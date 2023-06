No Grupo G da Libertadores, dois clubes brasileiros conquistaram a classificação

Athletico-PR e Atlético-MG terminaram nas primeiras colocações da chave.

As disputas da fase de grupos da Libertadores chegaram ao fim recentemente e agora os clubes classificados para a fase de mata-mata já estão definidos. Entre esses, estão dois times brasileiros que terminaram nas primeiras colocações da Chave G, Athletico-PR e Atlético-MG. Relembre as campanhas das duas equipes abaixo.

Athletico-PR

O “Furacão” terminou como o primeiro colocado na tabela do Grupo G. Em seis jogos, o time paranaense conseguiu anotar um total de 13 pontos. Foram 4 vitórias, 1 empate e uma derrota.

Já no quesito saldo de gols, o time balançou as redes adversárias um total de 9 vezes e sofreu 4 gols.

Na sexta rodada desta etapa, o Ahtletico aplicou a sua maior goleada, contra o Alianza Lima. Na Arena da Baixada, o resultado foi uma vitória por 3 a 0.

Atlético-MG

O “Galo” terminou sua sequência de jogos na segunda colocação da chave, com 10 pontos na conta. O retrospecto do clube mineiro é de 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em suas disputas, a equipe a marcou um total de 7 gols e sofreu 5, terminando com um saldo de 2 gols.

Na terceira rodada, jogando em casa, o Atlético venceu o Alianza Lima no Estádio Independência pelo placar de 2 a 0.

Grupo G

Também no Grupo G, o Libertad acabou a sua campanha como terceiro colocado da chave, com 7 pontos na conta. Foram 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas na campanha do time.

Já na quarta colocação, ficou a equipe do Alianza Lima. Em suas partidas, o time peruano conquistou apenas 4 pontos (1 vitória, 1 empate e 4 derrotas).

Brasileiros

Entre os outros clubes brasileiros que conquistaram a classificação, estão o Palmeiras e o Fluminense.

Vale lembrar que Palmeiras e Athletico-PR também estão na briga pelo título da Copa do Brasil.

Imagem de jcomp no Freepik