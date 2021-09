EDITORA CRIVO EDITORIAL LANÇA “TRANSBORDA”, LIVRO DE POEMAS DE CARLOS GALEGO

A Crivo editorial acaba de lançar o “Transborda”, livro de poemas do jornalista e poeta Carlos Lopes Galego.



Com capa de Alex Brito, o livro conta com ilustrações de Vitória Baroncelli, que junto com os poemas sugerem uma linha editorial onde o leitor possa correr todo o livro ou atentar-se às sugestões que próprio autor insinua nas páginas sublinhadas com arte.



São 140 páginas onde o autor transcorre pelo tema das relações humanas e busca pelo significado da palavra amor – e nos convida a mergulhar nas relações a dois, sociais, familiares e a busca do sentimento com nós mesmos – em uma seleção de textos que mostra que a poesia está em todos os lugares e em cada momento.

“O livro está com bela capa e formato, ilustrações que dialogam com os textos e um conceito todo dado pelo nosso escritor. Entre aforismos, versos e poesias, o Galego convida os leitores para reflexões sobre o tema e nos chama para saborear as palavras, a força dos versos e o prazer da poesia. Nos faz querer mais e além com seus pensamentos e provocações. Apresenta o amor em tempos de sombras e diz em cada linha: Transborda!”, diz Lucas Maroca de Castro, editor da Crivo.



Para o autor é preciso poetizar: “Poetizar está no pulsar do dia a dia – quando ligamos nosso celular para ler um verso, quando lemos uma frase colada nos muros das ruas, em um cartaz na parede ou mesmo em uma caneca”, explica o escritor. “Deixe que palavras, versos e pensamentos fluam em cada segundo do seu dia. A qualquer momento que você permitir – e se permita! O livro traz essas provocações e te chama para falar sobre o amor em suas diversas formas”.



Transborde! Pois é preciso respirar.

Sobre o autor



Com seu canal de poemas no instagram @dizeres.carlosgalego, o jornalista e poeta, Carlos Galego é um dos escritores contemporâneos que traz, com muita personalidade, uma força poética e literária. Ativista cultural multimeios, Galego é responsável pelo Projeto Postando, que leva arte e poesia para praças e locais públicos do país. Também é responsável por produções audiovisuais, programas literários e instalações culturais. Foi menção honrosa na Antologia Poetize 2021 e atua em agencias de comunicação paulistas.



Lançamento

Livro: Transborda

Autor: Carlos Galego

Editora: Crivo Editorial

Páginas: 140 páginas

Ilustrações: Vitória Lopes Baroncelli

Capa: Alex Brito



Valor: R$ 30,00

Link para compra: https://crivo-editorial.lojaintegrada.com.br

Crivo Editorial

Com sede em Belo Horizonte (MG), e conhecida por lançar jovens poetas, a Crivo Editorial vem, desde 2012, colecionando novos selos na busca ressoar diversas vozes em suas publicações. Abordando temas no campo social, político e humano, ela se torna mais que um projeto editorial, e passa a ser um projeto que abraça temas em prol dos direitos humanos, da diversidade e da cultura. Com 150 livros no catálogo, a Crivo também desenvolve ações focadas em estimular a cultura e o pensamento crítico. Atualmente, a editora – ou editorial, como se reconhecem – trabalha com cinco selos: Crivo, Crivinho, Universo & Cidade, Trinca Edições e Bigorna.

“Transborda”