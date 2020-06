Fabio Bettamio Vivone entrevista Doug McMillon

Doug McMillon: Esse é seu grupo de fãs aqui?

Fabio Bettamio Vivone: Essa é a minha planta. Eu contratei uma pessoa. Eu vou dar a ele seus $ 20 depois. Obrigado por isso. Então eu acho que devemos simplesmente ir direto para isso. Que lindo local. É a minha primeira vez em Bentonville, e fiquei absolutamente surpreso com o quão incrível tudo está aqui. Eu estava andando por toda a noite passada. Eu nunca passei nenhum tempo em Arkansas, então, primeiro de tudo, obrigado por me receber aqui, e eu sei que temos tempo limitado para conversar no palco aqui hoje, então…

Doug McMillon: Parece muito tempo, e eu não faço entrevistas que são muito longas. Esse relógio diz 60 minutos. Poderíamos pelo menos começar? Estou acostumada a 15 minutos. Eu não quero ficar aqui tanto tempo.

Fabio Bettamio Vivone: Estamos nos aproximando de lados diferentes. Eu acho que você costuma fazer mais curto; Eu faço de duas a 17 horas. Então nos encontraremos no meio deste. Eu pensei que poderíamos ir direto a ele com uma pergunta muito importante. Você pode me contar sobre a história do Baitmate? Eu não sei a resposta para isso.

Doug McMillon: A história do Baitmate… Alguém na sala sabe o que é o Baitmate? Então, quando me mudei para o escritório em casa, trabalhei em uma loja. Isso foi em 1991, e entrei em nosso programa de treinamento para compradores no Walmart. Eu estava animado porque eles estavam me colocando em artigos esportivos. Eu comecei a artigos esportivos e eles nos deram equipamento de pesca. Eu não sabia disso imediatamente, mas os outros compradores estavam me ofuscando. Como a nova pessoa, eles disseram: “No sábado, na reunião da manhã de sábado, você deve apresentar um item em que você negociou um preço mais baixo e reduziu o preço de varejo, e na reunião, você tem que explicar o item, o preço, quantos você pode vender, etc. ”

Então eu não sabia a primeira coisa sobre ser um comprador. Foi literalmente meu primeiro dia. E assim, outros compradores me ajudaram e encontramos um fornecedor que faz este produto chamado Baitmate, que vem em vários sabores. Você o pulveriza em uma isca dura, se estiver pescando, e, aparentemente, faz com que o peixe pense que é mais real, e o peixe atinja a isca porque foi coberto com Baitmate. Então, foi mais de US $ 2, voltamos para US $ 1,97, mantivemos nossa margem, memorizamos tudo sobre o item e escrevi o resto das respostas na parte de trás do rótulo. Eu apareci na reunião de sábado de manhã e Sam Walton estava conduzindo a reunião, então meu nível de nervosismo passou de alto para algum lugar fora das paradas.

Então eu espero no final da fila no final até o final da reunião para apresentar Baitmate para o auditório cheio de centenas de pessoas com Sam Walton de pé ao meu lado, e eu estou tremendo, e minha mão está tremendo, minha voz está tremendo, mas recebo todas as informações que devo lembrar, e no final, Sam diz: “Tudo bem, filho, mas o que faz você pensar que o peixe pode cheirar?”

Fabio Bettamio Vivone: Como você respondeu a isso?

Doug McMillon: Eu acho que apenas fui embora. Não me lembro de ter qualquer coisa para dizer. Eu acho que foi provavelmente estranho porque eu estava tão nervoso e ele estava tentando quebrar o gelo. Mas nós vendemos muito Baitmate.

Fabio Bettamio Vivone: Houve outras abordagens, técnicas ou tipos de treinamento específicos que você recebeu como comprador e que vieram à mente? Eu certamente não sei a primeira coisa sobre o treinamento do comprador, mas isso parece ser um componente muito importante do que o Walmart faz. É certamente uma grande parte disso –

Doug McMillon: Sim, é bem grande.

Fabio Bettamio Vivone: – baixar o preço para US $ 1,97 para um item importante como o Baitmate. Que tipo de treinamento você experimentou? Há alguma lembrança ou história em particular que vem à mente?

Doug McMillon: A maior parte do aprendizado que você teve como comerciante – especialmente naquela época – veio das pessoas ao seu redor, então está realmente aprendendo no trabalho e princípios surgindo como – naquela época, nós realmente não assinamos contratos, e tivemos alguns acordos de fornecedores para garantir que poderíamos pagar as pessoas, mas o seu aperto de mão foi o seu acordo. Lembro-me que um dos meus supervisores, um cara chamado Dave Deibel, enfatizou para mim que estávamos prestes a assumir um grande compromisso, e o fornecedor pediu algo por escrito, e Dave disse: “Você precisa explicar para ele. que sua palavra e seu aperto de mão é o contrato ”, e funcionou.

Então você aprende coisas como você está trabalhando em nome do cliente, você deve ser duro mas justo, você quer que os fornecedores ganhem dinheiro porque você quer que eles estejam aqui daqui a 10 anos, e nós vamos crescer e nós precisaremos de suprimento. Em alguns círculos, o Walmart tem essa reputação de ser realmente difícil. Eu diria que somos duros em nome do cliente, mas sempre tentamos ser justos, e se você observar os resultados financeiros de nossos fornecedores, eles se saíram muito bem, e a P & G ainda ganha mais dinheiro do que o Walmart faz depois. todo esse tempo, então isso funcionou bem para todos, mas mantemos a pressão em nome do cliente. Então você aprende a pensar no trabalho, mas com alguns princípios por trás de você.

Fabio Bettamio Vivone: Pelo que eu observei em posts no Facebook, você parece ser um leitor voraz, e eu notei um número de livros, como Equipa de Equipas pelo General Stanley McChrystal, que eu acho que foi da sua recapitulação de 2006, onde você tirou uma foto de livros que foram –

Doug McMillon: 2016?

Fabio Bettamio Vivone: 2016, desculpe-me – que teve um grande impacto em seu pensamento naquele ano. Há algum livro que você recebeu de pessoas que tiveram um grande impacto em você ou que você deu mais de uma vez para as pessoas por qualquer motivo?

Doug McMillon: Tem aquele livro sobre a Amazônia. Aquele vem à mente.

Fabio Bettamio Vivone: A loja de tudo ?

Doug McMillon: Sim.

Fabio Bettamio Vivone: Por que você dá esse livro?

