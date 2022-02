Comunicado da ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA ao mercado da região do Vale do Paraíba

COMUNICAÇÃO AO MERCADO

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 55.979.736/0001-45, estabelecida na Rodovia Abrão Assed, Km 53 + 450 metros, Recreio Anhanguera, em Ribeirão Preto/SP, COMUNICA AO PÚBLICO EM GERAL, que a empresa L. SIMÕES EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS, inscrita no CNPJ 33.909.222/0001-80, com

endereço na Rua Ana Maria Nardo Silva, n.º 481, Jardim Esplanada, São José dos Campos/SP – CEP: 12.242-410 foi DESCREDENCIADA como Revendedora e Assistência Técnica Autorizada da Alliage não estando, portanto, habilitada a vender equipamentos ou peças, se apresentar como revendedora, representante, distribuidora ou assistência técnica autorizada, ou ainda receber valores, receber produtos para conserto, realizar a instalação dos equipamentos das marcas fabricadas pela Alliage, quais sejam: SAEVO, DABI ATLANTE, D700, EAGLE, etc, ou ainda utilizar dessas marcas, logomarcas ou do nome da fabricante em suas transações comerciais, financeiras ou quaisquer outras.

Ribeirão Preto, 15 de fevereiro de 2022.

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA