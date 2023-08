L´Entrecôte de Paris abre primeira unidade no Vale do Paraíba

Franquia de restaurantes, famosa pelo clima francês, chega à São José dos Campos com delivery em seu novo modelo take away

A franquia L´Entrecôte de Paris, pioneira em trazer o conceito de prato único para o Brasil, acaba de inaugurar sua 47ª unidade no país, e 25ª no estado de São Paulo. A primeira da região do Vale do Paraíba, abre as portas em São José dos Campos, na próxima sexta-feira, dia 18 de agosto.

A unidade atenderá os consumidores no modelo delivery, que tem a opção take away (Steak Frites) com mesas no local, no conceito street food, na qual os clientes têm acesso ao cardápio reduzido do L´Entrecôte de Paris e podem optar por fazer uma rápida refeição. No menu, o famoso Entrecôte, com molho secreto e batatas fritas, entradas, sobremesas, bebidas, além do clássico: sanduíche francês steak baguete.

Os moradores da região não precisarão mais se deslocar até São Paulo para saborear o tradicional Entrecôte, com molho secreto e batatas fritas. A partir de agora, poderão pedir o menu único do L´Entrecôte de Paris também por delivery, no conforto de suas casas. Em São José dos Campos, é possível fazer o pedido pelo Ifood e WhatsApp, de segunda a domingo, das 10h às 22h. Para o período de inauguração, as taxas de entregas até 5km serão gratuitas.

L´Entrecôte de Paris – São José dos Campos

Endereço: Rua Serimbura, 328. Vila Ema. São José dos Campos – SP.

Horário de funcionamento: Segunda a Domingo, das 10 às 22h

Entregas delivery: através do Ifood

WhatsApp: (12) 98851-1104

@lentrecotedeparis.scampos

L´Entrecôte de Paris

Inaugurado em 2009, a rede de franquias L’Entrecôte de Paris foi o primeiro restaurante a trazer a proposta de prato único para o Brasil – o suculento entrecôte fatiado, servido com fritas e recoberto com o molho secreto, cuja receita é guardada a sete chaves, com 21 ingredientes, 4 fases de cozimento e 36 horas de preparo. Com este conceito, já bastante apreciado e difundido na Europa e no mundo, a marca apresenta três modelos de negócios no país: o tradicional modelo salão, consolidado e reconhecido no Brasil, onde o cliente é imerso a viver uma experiência gastronômica completa na culinária francesa, o Bistrô, restaurante pequeno e aconchegante, que serve o exclusivo prato único de comida típica francesa, e o modelo Dark Kitchen, para vendas no digital, no formato delivery. Com mais de 45 unidades, distribuídas em 29 cidades e 11 estados, o L’Entrêcote de Paris conquistou, esse ano, o Selo de Excelência em Franchising, pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). Mais informações https://www.lentrecotedeparis.com.br/