Parque Vicentina Aranha recebe visita oficial de enviado de Roma e realiza bate-papo sobre o Padre Rodolfo Komorek

Abertura do projeto Memorial Vivo será marcada pelo lançamento do site oficial da Causa do Padre Rodolfo Komorek e pela presença do Visitador Extraordinário P. Gabriel Romero, enviado especial do Reitor-Mor dos Salesianos

Neste sábado, dia 12 de março, o Parque Vicentina Aranha receberá a visita oficial do Padre Hector Gabriel Romero, Conselheiro Regional para a América Cone Sul e representante do Reitor-Mor dos Salesianos, vindo diretamente de Roma, na Itália. A presença do Visitador Extraordinário integra a programação da abertura do projeto Memorial Vivo, que pretende reunir interessados em torno da vida e da obra do Padre Rodolfo Komorek.

A programação será dividida em três momentos. Às 14 horas, o Visitador Extraordinário será recebido oficialmente pela direção da AFAC – Organização Social de Cultura responsável pela gestão do Parque Vicentina Aranha. Durante o encontro, a comitiva participará de uma apresentação sobre o contexto histórico, artístico e cultural do Vicentina Aranha e conhecerá alguns ambientes internos do Pavilhão Central. Na ocasião, será realizada uma reunião privada sobre a parceria entre a AFAC a Paróquia Sagrada Família, que tem por objetivo a salvaguarda do patrimônio material e imaterial, e a recuperação dos bens culturais ligados à Causa de Beatificação e Canonização do Padre Rodolfo Komorek

Padre Hector Gabriel Romero

Padre Hector Gabriel Romero, Conselheiro Regional para a América Cone Sul e representante do Reitor-Mor dos Salesianos-Foto:Divulgação

Na sequência, o Visitador Extraordinário será conduzido ao Quarto do Padre Rodolfo que, desde de outubro de 2021, abriga um Memorial. Ele também conhecerá a Capela Sagrado Coração de Jesus, onde o Venerável foi auxiliar do capelão no período sanatorial. Terminando a visita, na Gruta do Parque, Padre Romero fará a veneração da imagem restaurada de Nossa Senhora de Lourdes, ponto referencial da devoção mariana do Padre Rodolfo Komorek.

Abertura do projeto Memorial Vivo

Às 15 horas, terá início o Memorial Vivo, com um bate-papo, na Sala de Leitura do Parque Vicentina Aranha, sobre o Padre Rodolfo Komorek e a Comunicação Social. A abertura do evento será feita pelo Diretor-executivo da AFAC, Aldo Zonzini, e pelo Visitador Extraordinário, Padre Gabriel Romero.

Participarão desse diálogo: Valéria Israel, Gestora de Cultura e Educação da AFAC; Pedro Barreto, Delegado para Comunicação Social da Inspetoria Salesiana de São Paulo; Bruno Andrade, do Departamento de Comunicação da Diocese de São José dos Campos; Jovana Bubniak, Coordenadora da Pastoral da Comunicação da Paróquia Sagrada Família; Paulo Oliveira, Representante da Rádio Mensagem; e Rômulo Paula, Secretário da Vice-Postulação da Causa do Padre Rodolfo Komorek, que fará a mediação do encontro.

Lançamento do site Padre Rodolfo Komorek

Ao término do bate-papo, acontecerá a apresentação oficial do site da Causa do Padre Rodolfo Komorek. A plataforma marca historicamente uma nova fase nos trabalhos da secretaria da Vice-Postulação da Causa de Beatificação e Canonização do Venerável Padre Rodolfo Komorek.