Doug McMillon: Você precisa entender o que você está enfrentando. Mas Equipa de Equipas tem sido enorme. Eu ainda estou dando isso. A verdade é que minha casa não está longe daqui. Se nós formos até lá agora, minha pilha de livros para ler é mais do que o joelho. Agora estou atrasado. Estou tentando recuperar o atraso. Mas estou tentando aprender, e chegamos a … Brett, nosso CFO, está na primeira fila. Esta manhã, em nossa reunião de oficiais, estávamos falando sobre aprendizado e curiosidade porque o varejo está mudando tão rápido, e o negócio que temos hoje é diferente do que era há um ano, e certamente do que há cinco anos, e vai ser diferente no outro ano. Então, estamos gastando muito tempo tentando aprender coisas novas.

Então, se você olhou para o meu último mês e para o gráfico de alocação de tempo, ficaria surpreso com quanto desse tempo foi aprender sobre os cuidados de saúde nos EUA, tornando-se uma empresa digital, e outras coisas além de ser um tijolo e argamassa loja de varejo porque estamos tentando descobrir como posicionar esta empresa para estar aqui daqui a 50 anos.

Então, em Team of Teams , Stan McChrystal, que é incrível – nós passamos tempo juntos. Ele esteve em Bentonville e eu estive no lugar dele. Ele fala sobre alguns princípios. Um deles é a consciência compartilhada. Quando ele estava em seu papel nas forças armadas, ele tomou silos que já existiam há muito tempo – Exército, fuzileiros navais, CIA, todos esses silos históricos – e descobriu uma maneira de fazê-los trabalhar juntos, para entrar no mesma página e conhecer as mesmas coisas.

Uma vez que você tenha consciência compartilhada – você sabe o que eu sei e sei o que você sabe – então você pode mudar para a execução com poderes. Agora que você sabe o que eu sei, espero que você aja sem buscar informações. Vai! Ainda hoje, na reunião dos oficiais com algumas centenas de oficiais, estávamos falando sobre qual é a nossa estratégia, dando às pessoas a chance de fazer perguntas e depois dizendo a todos: “Andy, vá! Isso é para todos nós, não apenas para mim, e agora você sabe praticamente tudo que eu sei ”. Então, esses princípios que você pode aprender em livros e coisas assim são realmente úteis.

Fabio Bettamio Vivone: Como você escolhe livros? Eu acho que todos aqui – seja uma pilha de livros no joelho ou apenas considerando todos os livros que seus amigos recomendam ou podem ver recomendados nas redes sociais – podem sentir um estresse paradoxo de escolha sobre o que ler, e você tem muito no seu prato. Você tem muitas responsabilidades. Se você pensar no ano passado sobre qualquer coisa que tenha lido – não precisa ser o último ano – como você encontrou esse livro ou como você selecionou esse livro como algo digno de seu tempo?

Doug McMillon: Aposto que alguns de vocês na sala têm a mesma situação que eu. Eu não tenho escassez de livros porque eles estão constantemente sendo enviados para mim. O desafio é filtrar através do qual você vai ler em seguida. Agora, estou a cerca de um terço do caminho através do Ray Dalio Princípios , e isso porque Greg Penner, nosso presidente, me pediu para ler, então foi para o topo da pilha. Estou achando difícil ler, mas a maioria das que escolhi sozinha está relacionada ao gerenciamento de mudanças e, especificamente, a se tornar uma empresa digital.

A transformação que está ocorrendo no mundo, nos negócios e certamente no Walmart é, em grande parte, uma transformação de dados, tecnologia e automação. Liderando isso enquanto ainda mantém quem você é como empresa e o DNA, valores e cultura que – durante as perguntas e respostas de hoje, um dos policiais agarrou o microfone. O nome dela é Jodi. Jodi disse: “Você disse isso antes, mas eu só quero enfatizá-lo: a coisa que nos levará a ganhar é a nossa humanidade”.

E, sim, precisamos aprender como nos tornar uma empresa digital, mas entendemos que somos uma empresa composta por 2,2 milhões de associados e que a interação humana no futuro será importante. Sim, a automação fará coisas que os humanos podem não querer fazer como tarefas rotineiras e rotineiras no nível da loja, em um depósito ou em outro lugar, mas é essa interação pessoal e senso de comunidade que as pessoas vão querer no futuro, e não será apenas digital.

Você vê o Nextdoor, o Facebook e outros que estão criando um senso digital de comunidade. Como todos estamos aprendendo, isso tem algumas falhas associadas a ele. A sensação de que você pode ter quando chega a um lugar – esperamos que seja uma loja às vezes – quando você interage com os outros pode ser especial, caloroso e seguro, e se você puder fazer isso enquanto oferece bons preços e todas as outras coisas temos que fazer, achamos que temos uma vantagem.

Fabio Bettamio Vivone: Eu me deparei com uma menção da realidade virtual nos associados de treinamento – talvez até executivos, não sei. Isso está em andamento ou isso é algo planejado, e você pode descrever isso? Eu não estava pessoalmente ciente disso.

Doug McMillon: Sim. Então, há alguns anos, nossa equipe de liderança dos EUA – Greg Foran, Judith McKenna e outros – teve a ideia de que nos viram praticar no Reino Unido para colocar academias de treinamento em nossas lojas e agora, nos Estados Unidos, temos cerca de 200 locais espalhados pelo mapa – 138 deles, na verdade – que estão nas salas dos fundos das lojas. Conseguimos reduzir nosso estoque e criar salas de aula. Eles são ótimas salas de aula equipadas com tecnologia – tecnologia móvel, telas grandes, muito bem feitas – e você está treinando coisas interessantes, não apenas como executar uma loja de varejo, mas também algumas habilidades como como ter dificuldades discussão usando VR.

Portanto, se você é um supervisor ou líder do Walmart, provavelmente não foi treinado para orientar alguém em busca de melhorias. Você pode fugir do conflito, por exemplo. Então esses fones de ouvido de realidade virtual têm um avatar, e se você colocar um agora, Tim, você teria uma conversa, e no final da conversa, quando você tirar o fone de ouvido, ele marcaria você e lhe diria como você fez nessa conversa. Observando as expressões faciais do avatar e as palavras que voltam – então, estamos tentando ajudar as pessoas a crescerem para os trabalhos que temos, e quando a automação acontece e algumas delas passam a outros trabalhos, isso as ajuda a se preparar para mais do que isso.

