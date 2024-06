S. José ganha base compartilhada do Samu e Corpo de Bombeiros

Na manhã desta sexta-feira (14), a região norte de São José dos Campos recebeu a nova sede do Samu e do Corpo de Bombeiros.

Localizada na Rua Pedro Rachid, 535, Vila Rhodia, o espaço foi entregue à população durante solenidade que teve apresentação da tropa pela Primeiro-Tenente PM Débora Peixoto Esteves da Fonseca, com execução do Hino Nacional e a presença de autoridades e convidados.

O evento também marcou a entrega de uma nova viatura para o Corpo de Bombeiros, feita pelo vice-governador do Estado de São Paulo Felício Ramuth. A viatura será utilizada em todas as regiões da cidade.

Inovação

O modelo de base compartilhada é inovador e atende os pilares de compartilhamento de recursos da gestão administrativa atual, além de ser o primeiro da cidade e do Estado de São Paulo, e uma das metas do Plano de Gestão 2021-2024.

As obras para a construção da nova sede começaram em junho de 2023, com um investimento de mais de R$ 1 milhão. O local era uma demanda antiga da população, que, anteriormente, dependia da base na estação de Bombeiros da Vila Industrial, na região leste, para atender as ocorrências.

Região Norte

A região norte, que inclui o tradicional bairro de Santana, abriga 61.780 habitantes na área urbana, 15.372 residentes na zona rural e 1.443 moradores do Distrito de São Francisco Xavier. O novo espaço compartilhado pelos dois órgãos permite um atendimento mais rápido às ocorrências nas regiões norte e centro.

Samu e do Corpo de Bombeiros

O foco do atendimento é lidar com emergências, utilizando motolâncias equipadas com DEA (desfibrilador externo automático), visando aprimorar e agilizar o atendimento, aumentando as chances de salvar vidas, especialmente considerando que a região inclui a SP-50.

As motolâncias são uma extensão da Atividade Delegada – uma parceria entre a administração municipal e o governo do Estado de São Paulo. Todos os motoristas das motolâncias são bombeiros capacitados para realizar atendimentos de emergência em tempo reduzido.

Para Cláudio da Costa, morador da região norte há 30 anos, a novidade é importante e foi aprovada. “Nossa região é populosa e merece uma unidade como essa, que é uma solicitação antiga. Vai ajudar muito no atendimento rápido de emergências e acidentes de trânsito”, afirmou.

Infraestrutura

O prédio principal, com 130 metros quadrados de área construída, inclui sala de estar, copa, dois quartos e banheiros feminino e masculino. A estrutura também possui um estacionamento no pátio externo e uma garagem coberta para ambulâncias e motocicletas, equipada para a lavagem dos veículos de socorro e resgate.

O Samu do Alto Vale – que atende São José dos Campos, Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Paraibuna e Santa Branca – é mantido pelas prefeituras e administrado por um contrato de gestão entre a SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) e o Consavap (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Paraíba). Mais informações na página do Samu no site da prefeitura

Disque 193



O Corpo de Bombeiros, pertencente ao Governo do Estado e vinculado à Polícia Militar (PM), pode ser acionado em emergências pelo telefone 193.