h às 17h e fica situado na Praia de Camurupim em Nísia Floresta.

Mais informações: instagram.com/caranguejo_do_olavo

Praia das Tartarugas

A pousada Praia das Tartarugas está situada na orla da praia de Tabatinga, em Nísia Floresta, RN, e se sagrou como um ponto imperdível para o turismo da região. Parte do Complexo Camurutaba, o Praia das Tartarugas oferece uma experiência única de hospedagem e restaurante com acesso direto à praia de Tabatinga.

O restaurante da pousada é aberto ao público através da modalidade de day use, abrindo de domingo a domingo das 8h às 17h. O cardápio abarca o melhor da gastronomia regional, com frutos do mar, carnes, petiscos e refeições inesquecíveis, contando também com uma carta diversa de drinks especiais. Tudo isso com acesso a piscinas e com a vista das águas de Tabatinga.

O restaurante também traz eventos com música ao vivo e as já tradicionais Ceia de Natal e festa de réveillon, com pacotes promocionais todo ano.

Mais informações: instagram.com/praiadastartarugas

Sua Praia

Misto de pousada e restaurante à beira-mar da Praia de Tabatinga (Nísia Floresta), o Sua Praia oferece lazer e gastronomia para turistas e visitantes de Natal que sempre retornam para aproveitar. O atrativo das barracas “pé na areia” se soma ao atendimento rápido e hospitaleiro, característica do local desde a abertura em 2018. São três ambientes: gramado, salão e beira-mar, além do terraço da Pousada.

Uma ampla reforma se encarregou de compor a decoração com novas cores na fachada e estátuas de tartarugas integradas ao ambiente que conta com dependências para portadores de necessidades especiais. “Investimos em melhorias para atender o nosso público não apenas durante todo o ano. Afinal, nos tornamos referência na região”, ressalta Tânia Souza, proprietária do local que o administra na companhia do marido Paulo Bezerra.

Mas o Sua Praia não é apenas lazer: o cardápio continua um ponto forte, com suas mais de 20 variedades de petiscos, pratos executivos e seções específicas para massas, carnes e aves. A grande pedida são os frutos do mar: 16 opções entre as quais o Paellero do Mar composto de arroz, lula, mexilhão, camarão, peixe e lagosta e o Peixe Vermelho (Cioba de 1 kg), servido frito e acompanhado por arroz branco, feijão verde, pirão e batata frita. Servem de três a quatro pessoas e o visitante ainda pode provar o Combo de Caranguejo, outro preferido.

Das bebidas que incluem diversas marcas de cerveja e sucos naturais da fruta, as alcóolicas como os drinques Caipilé (caipifruta com picolé) e a Caipirosca de limão com morango, refrescam no calor que predomina.

No restaurante à beira-mar, são 100 barracas com capacidade para 400 pessoas e infraestrutura. O Sua Praia restaurante, funciona a semana inteira, das 8h às 17h.

Mais informações: suapraiatabatinga.com.br

Aqualand Lagoa Clube

Lazer e Gastronomia encontramos no restaurante Aqualand Lagoa Clube que foi criado estrategicamente em uma área diferenciada da Lagoa de Alcaçuz, dando um ambiente charmoso, rústico e com cores da natureza. Sua gastronomia preserva os valores da área como o tradicional peixe frito e galinha caipira, campeões nas buscas pelos visitantes.

O Aqualand Lagoa Clube criou com muito carinho um mix de iguarias em um prato chamado Aqualand à moda da casa. Neste prato é possível saborear o camarão, isca de peixe e carne de sol.

O Aqualand Lagoa Club tem sob sua direção o empresário Felipe Fernandes. E fica aberto todos os dias das 09h às 17h.

Mais informações: instagram.com/aqualandlagoacluboficial

Gosto da Terra

Temos neste mix gastronômico o restaurante Gosto da Terra, localizado na Lagoa de Arituba uma das principais de Nísia Floresta. O espaço é administrado pelo casal Eugênio Medeiros e Eliana Medeiros, que iniciaram o empreendimento no ano de 1997.

“Chegamos aqui para poder atender o turista que vinha ao litoral de Nísia Floresta, meu esposo era taifero em empresas terceirizadas da Petrobras, com uma vasta experiência. No início vendíamos petisco e pastéis. Colocávamos uma tenda com isopor e sombreiro todos os dias e desmontava também todos os dias. O local era um loteamento na época. No ano de 2003 a gestão da Prefeitura de Nísia Floresta concedeu a licença para podermos atuar no local. Eu e meu esposo fomos os primeiros a atuar na Lagoa de Arituba. Hoje temos um espaço que atende 250 turistas e passantes, contamos com 15 pessoas em nosso quadro de funcionários. Nossa cozinha conta com a orientação da Chefe Angélica Medeiros que é minha filha, formada em Gastronomia. Somos uma empresa familiar com 29 anos atuando na atividade”, comenta Eliana.

O Restaurante Gosto da Terra tem como carro chefe o prato Misto do Gosto da Terra com frutos do mar que vem acompanhado com lagosta, camarão na casca, camarão empanado, peixe inteiro, filé de tilápia, vinagrete de polvo, arroz, feijão verde e batata frita. Além do turista poder desfrutar de uma excelente comida, poderá ter um momento de lazer na bela Lagoa de Arituba.

Fica aberto de domingo a segunda-feira, das 09h às 17h.

Mais informações: instagram.com/gosto_da_terra

Camurupim Parque

Neste roteiro gastronômico no litoral de Nísia Floresta temos o Camurupim Parque, que é administrado por Jairo Carlos de Góis, filho de Joaquim Fernandes de Góis e Maria Elza Carlos de Góis. O empreendimento faz parte da Rede Servclub.

Além do parque aquático, o espaço traz um grande diferencial: é o único restaurante na região estilo self-service com uma gastronomia diferenciada, contando com uma variedade de proteínas, churrasco e é claro o camarão, que não pode faltar.

Mais informações: instagram.com/camurupimparque

Terra Molhada Beach Club

Localizado entre Pirangi do Norte (Parnamirim) e Pirangi do Sul (Nísia Floresta), o empreendimento teve seu início no ano de 2021. Mas o Terra Molhada Beach Club tem uma história marcante. Começou através do sonho de um casal em lua de mel, que era trabalhar se divertindo e ainda ganhar dinheiro com isso, e que se tornou realidade ao depararem-se com um local tão exuberante e rico em belezas naturais. Ele cearense e ela paulistana, resolveram então fundar aquela que seria a maior empresa de turismo de aventura do Nordeste.

A Terra Molhada Turismo de Aventura iniciou suas atividades em julho de 2008, em Pirangi do Sul/RN. A ideia surgiu da necessidade de introduzir no litoral Sul de Natal o turismo de aventura, até então desconhecido por natalenses e turistas.

Mas o casal não parou no turismo de aventura, vendo o grande potencial no turismo de gastronomia na região, iniciaram seu mais novo empreendimento no ano de 2021, o Terra Molhada Beach Club, que conta com o passeio de catamarã com mergulho nos parrachos de Pirangi do Sul (Nísia Floresta/RN) e a criação do restaurante com uma excelente gastronomia e diferencial incrível, com espaços em bangalôs com jacuzzi.

O espaço tem uma estrutura totalmente construída de forma sustentável, buscando o cuidado com o meio ambiente e infraestrutura com restaurante, deck à beira mar com drinks e petiscos, redes para relaxar, passeios de lancha e de catamarã nos parrachos de Pirangi do Sul e mergulho de cilindro e snorkel.

Mais informações: instagram.com/terrabeachclub