AFAC e Paróquia Sagrada Família

O projeto Memorial Vivo, no Parque Vicentina Aranha, integra as ações conjuntas entre a Associação para o Fomento da Arte e da Cultura (AFAC) e a Paróquia Sagrada Família, da Diocese de São José dos Campos, e faz parte das atividades que promovem a salvaguarda do patrimônio material e imaterial, e a recuperação dos bens culturais ligados à Causa de Beatificação e Canonização do Padre Rodolfo Komorek. Em outubro de 2021, as instituições, com o apoio da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, inauguraram o Memorial Padre Rodolfo Komorek, espaço onde ficava o quarto do religioso no período em que ficou internado para tratar de uma tuberculose até o seu falecimento, em dezembro de 1949, durante a fase senatorial do Vicentina Aranha. O local fica aberto para visitação todos os dias, das 9 às 19 horas, no Pavilhão Cia. Paulista. Em fevereiro de 2022, as instituições entregaram a manutenção preventiva da Gruta do Parque e o restauro das imagens sacras de Nossa Senhora de Lourdes e Santa Bernadete.

Visita Extraordinária

O Reitor-Mor dos Salesianos de Dom Bosco visita pessoalmente ou por meio de outrem as Inspetorias Salesianas e as Comunidades Locais de todo mundo. Em particular, durante o sexênio do seu mandato, estabelece para cada província uma Visita Extraordinária, que poderá ser realizada, consoante for oportuno, pelo Conselheiro Regional ou por outro Visitador, aos quais conferirá os poderes de jurisdição requeridos pela natureza da visita.

Quem é o Visitador Extraordinário?

O Conselheiro Geral para Região América Cone Sul é o Padre Gabriel Romero, antes Inspetor do Norte da Argentina (ARN). Padre Gabriel Romero nasceu no dia 10 de setembro de 1971, em San Miguel de Tucumán, na Argentina. Após o noviciado em La Plata, professou como salesiano no dia 31 de janeiro de 1991. Emitiu a profissão perpétua no dia 5 de outubro de 1996 e recebeu a ordenação sacerdotal em Córdoba, no dia 11 de dezembro de 1999. É professor de Filosofia e Ciências da Educação, com especialização em Pastoral Juvenil.

Qual o objetivo da Visita Extraordinária?

Conhecer a realidade da Inspetoria Salesiana de São Paulo e suas comunidades locais. Ouvir as pessoas, os salesianos, educadores e todos aqueles que trabalham nas Obras Sociais, Paróquias e Escolas, e demais instâncias para valorizar o que vem sendo feito, além de animar a continuação do caminho realizado até o presente momento.

Qual o objetivo da Visita Extraordinária no Parque Vicentina Aranha?

A proposta da visita é fazê-lo conhecer a realidade da Comunidade Salesiana de São José dos Campos e também visitar os marcos históricos ligados a Causa do Venerável Padre Rodolfo Komorek. Nesta ocasião, o Parque Vicentina Aranha se faz parada obrigatória para o Visitador.

Qual o objetivo do encontro do Visitador com a AFAC?

Além de apresentar oficialmente o Parque Vicentina Aranha, o encontro do Visitador Extraordinário com a AFAC pretende celebrar as ações realizadas entre a instituição e a Paróquia Sagrada Família, em favor da Causa do Venerável Padre Rodolfo Komorek. Em particular, ele poderá ouvir a direção sobre parceria estabelecida com os Salesianos e outras propostas.

Parque Vicentina Aranha

Foi inaugurado pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em 1924, como Sanatório Vicentina Aranha, um dos maiores centros para tratamento de tuberculose da América Latina. É tombado como patrimônio histórico pelo COMPHAC (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural do Município de São José dos Campos) e CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e turístico). Desde 2007, funciona como Parque Vicentina Aranha, de propriedade do Munícipio de São José dos Campos, estando sua gestão, desde 2011, a cargo da AFAC- Organização Social de Cultura, a qual promove a recuperação das edificações com obras de manutenção e restauro, além de uma vasta e diversificada programação cultural e de qualidade de vida.

Visita Extraordinária no Parque Vicentina Aranha e abertura Memorial Vivo

Data: 12 de março de 2022, sábado

Horário:

14 horas – incursão do Visitador Extraordinário, P. Gabriel Romero, pelo Parque Vicentina Aranha

15 horas – bate-papo sobre o Padre Rodolfo Komorek e a Comunicação Social, e lançamento do site oficial da Causa

Realização: AFAC e Paróquia Sagrada Família