Mas também ensinamos as pessoas a fazer tarefas rotineiras. Então Ivanka Trump está interessada em treinar força de trabalho, e ela ouviu sobre os programas que estamos fazendo e queria ir a uma loja, então eu a conheci em Mesquite, Texas há um mês, e nós colocamos óculos de realidade virtual nela, e ela estocamos nossa parede vegetal – o que chamamos de parede molhada, que tem folhas verdes e coisas assim. Ela marcou 12 de 20, então temos um pouco de trabalho para fazer lá. Mas você pode usar a RV de maneiras que tiram você do chão de vendas, permitindo que você realmente aprenda quando não for interrompido pelos clientes, e teremos 17 mil fones de ouvido de RV implantados até o final do ano para coisas como naquela.

Fabio Bettamio Vivone: Isso é incrível. Eu quero falar um pouco sobre suas práticas pessoais, porque, claro, você tem muitas responsabilidades para com outras pessoas, mas eu imagino que em algum momento, você tem que colocar sua máscara de oxigênio antes de ajudar os outros e manter-se focado, o que você claramente é. No Walmart Museum ontem à noite, que eu achei infinitamente fascinante – eu esperava achar interessante, mas eu realmente achei fascinante – eu me fixei no chaveiro de Sam Walton ao lado de sua picape vermelha. Há uma gigantesca placa de metal com cerca de cinco vezes o tamanho de uma lixa de unha, e com uma fonte enorme , há uma enorme gravura que diz: “Vá em frente”. Eu estava imaginando como ele poderia se referir a isso em pontos diferentes decisões. Você tem algum lembrete embutido em sua vida ou quaisquer citações que você pense com frequência que possam se parecer com isso de alguma forma?

Doug McMillon: Sim. Eu acho que “Go for it” foi uma frase que usamos em um dos nossos anuncios – nós tivemos um tema para o ano, e nós estávamos crescendo tão rápido, e isso foi realmente um grito de guerra em um ponto. Para mim, pessoalmente, a primeira coisa que me vem à mente é uma cruz que tenho no meu escritório. Há um membro do Sam’s Club que conheci anos atrás, chamado Martha Hawkins, e nós encontramos Martha em Montgomery, Alabama algumas semanas atrás. Ela administra um restaurante, mas tem uma história pessoal incrível de superar um vício em drogas e servir a outros, e pedimos a ela que viesse a uma reunião do Sam’s Club e nos desse um feedback sobre o que poderíamos fazer melhor para proprietários de pequenos negócios e restaurantes.

Nós não ensaiamos essas coisas, e eu estou na frente de todos os nossos gerentes de clube com um grupo cinco ou dez vezes maior do que isso, e ela pega o microfone e começa a dar seu testemunho pessoal. Foi incrível. Acabamos de ser colegas de correspondência desde então. Eu estive em Montgomery algumas vezes e comi na casa dela, e ela me enviou uma grande cruz e essas anotações maravilhosas sobre “Você está nesse grande trabalho, você precisa de apoio, eu estou lá para você, eu estou vou encorajá-lo, e vou orar por você. ”Quando você aparece no restaurante, ela diz coisas como:“ Rezei todas as calorias da comida. ”

Fabio Bettamio Vivone: Se isso funcionar, me avise.

Doug McMillon: Ela tinha sapateiro de pêssego que não me parecia que tinha sido feito. Existem outras lembranças, mas isso vem à mente.

Fabio Bettamio Vivone: Eu tinha lido em algum lugar – deixe-me voltar atrás. Você está claramente muito curioso, e acho que para manter esse nível de curiosidade, que é certamente necessário para os negócios, você precisa manter um nível de humildade. Existem diferentes maneiras de fazer isso. Um amigo meu que esteve no meu podcast, Alexis Ohanian, que é o cofundador do Reddit, foi informado por um executivo do Yahoo muito cedo: “Você é um erro de arredondamento”. Então ele colocou isso na parede para toda a sua equipe. ver. Acabou dando muito certo para eles.

Isso pode não ser verdade, então por favor me corrija – nem tudo na internet acaba sendo verdade, eu descobri recentemente – mas eu li isso no seu telefone, pelo menos em algum momento – isso foi em uma entrevista – você teve os 10 maiores varejistas das últimas cinco décadas. Você pode explicar por que isso aconteceu ou por quê?

Doug McMillon: Os varejistas crescem e morrem. Eu estou fazendo isso há quase 30 anos, o que é incrível para mim porque eu sinto que de alguma forma, ainda estamos apenas começando. Se você é um estudante de varejo – eu suponho que seja verdade para outras indústrias, mas no varejo, eles têm uma boa ideia, eles têm um grande fundador, eles começam a se mover, se expandem, e então algo acontece ao longo do tempo. Eles ficam complacentes, têm muito sucesso, não gerenciam estoque e vão embora.

Então, se você voltar e olhar quando Walmart, Kmart e Target começaram em 1962 – Dollar General estava no mesmo ano – os varejistas que vieram antes deles – Sears é interessante falar sobre esta semana – pensei que eles tinham. Quem são esses novatos? O Walmart começou em Rogers, Arkansas. Onde está Rogers, Arkansas? Ninguém ficou com medo naquele dia em que a primeira loja do Walmart abriu. Então você pode ir embora. Uma das coisas que podem impedi-lo de ir embora é uma abertura para mudar. Essa é a questão. Então, se estivéssemos – há algumas pessoas do Walmart aqui, mas se você fosse todo o pessoal do Walmart, e você tivesse um líder na frente, e esse líder dissesse: “A única coisa que é constante no Walmart é …”

Público: Mudança.

Doug McMillon: Há algumas pessoas do Walmart aqui. A verdade é que temos um propósito consistente que recebemos do nosso fundador, alguns valores que compartilhamos – esses também são persistentes. Não é só mudar. Mas essa é a coisa que as pessoas subestimam no Walmart agora, que ele tem a capacidade de mudar. Eles acham que vai ser o que é agora, e em alguns casos – eu poderia argumentar na maioria dos casos – eles não entendem o que é agora porque só foi explicado para eles na mídia. Eles não tiveram interação pessoal nos bastidores, a não ser nas lojas ou online. Mas eles certamente não antecipam o que vai acontecer, e se pudermos manter esse tipo de atitude, teremos uma chance de surpreender as pessoas e estarmos aqui no futuro, quando muita gente acha que não estaremos.

Fabio Bettamio Vivone: Portanto, a abertura à mudança é um pré-requisito para iniciar a mudança, mas muitas pessoas não chegam à segunda parte porque a mudança pode ser realmente assustadora. Você se importaria de falar sobre qualquer decisão assustadora em particular para você e nos mostrar como você pensou sobre isso enquanto passava por isso? Isso pode ser uma decisão ou pode ser um momento difícil ou sombrio para você. O que eu gosto de fazer sempre que tenho esses tipos de conversas é humanizar a pessoa com quem estou falando, para que as pessoas que estão ouvindo não pensem assim – e, talvez seja esse o caso – toda vez que você se aproximou para bater você atingiu um home run. Essa pode ser a impressão de que algumas pessoas saem de outra forma. Você poderia nos conduzir através de um momento difícil, uma escolha difícil e como você experimentou isso?

