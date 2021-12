“Homem Aranha: Sem Volta para Casa”, principal estreia do ano, chega à Rede UCI de Cinemas

Nova aventura da Marvel está disponível nas salas IMAX, XPLUS, 4DX e De Lux

O filme mais aguardado do ano acaba de chegar às telonas da Rede UCI! “Homem Aranha: Sem Volta para Casa” é o terceiro filme do herói produzido pela Marvel e estrelado por Tom Holland e promete quebrar recordes de bilheteria para fechar 2021 com chave de ouro! Quem é apaixonado por cinema de verdade, aprecia a experiência inigualável de assistir a este grande lançamento nas salas especiais IMAX, XPLUS, DE LUX e 4DX*, onde as cenas da superprodução ficam ainda mais eletrizantes! O filme é o primeiro da franquia a ser inteiramente filmado no formato especial para IMAX, fazendo com que a exibição apresente 26% a mais de imagens do que nas salas convencionais, com a tela gigante que proporciona mais brilho, nitidez e profundidade. Na XPLUS, as 54 potentes caixas de som espalhadas pela sala criam a ilusão de um campo de som infinito em 360 graus, trazendo ao espectador a percepção de todos os movimentos do super-herói, inclusive no teto.

A sala 4DX, presente no New York City Center, no Rio, e Anália Franco, em São Paulo, proporciona uma imersão incomparável, com cadeiras que vibram e se movimentam, permitindo aos fãs acompanharem de perto o herói com efeitos como vento, neblina e luzes. Já na DE LUX, a sofisticação é a palavra-chave. Além das poltronas reclináveis eletronicamente, os clientes podem usufruir de chaises longue com mesas individuais e serviços exclusivos.

“Homem Aranha: Sem Volta para Casa”

“Homem Aranha: Sem Volta para Casa” revela, pela primeira vez, a identidade do herói e suas responsabilidades para continuar sendo o “amigo da vizinhança” entram em conflito com sua vida como Peter Parker. A solução encontrada por ele é pedir ajuda ao Doutor Estranho para fazer com que todos esqueçam sua real identidade. Porém, o feitiço faz com que vilões do multiverso apareçam em Nova Iorque e Peter precisa descobrir o que realmente significa ser o Homem Aranha.

Os fãs de um dos heróis mais queridos do público já podem garantir seus ingressos para a primeira semana de exibição do filme (16 a 22/12) e, como as salas IMAX e 4DX foram as primeiras a lotar, estão à venda ingressos para a segunda semana de exibição, entre 23 e 29 de dezembro, nas salas especiais.

AINDA EM CARTAZ NA REDE UCI

Se a ideia é pegar um cineminha com as crianças, não faltam opções! “Encanto”, animação da Disney, permanece em primeiro lugar na bilheteria brasileira. A protagonista é Mirabel, única integrante da família Madrigal a não ter um poder mágico e que se acha inferior aos demais. Porém, quando ela descobre que a magia que cerca o local onde vive está em perigo, percebe que pode ser a única esperança de sua família. Outro destaque é a aventura “Família Monstro 2”, na qual os membros da família Wishbone voltam a se transformar em criaturas assustadoras para libertar Baba Yaga e Renfield das garras da caçadora de monstros Mila Starr. E “Clifford: O Gigante Cão Vermelho”, acompanha a amizade de uma jovem excluída na escola e seu cãozinho mágico, que se transforma em um cachorro gigante e chama a atenção de uma empresa geneticista que quer raptá-lo.

“Resident Evil – Bem-vindo a Raccoon City”, adaptação em live-action da famosa franquia de games de terror, também continua em cartaz na UCI. A ideia do filme é entregar um reboot da franquia nos cinemas, com uma nova história mais fiel aos jogos. Dessa vez, a trama traz um resumo dos dois primeiros jogos e, assim como no original, acontecerá em 1998 e contará os eventos da cidade Raccoon City sendo cercada por zumbis. E na ação “Missão Resgate”, Liam Neeson interpreta um motorista de caminhão que tem apenas 30 horas para conseguir atravessar o gelo e resgatar com vida mineradores soterrados em uma mina de diamantes que desmorona por acidente. As condições climáticas pioram a cada minuto, tornando a missão cada vez mais difícil.

