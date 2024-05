Pan de Ciclismo de Estrada: Venezuela garante o ouro na prova de Estrada da Elite masculino

No quadro de medalhas, o Brasil ficou em segundo lugar, atrás da Colômbia.

A última medalha de ouro do Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada ficou com a Venezuela. O ciclista Leangel Linarez venceu a prova deste domingo, de Resistência, com 199, km, na Elite masculino, como tempo de 4h17min48s68, seguido pelo colombiano Wilmar Paredes, com 4h17min51s47, e pelo também venezuelano Orluis Sanabria, com 4h17min51s47. O melhor brasileiro na prova que fechou a competição foi Kleber Ramos (Pindamonhangaba Cycling Team), com o oitavo lugar.

Ciclista Leangel Linarez

No quadro de medalhas, o Brasil, com duas de ouro, uma de prata e duas de bronze, terminou em segundo lugar, atrás da Colômbia (4 ouros, 2 pratas e 3 bronzes) e à frente dos Estados Unidos (2 ouros e 1 prata). A competição reunir cerca de 357 ciclistas de 31 países e foi o último grande evento do Continente Americano antes dos Jogos Olímpicos de Paris.

A prova que fechou o Pan em São José dos Campos ocorreu debaixo de muita chuva e com temperatura baixa. Isso acabou motivando os ciclistas a pedalarem forte o tempo todo. Ao longo da corrida, aconteceram alguns ataques e um grupo de quatro ciclistas ficou à frente do pelotão por um bom tempo. Na entrada na cidade, o pelotão chegou a definição ficou por conta do sprint.

“A corrida foi extremamente desafiadora. Aconteceu uma longa fuga que começou logo na primeira metade da prova e só foi alcançada nos últimos quilômetros. Quando o pelotão ficou compacto, busquei uma boa posição para o sprint final e fiquei imensamente feliz com a vitória. Parabenizo a todos os envolvidos pela excelente organização do campeonato”, destacou o campeão.

Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada

O Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada foi uma organização e realização da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e Federação Paulista de Ciclismo (FPCiclismo) com supervisão da Confederação Pan-Americana de Ciclismo (COPACI) e apoio da Prefeitura Municipal de São José dos Campos e Governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, Polícia Militar Rodoviária Estadual, Ecopistas e Artesp.

Resultados

Resistência Elite masculino – 199, 2 km

1. Leangel Linarez (VEN), 4h17’48″68

2. Wilmar Paredes (COL), 4h17’51″47

3. Orluiz Sanabria (VEN), 4h17’51″47

8. Kleber Ramos da Silva (BRA), 4h17’51″47

Quadro de Medalhas

Colômbia – 4 ouros, 2 pratas e 2 bronzes = 8

Brasil – 2 ouros, 1 prata e 2 bronzes = 5

EUA – 2 oourso e 1 prata = 3

Chile – 1 ouro, 1 prata e 2 bronzes = 4

Venezuela – 1 ouro = 1