Sheriff prepara evento em comemoração aos 2 anos de atuação

O Sheriff, um dos principais restaurantes do Vale do Paraíba quando o assunto é churrasco, bebida gelada e ambiente diferenciado, prepara uma festa especial em comemoração aos dois anos da marca, celebrados em agosto deste ano.

A festa, que irá ocorrer na quinta-feira, 24 de agosto, contará com um Open Food especial, com o melhor do churrasco. Os bares e choppeiras também estarão a todo vapor para acompanhar os presentes. Além disso, haverão apresentações das bandas Peddro Henrique, Tales e Lucas, Gerson, D Santoro, Wagner e Fabricio, Giovana Urano, Mona Reais e mais algumas participações que prometem agitar essa data especial.

Segundo Leandro Benavides, responsável pelo empreendimento, o Sheriff vem a cada dia se consolidando como uma marca da família joseense. “Desde o início do empreendimento, nosso objetivo sempre foi preencher essa lacuna de um espaço familiar, com amplo espaço kids, monitores, boa comida e bebida, além de uma seleção musical diferenciada”, comentou.

Para quem quiser adquirir seu ingresso e não ficar de fora dessa comemoração, o ideal é não deixar para última hora e entrar em contato pelo telefone (12) 2012-1212 ou Instagram @sheriffbrasil

Sheriff

Sobre o Sheriff – Com mais de 1.200 metros quadrados de área construída e uma vista deslumbrante do Banhado, o Sheriff conta hoje com uma pitsmoker, parrila e fogo de chão, mais de 15 tipos de chopp e um amplo cardápio voltado para o churrasco e porções variadas. O espaço kids, local mais amado pelas crianças, conta com tirolesa, escorregador, tiro ao alvo, mini campo de futebol, pula-pula e monitores prontos para entreter as crianças.