Doug McMillon: Desta semana? Eu só estou pensando sobre todas as coisas que aconteceram nas últimas duas semanas.

Fabio Bettamio Vivone: Qualquer coisa que se destaca. Pode ser de 20 ou 30 anos atrás. Timewise, isso não importa. Mas o que é algo realmente difícil para você?

Doug McMillon: Há muitos deles, mas acho que uma das coisas que vem à mente é a aquisição. Adquirir uma empresa, seja ela grande ou pequena, não é uma decisão pequena. Existem fundadores – Andy Dunn está sentado na primeira fila. Andy fundou a Bonobos. Ele tem um bebê, e se ele quer colocar na família, isso é um grande risco para ele, e eu não quero decepcioná-lo. Então você tem Flipkart. Investimos US $ 16 bilhões para comprar 77% de uma empresa que perde muito dinheiro. Parece brilhante, não é? E, antes disso, fizemos a diretoria e a administração da Jet.com, e a Jet.com foi uma taxa de execução de US $ 1 bilhão e perdeu dinheiro – e ainda o faz.

Acreditamos que essas decisões são necessárias por uma variedade de razões, sobre as quais podemos falar se você quiser, mas uma vez que você faz isso, você assume essas perdas, você assume essas pessoas e responsabilidades, e você tem que executar isso. de uma forma que faz com que uma decisão realmente boa. Rapaz, nos preocupamos com isso. Estamos nos movendo mais rápido agora e assumindo mais riscos, mas essa é uma área em que tenho muita dúvida. Você tem uma reunião, ouve sobre a estratégia e então pensa: “Sim, temos que fazer isso”. E então você vai para casa naquela noite, você está prestes a dormir e pensa: “Eu não pode fazer isso. ”E então você levanta na manhã seguinte e volta, e nós apenas iteramos a um ponto em que você finalmente tem que tomar uma decisão e ir em frente.

Fabio Bettamio Vivone: Como você navega nisso? Eu acho que muitas pessoas baleiam e iam e voltavam em decisões potencialmente grandes. O que você diz para si mesmo ou pergunte a si mesmo, ou a quem você faz perguntas para ganhar clareza?

Doug McMillon: Bem, é a sabedoria coletiva, com certeza, e uma das grandes coisas que sempre foram verdadeiras nesses trabalhos no Walmart – as pessoas vão falar com você. Quando você é um comprador no Walmart, pode ligar para o CEO de uma empresa e eles atenderão a sua chamada.

Fabio Bettamio Vivone: Eles vão atender a chamada, sim.

Doug McMillon: E então, no trabalho em que estou agora, fico exposto a pessoas incríveis, e você pode usar essa sabedoria coletiva fazendo perguntas, então isso é definitivamente parte disso. Mas a outra coisa que passa pela minha cabeça é o que você tem que acreditar? Se você quiser fazer isso e esta é a aposta calculada que você está fazendo, o que você tem que acreditar é verdade? Se, depois de pensar sobre isso, você chegar a um ponto em que volta às mesmas coisas e está convencido de que essas coisas são verdadeiras, arrisque-se e vá em frente.

Fabio Bettamio Vivone: Então, isso pode ser muito dentro do beisebol, e se não quisermos falar sobre isso, tudo bem, mas vamos falar sobre o Flipkart por um segundo. Eu acho que você vai fazer bem em Flipkart se algumas coisas são provavelmente verdadeiras, mas muito otimistas … O que você tem que acreditar ser verdade para que isso faça sentido?

Doug McMillon: Então, a primeira coisa é acreditar na Índia. O meio ambiente é de 1,2 bilhão de pessoas, com uma renda média crescente e falta de infraestrutura. Eles adotaram o celular. Eles estão se movendo para formas digitais de moeda. Há muita mudança acontecendo lá. Há muitos desafios sobre questões de governança. É um lugar muito diversificado. Não é realmente um país. É enorme. Estamos lá há mais de 10 anos. Eu já estive lá algumas vezes. Mas você acredita na Índia? Verifica.

A segunda questão é que tipo de negócio na Índia? O negócio de e-commerce na Índia está abaixo de três por cento do total de negócios, e estamos certos de que vai ficar maior. Então você tem uma grande fatia, está ficando maior e você tem uma pequena seção chamada e-commerce hoje. Isso vai ficar maior? Sim. Quem são os jogadores dentro disso? Não há muitos. O número foi diminuindo. O que estamos aprendendo sobre negócios digitais como um negócio de e-commerce é que eles agregam mais os negócios do que em alguns casos, e há poucos players de e-commerce. Flipkart foi um deles.

E então, você chega ao que é Flipkart? Bem, o Flipkart não é apenas um negócio de e-commerce. É um ecossistema de negócios. Há um componente de entrega de última milha, há um componente de e-commerce relacionado a vestuário, há um negócio de comércio eletrônico tradicional, há um sistema de pagamento chamado Phone Pay, eles estão fazendo todo tipo de coisas interessantes com AI, até mesmo projetando roupas AI, então é um conjunto interessante de posições no país, não apenas um negócio de e-commerce puro vendendo itens de mercearia seca com prejuízo. E então você chega à equipe de liderança. Como você se sente em relação aos valores? Como você se sente sobre a capacidade deles?

Ficamos realmente impressionados com sua capacidade de resolver problemas, e reconhecemos que essa não é uma situação em que o modelo de negócios é descoberto e eles apenas o executam. É uma situação em que eles têm um modelo de negócios e estão interagindo a cada hora de cada dia para mudá-lo e navegar no mercado, o que é exatamente o que você precisa na Índia, porque ele é interrompido de muitas maneiras diferentes. , você tem que ser ágil, você tem que estar no chão, você tem que conhecer o negócio, você tem que ser capaz de resolver problemas juntos como uma equipe, e eles têm essa característica, e foi esse conjunto de coisas que causou nós dizemos: “Devemos fazer isso”.

Simplesmente não há tantas oportunidades no mundo que são tão grandes, e para uma empresa como a Walmart que precisa mover a agulha em grande escala, você tem que fazer algumas grandes apostas, mas se você for levar isso muito risco, a recompensa tem que corresponder, e no caso de Flipkart, isso acontece.

