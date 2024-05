Pan de Ciclismo de Estrada: EUA vence na Elite Feminina e Brasil fica com a prata

Lauren Stephens ganhou a prova de Resistência, com a brasileira Wellyda Rodrigues na segunda colocação

Foi para os Estados Unidos a medalha de ouro da Elite feminino na prova de Resistência do Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada. A ciclista Lauren Stephens, que havia conquistado o vice na Contrarrelógio Individual, realizada na terça, venceu neste sábado (25) a disputa de estrada após os 111,3 km, com o tempo de 2h45min11s372. A medalha de prata ficou com a brasileira Wellyda Rodrigues (Pindamonhangaba Cycling Team), enquanto o bronze ficou com a chilena Catalina Soto, ambas com o mesmo tempo. Com isso, o Brasil soma sua primeira prata na competição, ao lado de dois ouros e dois bronzes.

Ciclismo de Estrada

O Pan de Ciclismo de Estrada termina neste domingo (26), com a disputa de Resistência para a Elite masculino. A prova largará às 8h para um percurso de 206,4 km, com largada e chegada na arena montada na Via Cambuí, em frente a Faculdade Humanitas

Neste domingo, será a vez da Elite masculino encarar a prova de Resistência. As garotas enfrentarão 111,3 km de percurso, com largada e chegada na arena montada na Via Cambuí, em frente a Faculdade Humanitas. A prova poderá ser acompanhada ao vivo pelo YouTube, no link youtube.com/@ciclismocbc.

Lauren Stephens

A prova da Elite feminino mostrou, mais uma vez, porque o ciclismo de estrada é um esporte apaixonante. Ao longo de todo o percurso, o trabalho realizado pelas equipes foi incrível, adotando estratégias para bloquear as demais equipes. Com isso, foram muitos os momentos de emoção e disputa. E foi assim até o final, que acabou sendo mais proveitoso para a norte-americana Lauren, que conseguiu vencer um sprint bastante disutado.

A campeã teve muito o que comemorar neste sábado. Afinal, venceu a prova, somou mais uma medalha e ainda segue firme na briga por uma vaga olímpica para seu pais. “Sem dúvida é uma semana incrível. Na terça ajudei meu pais no Contrarrelógio Individual e hoje pude alcançar o primeiro lugar. De sobra, acho que consegui carimbar minha convocação com essa vitória”, destacou Lauren.

Wellyda Rodrigues (Pindamonhangaba Cycling Team)

A paulista Wellyda também estava feliz com o resultado. “É uma sensação indescritível poder chegar com toda essa torcida gritando e torcendo. O desempenho das minhas colegas de seleção foi incrível; controlamos a corrida muito bem, e esse resultado é fruto da harmonia entre todas. Já estive no pódio do Pan de Estrada em 2017, e poder repetir isso agora em casa, com a presença da família e dos amigos, traz uma imensa alegria. Estou radiante”, afirmou.

Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada

O Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada é uma organização e realização da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e Federação Paulista de Ciclismo (FPCiclismo) com supervisão da Confederação Pan-Americana de Ciclismo (COPACI) e apoio da Prefeitura Municipal de São José dos Campos e Governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, Polícia Militar Rodoviária Estadual, Ecopistas e Artesp.

Resultados

Resistência Elite feminino- 104,2 km



1. Lauren Stephens (EUA), 2h45’11″372

2. Wellyda Rodrigues (BRA), 2h45’11″372

3. Catalina Soto Campos (CHI), 2h45’11″372

Programação

Domingo – 26/05 – 8h – 14h

Estrada Elite Masculino / Road Race Men Elite (206.4) Percurso Oficial/ Race Course