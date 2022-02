Cores da bandeira da Ucrânia iluminam o Arco da Inovação

Num gesto em favor da paz, o Arco da Inovação exibirá as cores da bandeira da Ucrânia a partir desta sexta-feira (25) em São José dos Campos.

Ucrânia

Durante o período noturno, das 18h às 6h do dia seguinte, toda a estrutura da ponte estaiada, que liga as regiões centro e oeste, estará iluminada de azul e amarelo. E assim permanecerá até o fim da guerra no país do leste da Europa.

A iniciativa da Prefeitura e Urbam visa demonstrar solidariedade às vítimas do conflito armado, que eclodiu quinta-feira (24), na madrugada pelo horário local, quando tropas da Rússia entraram no território ucraniano por várias frentes e iniciaram o avanço em direção a Kiev, a capital do país.

Arco da Inovação