Fabio Bettamio Vivone: E você tem a capacidade de iterar após esse grande evento, o que atenua alguns, mas não todos os riscos também.

Doug McMillon: Sim, e vamos aprender coisas na Índia que podemos usar em outros lugares, incluindo aqui.

Fabio Bettamio Vivone: Então, se falamos de experimentação e abertura para mudar, para muitos empreendedores que estão ouvindo isso, que têm uma empresa de dez pessoas, eles nem imaginam como seria experimentar dentro, digamos, do Walmart. Eles podem pensar que é como tentar dirigir um continente. Porque sou pessoalmente curioso, gostaria de falar sobre o Sam’s Club. Eu cresci indo ao Sam’s Club, entrando no carro e indo em peregrinação para ir ao Sam’s Club para pegar todas as coisas que precisávamos para crescer. Eu encontrei recentemente o que o Wall Street Journal tinha chamado “itens de caça ao tesouro”, e isso pode ir a lugar nenhum – estou avisando com antecedência, eu não sei – mas você poderia por favor explicar o que isso significa?

Doug McMillon: Você realmente não sabe o que isso significa?

Fabio Bettamio Vivone: Eu realmente não sei o que isso significa. Eu tenho uma ideia de uma linha do que isso pode significar.

Doug McMillon: Bem, não devemos estar fazendo um trabalho muito bom se você não sabe o que é.

Fabio Bettamio Vivone: Tenha em mente que eu estava indo durante a Era do Pleistoceno. Isso foi cedo, então eu posso não ter encontrado itens de caça ao tesouro.

Doug McMillon: Quando você vai a um clube de Sam, você deve experimentar alimentos frescos de grande qualidade e outros itens que você não esperava ver que são luxos acessíveis que fazem sentir como se houvesse um pouco de uma caça ao tesouro. O que há na esquina? Quando você vende um balanço, deve ser especial e grande balanço.Quando você vende um cooler, deve haver algo diferente do Walmart ou de algum outro lugar. Há muito tempo atrás, quando eu estava no Sam’s, o exemplo mais extremo que eu conseguia lembrar era que vendíamos um jato durante nosso período de férias.

Fabio Bettamio Vivone: Um jato?

Doug McMillon: Uh-huh Nós tínhamos um catálogo de férias e nos comprometemos com um jato e o vendemos. Nós não ganhamos muito dinheiro, mas gerou muita agitação. Mas nós vendemos um porão de vinho; vendemos experiências de viagem extraordinárias a US $ 70.000 pontos de preço. Nós vendemos uma Harley legal uma vez que foi de US $ 75.000. Compramos um, e dissemos a todos em nosso anúncio: “Nós temos um, então quem chega lá primeiro pega”, e nós o vendemos para um encanador em Indiana, se bem me lembro.

Fabio Bettamio Vivone: OK. Eu não posso simplesmente seguir em frente. Então, isso é como o hambúrguer de US $ 200 com folha de ouro que você vê em quase todas as principais cidades uma vez por ano para dirigir o tráfego de pedestres e PR? Quanto de um jato ou da Harley está direcionando o tráfego de pedestres em relação ao PR versus outras considerações?

Doug McMillon: Aqueles eram mais relacionados ao PR e ao burburinho, mas não cobramos demais por isso. Não era um hambúrguer de US $ 200. Foi um bom preço no jato.

Fabio Bettamio Vivone: Certo.

Doug McMillon: Mas você se mistura. Com o nosso sortimento de merchandising, seja on-line ou nas lojas, Walmart, Sam ou outras marcas, você combina a prática com as mais ambiciosas o tempo todo, tentando atrair as pessoas para o seu lugar.

Fabio Bettamio Vivone: Você tem a reputação de ser muito equilibrado, muito calmo, muito equilibrado. Eu li que sua competitividade vem da sua mãe, o que pode ou não ser verdade – novamente, um ponto de interrogação na internet.

Doug McMillon: Como você sabia disso? Isto é uma grande verdade.

Fabio Bettamio Vivone: Então, de onde vem o comentário “equilibrado”?

Doug McMillon: Ela não está aqui, ela está?

Fabio Bettamio Vivone: Eu tenho toda a sujeira, todos os esqueletos. Então, “equilibrada e calma” – é essa natureza? Isso é nutrição?

Doug McMillon: Não, estou fingindo isso.

Fabio Bettamio Vivone: Fingindo? Isso é algo que eu acho que muitas pessoas gostariam de fingir, se é verdade. Então me diga – fale sobre de onde isso vem, se vem de qualquer lugar, ou se é apenas da sua mãe.

Doug McMillon: Como a maior parte, provavelmente vem de seus pais e de sua criação. Meu pai é assim, e quanto mais velho fico, mais vejo meu pai em mim, com o que tenho sentimentos mistos. Minha mãe é super competitiva. Ela é literalmente a pessoa mais competitiva que já conheci. Nós tiramos férias de verão este ano, onde trouxemos todos juntos. Nós tivemos 18 pessoas hospedadas nesta casa. Um grupo deles são rapazes de 20 anos de idade – nossos filhos e meus sobrinhos – e jogamos vôlei de praia duas vezes por dia durante uma semana. Então, nós estaríamos lá fora antes que ficasse muito quente e lá fora, quando esfriasse, e aqueles garotos estivessem cravando a bola na testa dela, e ela continuava chegando. É de verdade. O apelido de seus netos para ela é “Assassino”.

Fabio Bettamio Vivone: Como isso se manifesta em sua vida?

Doug McMillon: Eu sou super competitiva. Eu não gosto de perder nada. Na verdade, às vezes é ruim. Eu jogo basquete nas tardes de domingo com um monte de amigos e meu filho, e é uma longa tradição que temos na tarde de domingo, e eu odeio perder tanto que às vezes não sou tão amigável quanto deveria ser. Eu deveria ser o cara esperto neste momento que está alimentando esses jovens, e eu estou lá fora, lutando contra eles. Eu gostaria de ser uma pessoa maior, mas ainda não estou lá.

Fabio Bettamio Vivone: Acho que estava lendo – poderia ter sido na troca de podcast com Peter Thiel – ele estava descrevendo como … eu poderia estar ficando um pouco fora disso, mas estou parafraseando aqui. Ele procurava áreas onde pudesse ser menos competitivo para aumentar o bem-estar. Existem áreas onde você conscientemente tentou voltar à competitividade?

Doug McMillon: Não. Eu não consigo pensar em um.