“Eternos”, “Missão Resgate”, “Casa Gucci” e “A Babá – O Chamado das Sombras” são outras opções em cartaz na Rede UCI de Cinemas. Mais informações sobre a compra de ingressos, valores e programação, acesse o site oficial da rede: https://www.ucicinemas.com.br/.

UCI Unique

Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm vantagens imperdíveis como o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão, filme da semana com preços promocionais, brindes exclusivos e upgrade na pipoca! Para fazer parte do grupo, basta adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI e fazer o cadastro no site http://www.ucicinemas.com.br/Unique. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados.

SEGUNDA MANIA E SUPER MEIA

Para começar a semana com uma boa programação cultural e preço especial, a melhor opção é a Segunda Mania. No primeiro dia da semana, os filmes da Rede UCI têm ingressos com valores imperdíveis: a partir de R$ 7,50 a meia-entrada para filmes 2D; R$ 9 em 3D; R$ 9 nas salas XPLUS e R$ 10 nas projeções em IMAX.

Nas cidades de Manaus, Canoas e Rio de Janeiro há ainda a promoção Super Meia. De segunda a quarta-feira, os clientes da Rede UCI podem usufruir da melhor meia-entrada da cidade com ingressos a partir de R$ 7,50 a meia-entrada para filmes 2D, R$ 8,50 em projeções 3D e R$ 10 nas salas IMAX. Clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia-entrada em qualquer sessão.

SEGURANÇA E CONFORTO

A Rede UCI tem como missão oferecer aos seus clientes a melhor experiência no cinema e, desde o início da pandemia, vem aprimorando os protocolos de segurança para prevenção da Covid-19. O seu principal diferencial está na implementação de um sistema exclusivo de ar condicionado nas suas salas de todo o Brasil: o iWave, um sofisticado equipamento com polarizadores de íons que destrói qualquer tipo de microorganismo e vírus. Além disso, a rede segue à risca o protocolo obrigatório recomendado pelas autoridades de cada cidade e pela OMS (Organização Mundial de Saúde). A higienização das salas é intensificada a cada sessão e conta com dispensers de álcool em gel espalhados pelos complexos. Além da utilização de máscaras ser obrigatória para funcionários e clientes, as bilheterias e bombonières estão equipadas com escudos de acrílico de proteção. Neste link, mais informações sobre os protocolos de segurança adotados pela Rede UCI: http://www.ucicinemas.com.br/protocolo

(*) CINEMAS COM SALAS IMAX, XPLUX, DE LUX E 4DX

IMAX

UCI NEW YORK CITY CENTER – SALA 4 | RJ

UCI SHOPPING ANÁLIA FRANCO – SALA 1 | SP

UCI RIBEIRÃOSHOPPING – SALA 2 | SP

UCI KINOPLEX IGUATEMI FORTALEZA – SALA 8 | CE

UCI KINOPLEX DE LUX SHOPPING RECIFE – SALA 1 | PE

DE LUX

UCI NEW YORK CITY CENTER – SALAS 8 E 9 | RJ

UCI KINOPLEX DE LUX SHOPPING RECIFE – SALAS 2, 3 E 4 | PE

UCI ORIENT SHOPPING BARRA – SALAS 6, 7 E 8 | BA

XPLUS

UCI PARKSHOPPING CAMPO GRANDE – SALA 1 | RJ

UCI NEW YORK CITY CENTER – SALA 13 | RJ

UCI JARDIM SUL – SALA 9 | SP

UCI SANTANA PARQUE SHOPPING – SALA 8 | SP

UCI KINOPLEX SHOPPING DA ILHA – SALA 3 | MA

UCI SHOPPING PARANGABA – SALA 3 | CE

UCI PALLADIUM – SALA 3 | PR

UCI ORIENT SHOPPING BARRA – SALA 4 | BA

UCI SUMAÚMA PARK SHOPPING – SALA 1 | AM

UCI PARKSHOPPING CANOAS – SALA 2 | RS

UCI KINOPLEX SHOPPING TACARUNA – SALA 10 | PE

4DX

UCI NEW YORK CITY CENTER – SALA 11 |RJ

UCI ANÁLIA FRANCO – SALA 9 | SP