Papai Noel desce de helicóptero em São José neste sábado

Ho-ho-ho! O Papai Noel desce de helicóptero em São José dos Campos neste sábado (18). Depois de percorrer a cidade nas Caravanas Iluminadas, o bom velhinho desembarca no Estádio Martins Pereira para o Natal de Luz.

Papai Noel desce de helicóptero em São José dos Campos

Além da tão esperada descida, a atração conta com shows da banda e coral da Igreja da Cidade, da Banda de Santana, de Rizzo e sua Trupe e outras intervenções artísticas.

A iniciativa faz parte da campanha Natal Iluminado 2021, realizada pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, Prefeitura Municipal e Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com patrocínio exclusivo da Construtora Patriani.

A festa promete ser animada. O Papai Noel tem chegada prevista para às 18h, mas o Natal de Luz começa bem antes, às 17h, com a Banda de Santana, que será seguida por Rizzo e sua Trupe às 17h40. Depois da chegada do Noel, Rizzo e sua Trupe retornam aos palcos às 19h e às 19h30, a banda, o coral e o grupo de dança da Igreja da Cidade continuarão com a festança.

As reservas para quem quiser participar dessa celebração mágica são feitas pelo 156 ou pelo site da Prefeitura. Mesmo com a reserva, é preciso chegar no estádio com antecedência e levar água e lanche.

Natal de Luz



Dia: 18/12, sábado, a partir das 17h

Local: Estádio Martins Pereira (R. Ana Gonçalves da Cunha, 340 – Jardim Paulista)

Reservas: 156 ou site da Prefeitura (www.sjc.sp.gov.br)

Importante: Chegar com antecedência e levar água e lanche

Atrações



17h: Banda de Santana

17h40: Rizzo e sua Trupe

18h: Chegada do Papai Noel de helicóptero

19h: Rizzo e sua Trupe

19h30: Banda, coral e grupo de dança da Igreja da Cidade

+ Outras atrações!

Natal Iluminado



O projeto “Natal Iluminado” é realizado pela Associação Comercial e Industrial, Prefeitura Municipal e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O Natal Iluminado 2021 tem patrocínio exclusivo da Construtora Patriani. Realizado a primeira vez em 2017, ele marcou a retomada das festividades de Natal em áreas públicas da cidade e agora está em sua quinta edição. Com o evento, a ACI movimenta a cidade, atrai consumidores para as áreas de grande fluxo do comércio e consolida um novo evento no calendário turístico de São José dos Campos.

Imagem de frankychoi por Pixabay