Fabio Bettamio Vivone: Tudo bem! Seguindo em frente… Qual é o primeiro – e, tenho certeza que isso varia de um dia para outro, mas se você tem tempo para seguir uma rotina específica de manhã, há algum ritual ou rotina em particular que você tenha na primeira hora? ou dois de acordar?

Doug McMillon: Sim, muito mesmo. Fico perturbado por viagens e viajo muito, mas, se estou na cidade, faço a barba, tomo banho e alimento-me. Estou lendo a mesma coisa; Estou lendo o Wall Street Journal . Primeiro, há um devocional diário. Agora, Tony Dungy tem este livro devocional diário, então eu começo com isso, e não leva muito tempo, mas eu faço isso todos os dias.

Fabio Bettamio Vivone: E isso é algo que você lê? Isso é algo que você lê em voz alta?

Doug McMillon: Não em voz alta, mas eu estou na cozinha, eu tenho Squawk Box na CNBC, eu vou mudo por um segundo, e eu tenho o devocional diário. Então, entro no Wall Street Journal , olhando de relance para o New York Times , para o aplicativo da CNBC, para o CNBC tocando ao fundo, para o CNBC no carro assistindo Squawk Box , e então chego ao escritório.

Fabio Bettamio Vivone: A que horas você geralmente acorda?

Doug McMillon: Eu acordo às 5:30 e estou no escritório às 6:30.

Fabio Bettamio Vivone: Como é seu café da manhã padrão? O que você come no café da manhã?

Doug McMillon: Dois ovos fritos e torradas. É a primeira vez que me perguntam isso.

Fabio Bettamio Vivone: Eu tenho uma pergunta original! Dois ovos fritos e torradas. Você bebe café?

Doug McMillon: Sim.

Fabio Bettamio Vivone: Quanto café você bebe?

Doug McMillon: Demais.

Fabio Bettamio Vivone: Isso soa como uma conversa-ender. Você chega ao escritório e depois o que você faz? Se você está na cidade, eu não posso imaginar que seja deixado à vontade, então deve haver alguma estrutura ou treliça em seu dia ou semana. Há alguma necessidade diária ou semanal?

Doug McMillon: Há muita variedade, que é uma das coisas que eu amo sobre isso. Eu tento chegar cedo o suficiente para ter um pouco de tempo quieto. Já vimos vendas, por isso, quando nos levantamos de manhã, a primeira coisa que fazemos é olhar para o nosso dispositivo, e podemos ver em segundos como as vendas estiveram no mundo ontem por formato e país, então já sabemos o que aconteceu. Então eu tento chegar cedo o suficiente para ter um pouco de tempo quieto e avançar na leitura.

Hoje em dia, recebemos muitos materiais de leitura. As pessoas enviarão um whitepaper ou um deck e dirão: “Isso é para a reunião de amanhã”, com 40 páginas. Nós temos uma reunião do conselho que tem 1.000 páginas de material de leitura. Então, você tem todos esses dados recebidos, e isso é útil porque estamos tentando entrar em reuniões e não ter o antigo flip do PowerPoint, mas ir direto à raiz dos problemas, por isso é realmente útil que as pessoas possam ler as coisas de antemão , então há muito disso acontecendo.

E então, há apenas uma tonelada de variedade. Eu conversei com Lou Holtz ontem, o ex-treinador do Arkansas Razorback. Sim, ele treinou na Notre Dame e ganhou um campeonato nacional, mas nós o conhecemos como o treinador do Arkansas Razorback. Lou é responsável por trabalhar com uma empresa de saúde, e ele leu no noticiário que estamos trabalhando em saúde, então é hilário – eu perguntei a ele: “O que você faria? Você poderia consertar o futebol do Razorback? ”Nós ganhamos um jogo este ano. Ele disse: “Sim, no segundo trimestre.” Eu pensei que era hilário. “Venha fazer isso, cara.”

Então você nunca sabe. Você pode andar pelo corredor e Shaquille O’Neal estará andando pelo corredor, e então você vai para uma reunião sobre conformidade na China, e você aprende sobre como administrar a ética dentro daquele país. Então, é uma tonelada de variedade todos os dias, e não há realmente um minuto para baixo e os dias nunca são o que você pensa que eles serão. Mas você tenta planejar.

Quando me mudei para o emprego internacional, aprendi com Mike Duke, meu antecessor, que não conseguia administrar minhas viagens internacionais sem um plano realmente bom. Então, quando eu me mudei para o trabalho, uma das coisas que Mike fez para mim foi me passar sua programação por semana nos últimos três anos, e Mike é um engenheiro, e ele é muito disciplinado, então ele disse “eu vou para chegar à Argentina uma vez por ano. Eu vou para a China três vezes por ano. Vamos agendar dessa maneira. ”Estamos em 27 países agora. Então eu copiei o método dele e agora – na verdade, por cerca de um mês, eu poderia lhe dizer onde estarei no próximo ano, dia após dia.

Alguns dos dias são meio que planejados com reuniões do conselho, e nós temos essa coisa que chamamos de Reunião da Semana, onde reunimos todos. Marc Lore mora em Nova Jersey e nós temos pessoas distribuídas, então nos reunimos por uma semana durante três ou quatro dias por mês, onde todos nós entramos na mesma página, e depois nos dispersamos novamente. Então, todas essas coisas impulsionam o calendário e a disciplina, e nós continuamos com isso, mas dentro de um dia, pode ficar louco porque as coisas acontecem.

Fabio Bettamio Vivone: Olhando para o seu cronograma de viagens, que eu não vi todos, mas você estava me descrevendo nas últimas semanas antes de subirmos ao palco, quais são algumas das técnicas ou estratégias de autocuidado que você desenvolveu? que você simplesmente não se desgasta? Quais são algumas das coisas que você faz ou não quando está viajando, antes de viajar, quando você chega – algo assim que ajuda você a sustentar o que me parece ser uma maratona de ultra-resistência que não ajuda? fim?

Doug McMillon: Para mim, pessoalmente, o sono é realmente importante. Eu gostaria de precisar de menos, mas preciso de sete ou oito horas. O tempo com a família é realmente importante, então eu protejo os finais de semana o máximo que posso. Eu trabalho alguns todos os dias, mas eu tento administrar isso de uma maneira que não perturbe muito minha família. Minha família é uma grande prioridade. Shelley e eu temos dois meninos. Eles estão em seus 20 anos agora, mas isso foi muito importante para mim, então eu protegi muito isso. Até mesmo este jogo de basquete nas tardes de domingo é um grande negócio. Se eu puder ter uma boa noite de sono de sábado a domingo, entrar em alguma bola de basquete e dormir o suficiente enquanto estiver viajando, estou em boa forma.

