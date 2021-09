Novozymes BioAg anuncia brasileiro para liderar América Latina

Como parte do notável crescimento da divisão BioAg na América Latina, a Novozymes decidiu dar maior autonomia à região com a nomeação de um diretor para a gestão local. A partir desta reorganização estratégica, o brasileiro Gilberto de Seixas Maia Neto assume o cargo de Diretor Regional, mantendo-se como autoridade máxima desta unidade de negócios em todo o continente Latino-Americano.

Gilberto é veterinário, pós-graduado em Marketing e já faz parte do time da Novozymes desde 2018. Antes de ingressar na empresa, o profissional desenvolveu uma longa carreira executiva, que inclui passagens por grandes multinacionais como Bayer, Merial, Schering, Rhodia e Boehringer.

Maximiliano D’Alessio, que liderou a transformação e a estratégia da América Latina até agora, continuará nos Estados Unidos trabalhando em outros projetos profissionais, e, como sempre, apoiando o sucesso da operação regional.

Ao assumir o cargo, Gilberto expressou: “Quero agradecer ao Max pelo excelente trabalho que realizou. Testemunhei a mudança que isso provocou na divisão de BioAg e estou muito honrado em receber este desafio. Vamos trabalhar muito para continuar seu legado e levar a divisão a um novo nível”

Já Maximiliano destacou que “Foi uma grande aventura trazer a BioAg para onde está hoje. Sem dúvida, Gilberto é exatamente o que o negócio precisa para continuar crescendo. Ele é um líder experiente, visionário e com os pés no chão”.

Nos últimos dois anos a empresa atingiu um crescimento médio de 60% ao ano, baseado na reorganização da equipe, no lançamento de novos produtos e no estabelecimento de alianças de sucesso. Com essa nova estratégia, a Novozymes terá maior autonomia e melhores oportunidades de desenvolvimento no mercado latino-americano.

Crescimento no Brasil

A Novozymes BioAg Brasil já alcançou receita 64% maior em 2021, se comparado com faturamento no País de todo o ano anterior. A estimativa é fechar o ano com um aumento de, pelo menos, 86%.

O crescimento do total no volume de produtos comercializados diretamente com o produtor rural foi de 50%. No caso do setor industrial (para empresas que vendem sementes já tratadas) o crescimento já chegou em 100%.

Para saber mais sobre a empresa, acesse: https://www.novozymes.com/pt

Novozymes BioAg

A tecnologia pioneira de inoculantes da Novozymes BioAg nasceu há mais de 120 anos, e é comprovadamente uma solução para agricultores aumentarem a sua produtividade e a sustentabilidade em suas propriedades. A utilização de produtos Novozymes BioAg contribui para uma redução significativa das emissões de CO2. Inovação e ciência estão no DNA da empresa, que dedica parte significativa de sua receita à pesquisa científica para desenvolver soluções biológicas aplicadas em 140 países.

No Brasil, a Novozymes BioAg está presente há 50 anos e é profunda conhecedora do mercado local. A unidade brasileira gera empregos e apoia a pesquisas e inovação para aplicação na agricultura. A divisão Novozymes BioAg pertence à Novozymes, empresa com sede na Dinamarca, país no qual suas ações estão listadas em bolsa. Optimize Pro e CTS-500, além de RhizoMax, Cell Tech, GlyciMax são produtos Novozymes BioAg conhecidos mundialmente. Para saber mais sobre a Novozymes BioAg, acesse: https://biosolutions.novozymes.com/en/bioag/brazil.