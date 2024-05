22º Congresso Saúde e Qualidade de Vida

Universidade realiza maior encontro da saúde do Vale do Paraíba

Na próxima segunda-feira (27) a Universidade do Vale do Paraíba – Univap, realizará a 22ª edição do Qualivitae, Congresso Saúde e Qualidade de Vida do Cone Leste Pauliste, onde tem a finalidade de formar e atualizar os profissionais das diversas áreas da saúde.

Nesta edição, o tema a ser abordado será: Inteligência artificial | Perspectivas, tendências e soluções na saúde. Tal assunto tem o potencial de transformar de forma significativa a maneira como os cuidados são prestados e diagnósticos realizados com mais rapidez sem perda da qualidade, melhorando a eficiência e o tratamento personalizado.

Foi na Pandemia do Covid-19 que a assistência virtual foi considerada como um meio de atendimento viável até mesmo na área da assistência social, onde a telemedicina começou a ser impulsionado pela IA, permitindo consultas remotas e monitoramento de clientes à distância. Apesar de alguns profissionais desaprovarem essa tecnologia, esse mecanismo de IA auxilia na rapidez para agendar consultas médicas, odontológicas, nutricionistas, fisioterapeuta, estética, laboratório da biomedicina, atendimento pet na medicina veterinária e até mesmo ajudar na triagem de clientes pelo atendimento da enfermagem.

Univap

Logo na abertura, será realizada uma mesa redonda que trará o assunto tema do congresso e contará com a presença de docentes da área e convidados externos, como o CEO da Harpia Helth Solution, Dr. Daniel Vital. Esse momento será transmitido ao vivo pelo canal de YouTube da Univap e pela TV Univap – canal 8 da NET e 10 da VIVO.

Junto a programação do Qualivitae, algumas jornadas das áreas da saúde são realizadas em conjunto, atendendo as especificidades da biomedicina, enfermagem, estética, fisioterapia, medicina veterinária, nutrição, odontologia e serviço social; contendo submissões de artigos, palestras, minicursos e workshops.

Qualivitae

Para mais informações sobre o congresso acesse www.univap.br/qualivitae