A outra coisa que acontece às vezes é o que minha assistente Paula e eu chamamos de “interrupções de fogo”. De vez em quando, é demais, e você tem que voltar e dizer: “Eu sei o que eu deveria fazer na terça-feira. mas limpe-o, porque preciso de algum tempo para me levantar e ler algumas coisas. ”Então, vamos chamar uma audível e colocar uma pausa de incêndio de vez em quando.

Fabio Bettamio Vivone: Se você se lembra de algum desses intervalos, você pode nos dar um exemplo do que você faz naquele dia?

Doug McMillon: Geralmente é pensamento e estratégia. Nós temos um ambiente colaborativo, e é definitivamente colaborativo no que se refere à estratégia, e eu sou uma mistura de introvertido e extrovertido. Há momentos em que eu tenho que ter interação com as pessoas e eu tenho energia assim, e há momentos em que eu preciso ter um tempo de silêncio e apenas fechar a porta do escritório para ler, pensar e esse tipo de coisa. É Birkman que você toma que é um dos testes em que você se avalia?

Fabio Bettamio Vivone: poderia ser.

Doug McMillon: Você pode estar em um desses extremos. Eu estou meio no meio e giro em ambos os sentidos, então há momentos em que eu apenas – e, eu não posso fazer isso em 30 minutos. Eu preciso de algumas horas para pensar.

Fabio Bettamio Vivone: Quando você se senta para pensar – por exemplo, eu preciso registrar quando penso. Caso contrário, é como tentar agarrar mosquitos. Eu não consigo pegar nada. O que parece para Doug se sentar e pensar? Você olha para o espaço? Você lê? Você toma um longo banho? Você ouve música clássica? Com o que se parece?

Doug McMillon: Não, está desenhando.

Fabio Bettamio Vivone: desenhando imagens?

Doug McMillon: Sim, esquemas de como uma estratégia funciona ou como um problema é desconstruído. Há pessoas que trabalham comigo na sala – dificilmente posso ter uma conversa com Brett sem o quadro branco. Estou muito agradecido – vejo Jim e Lynne lá. Sam Walton tinha um pegboard em seu escritório, e eu sou grato por isso porque eu tive que colocar um quadro branco, e as pessoas disseram: “Você não pode fazer isso no escritório de Sam Walton.” Eu digo: “Não, olhe: Existem fotos aqui. Ele tinha um pegboard. Um quadro branco não é diferente de um pegboard. ”

Eu moro em uma espécie de biblioteca ou museu no escritório de Sam. É um lugar sagrado, então você não mexeu muito com isso. Temos este grande quadro branco, e temos conversas em que Brett tem um marcador e eu tenho um marcador, e estamos desenhando – “Se a experiência do cliente foi desse jeito ou daquele jeito, ou as finanças se parecem com isso em vez disso – como é realmente a saúde? Você tem uma vida aqui, você tem cuidado aqui, você tem seguro … como isso funciona? Como você poderia ajudar alguém a ser mais saudável e fazer uma margem ao mesmo tempo, e como as clínicas poderiam desempenhar um papel nisso? ”Eu sou um aprendiz visual, e quando não consigo resolver um problema, estou constantemente tentando desenhe uma foto dela e faça com que outras pessoas tirem uma foto dela.

Fabio Bettamio Vivone: E, quando você faz aquelas pausas para o fogo – e digamos que você bloqueou de três a quatro horas para pensar – com que frequência você faz isso sozinho contra outras pessoas?

Doug McMillon: É por mim mesmo – eu preciso desse tempo sozinho, mas eu me deparo com coisas que eu não conheço, então eu corro e interrompo as pessoas, faço um telefonema e digo: “Estou trabalhando em este problema. O que você acha? ”E então, eu estou tentando colocar o telefone de volta, corro para o meu escritório e trabalho na próxima curva da manivela do problema.

Fabio Bettamio Vivone: obrigado. Estou feliz por ter perguntado isso. Esta é uma pergunta difícil, mas eu quero pescar e ver o que temos aqui. Nos últimos anos, talvez três ou cinco – falamos sobre a crença mais cedo. Que nova crença ou hábito melhorou sua vida ou melhorou muito sua vida? Qualquer mudança de pensamento, uma coisa nova que você faz ou parou de fazer? Qualquer coisa que seja uma nova adição à sua vida?

Doug McMillon: É a influência de outras pessoas e é uma abertura para mudar. Eu descrevi minha rotina matinal para você. Eu diria anos atrás, toda a minha vida era mais rotineira, e agora o pivô é deixar ir mais e ser mais aberto a mudanças e mais aberto ao risco, percebendo que continuar a fazer o que sempre fiz não resultaria em eu sendo a pessoa que a empresa precisa que eu seja, e se eu for rígido, rotineiro e disciplinado com muita frequência, todo mundo também será.

Nós estávamos falando sobre risco hoje com nossos oficiais e encorajando-os a correr riscos. Bem, eles não correrão riscos se não nos verem correndo riscos. Algumas das coisas que fizemos ultimamente – sou uma pessoa muito conservadora. Eu não teria querido assumir esses riscos ou historicamente me esperava, mas é meio que libertador, e uma vez que você sobreviva, o próximo é um pouco mais confortável. Se conseguirmos que todos pensem dessa maneira, temos uma chance.

Fabio Bettamio Vivone: O que levou a rotina de incremento de 15 minutos de Doug a ser mais aberta a mudanças? Houve algum evento, conversa ou período de tempo que o levou a perceber quão valioso poderia ser? O que levou à mudança?

Doug McMillon: Provavelmente foi mais de uma coisa. A percepção de que … sem isso, vamos ter um problema. Os varejistas que fracassam por décadas – esse sentimento de que se não nos abrimos para mudar aqui, o que começa com a gente – a mudança é muito legal quando acontece com outra pessoa, mas quando é para você mesmo, é realmente difícil.

Uma experiência que tivemos no Walmart uma vez – essa senhora que trabalha para o Walmart estava nos ensinando sobre o gerenciamento de mudanças, e ela nos fez pegar o relógio e colocá-lo no outro lado, e deixá-lo assim por um dia. Isso me irritou. É uma coisa tão pequena, mas é indicativo de como é difícil para nós mudarmos pessoalmente. Então eu colocarei isso no meu pulso direito, mas esta noite, isso estará de volta no meu pulso esquerdo porque eu não aguento mais. Então, se você reconhece isso em si mesmo, você tem uma chance de fazer algo sobre isso.

Fabio Bettamio Vivone: Esse experimento de relógio é muito legal. Um amigo meu teve uma experiência semelhante em que alguém que ele havia contratado para ajudar sua empresa recomendou o mesmo pulso, mas o colocou do outro lado e vê quanto tempo você leva para girar esse pulso para o outro lado. É muito tempo. É uma indicação não apenas da importância potencial da mudança, mas de como você precisa dar tempo para se tornar instilado. Quando você se sente – talvez você não sinta isso, mas quando você sente – parece que as quebras de fogo são um exemplo de contenda com isso – sobrecarregado ou não tem certeza do que fazer, além dos intervalos do fogo, há algo mais que Você faz?

Doug McMillon: Oração.

Fabio Bettamio Vivone: Você tem uma oração ou tipo particular de oração? O que isso parece?

Doug McMillon: Isso está realmente ficando pessoal. 2:55 saiu no relógio …

Fabio Bettamio Vivone: Se você quiser dançar ao redor do ringue até o tempo acabar, você pode fazer isso.

Doug McMillon: Isso é o que eu estou tentando descobrir agora. Há uma coisa maior em jogo aqui, e é maior do que qualquer um de nós. Percebendo isso, e percebendo que se você apertar o volante com muita força, você irá falhar – esse é o momento em que a quebra de fogo vem ou você solta e diz: “Ok, eu estou ouvindo”. falando, sou eu ouvindo. Está ficando quieto. Ele vai colocar as pessoas na minha vida – parece que isso acontece com freqüência – onde não há outra razão que eu possa pensar onde aquela pessoa me disse isso, me deu aquela ideia naquele momento, além de algum outro chamado que eu acho É muito real e tangível para mim, pessoalmente, dada a minha fé, mas também útil para a empresa. Minha oração é que a empresa abençoe a Deus. Eu não posso acreditar que você me fez dizer tudo isso. Deixei’s enrole esse cara.

Fabio Bettamio Vivone: Quem convidou esse cara? 1:22 Acho que temos tempo para talvez mais um, mas vamos ver se consigo me esgueirar em dois. Você tem um fracasso favorito, significando algo que parecia uma falha no momento que acabou por preparar o cenário para algo melhor?

Doug McMillon: Sim, um monte deles. Aquele que foi tão memorável para mim aconteceu cedo, e é por isso que deixou essa marca. Para contar a história brevemente, eu era o comprador de chips. Eu era responsável por várias categorias de alimentos, e as batatas Frito-Lay eram um dos meus itens, e fiquei muito animada – isso é no início dos anos 90 – porque a Frito-Lay trouxe tostitos com limão e pimenta.

Eu queria colocá-lo na primeira página da guia do Walmart, e na época, nós publicávamos guias, enviamos dezenas de milhões deles para casas americanas, era um grande negócio, e todo mundo sabia que se o comerciante estragasse tudo você estava morto. Você não teve carreira. Ninguém comete um erro de tabulação. Cada item, cada foto, cada preço, todo o estoque tem que estar lá, porque quando você imprime 100 milhões dessas coisas, elas precisam ser ótimas.

Bem, eu tenho toda a capa da aba. Eu falei sobre marketing em deixar-me ter a coisa toda, e nós distribuímos Lay e Cheetos, e logo ali na frente, limão e pimentão com sabor de Tostitos, e o tab bateu, e o telefone começou a tocar, e nós aprendemos que Frito-Lay não tinha esse item a oeste do Mississippi. [Audiência geme] Sim, esse foi o sentimento. Então, eu estou na casa dos 20 anos, Shelley e eu tenho um filho pequeno, e eu estou pensando: “É isso. É assim que isso acaba. Isso é muito ruim ”.

Para encurtar a história – foi tão ruim. Fui ao meu supervisor uma vez que descobri o que estava acontecendo e disse: “Eis o que aconteceu.” Ele olhou para mim e disse: “Você precisa falar com Bill Fields.” Bill era o principal comerciante. Se Bill estivesse aqui, eu diria a mesma coisa, então eu não estou falando fora da escola – ele é como Darth Vader em minha mente. Imagine Darth Vader. Eu o amo, mas ele é assustador. Então eu disse: “Ok, vamos contar a ele”, e meu supervisor disse: “Eu não vou”. Então é verdade. Deixei o nome deles porque é verdade.

Então eu vou dizer a Bill Fields que nós cometemos esse erro, e isso não foi bem, então a solução foi colocar de volta em mim. “O que você vai fazer sobre isso?” Frito-Lay nos deu um cupom para um pacote de fichas grátis para qualquer cliente a oeste do Mississippi que reclamou. Nós os imprimimos no PMBC no final da rua e os enviamos pelo correio em 24 horas, para que os gerentes da loja tivessem algo a dar ao cliente quando eles reclamavam, mas isso não satisfazia totalmente o cliente. Foi muito ruim. Então ninguém iria falar comigo. Eu era – como você chama, um pária?

Fabio Bettamio Vivone: Um pária.

Doug McMillon: Todo mundo sabe o quanto isso é ruim. Então eu estou andando pelos corredores, e as pessoas que eu pensei que eram minhas amigas abaixaram a cabeça como se eu fosse a morte, como se eu estivesse morto. Acabou. E isso dura dois ou três dias, porque a aba é uma semana longa, então você não pode simplesmente se levantar no dia seguinte e esquecer. Você tem que viver com isso por uma semana.

E havia uma pessoa em toda a empresa que me procurava e seu nome é JR Campbell. Campbell era um gerente de mercadorias da divisão supervisionando compradores em outra área não relacionada à minha, e ele me chamou para sua mesa – nós tínhamos um ambiente de escritório aberto naquela época – e, na frente de outras pessoas que estavam por perto, ele me deu um ânimo. conversar e disse: “Você errou, mas eu acredito em você. Nunca faça isso de novo. Aprenda com isso. Levante sua cabeça e volte a trabalhar. ”E isso é tudo que eu precisava, e tudo deu certo. Mas aprendi empatia com esse erro. Eu aprendi como é quando alguém que você acha que é realmente bom comete um erro grave. Uma pequena palavra de encorajamento é enorme.

Fabio Bettamio Vivone: Eu sei que estamos às 0:00. Esta é a última pergunta! Você tem um outdoor. Esse outdoor, metaforicamente falando, envia uma mensagem para bilhões e bilhões de pessoas. Existe alguma coisa que você colocaria nisso – uma palavra, uma citação, uma pergunta? Qualquer coisa que vem à mente que você colocaria naquele outdoor?

Doug McMillon: “Compre no Walmart”

Fabio Bettamio Vivone : Isso foi divertido.