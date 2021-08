O requinte e o sabor da serra gaúcha em noite de degustação em São José dos Campos

Belgaleto inaugura em shopping e apresenta o galeto “al primo canto” para convidados com a presença do fundador Paulo Geremia

O Belgaleto Di Paolo abre sua primeira unidade em shopping no Vale do Paraíba, no Shopping Jardim Oriente em São José dos Campos, trazendo a novidade de ser o primeiro do Brasil com o novo layout da marca. A inauguração, no último dia 06 de agosto para convidados, contou com a presença do fundador da Casa Di Paolo, Paulo Geremia e do sócio Jandir Dalberto.

“Este restaurante em São José, marca o início de nossa transformação na rede “express” e é também um incentivo a retomada econômica com muito sucesso”, disse Paulo Geremia.

Os empresários Eduardo Rampinelli, Luiz Carlos Gomes Nogueira, Francisco Roxo, Luiz Irio, Mauri Mendes e Ricardo Zibordi, responsáveis pela franquia na região, promoveram uma noite exclusiva de degustação para um grupo de convidados.

“al primo canto”

Autoridades e imprensa puderam degustar os sabores tradicionais da culinária italiana da serra gaúcha: o galeto “al primo canto” foi o destaque da noite, com acompanhamentos típicos e massas especiais.

“Temos uma variedade de proteínas no cardápio, porém, nesta noite de inauguração, destacamos o sabor da serra gaúcha, com ênfase ao galeto- crocante por fora e suculento por dentro, além da polenta brustolada, o queijo à dorê e a sobremesa de sagu ao vinho. Não deixem de experimentar estes pratos”, falou o sócio Mauri Mendes.

Belgaleto

O Belgaleto recebeu os convidados seguindo as normas de segurança sanitárias. A noite começou com a experimentação das porções, entre elas, a coxinha assada com o tempero especial do galeto “al primo canto”, a polenta frita e o queijo à dorê – envolvido numa massa especial, deixando-o totalmente macio. Depois, puderam degustar os pratos expressos. O galeto foi servido com massas como Spaghetti, Fettuccine, Tórtei, Nhoque e Fettuccine integral. Entre os molhos: tradicional, bolognesa, tomate seco, funghi, strogonoff de frango e quatro queijos. Com saladas como: radicci com bacon – feita com as folhinhas de primeiro corte, acompanhada por bacon crocante ou com a salada de batata com maionese e a salada siciliana.

Os convidados também degustaram os sucos de uva e o vinho da casa, ambos tradicionais da Serra Gaúcha e entre as sobremesas, o sagu de vinho com creme, remetendo ao sabor da Itália.

“Queremos encantar as pessoas através de uma experiência única, onde a agilidade do fast food encontra o sabor da comida feita à mão. Acima de tudo, queremos dividir a nossa paixão pelas receitas italianas com outros apaixonados. Oferecer uma viagem até o país que tem na cozinha um pilar de toda a sua cultura”, definiu o sócio Eduardo Rampinelli.

“Os pratos são muitos saborosos, comida e atendimento de qualidade. Recomendo e voltarei em breve”, comentou o jornalista Carlos Abranches.

“O queijo à dorê, é espetacular, servido em forma de bolinho surpreende o paladar”, declarou Taís Furini.

“Todos os pratos têm uma apresentação linda, são saborosos e fartos, definiu Zilma Cardoso, assessora de influencers”

O cardápio do Belgaleto também conta com opções para Happy Hour com tábuas de porções e com o famoso balde de coxinhas assadas com o tempero especial da casa. A partir deste evento, o Belgaleto do Shopping Jardim Oriente está aberto ao público.

Tradição e Democratização do Sabor – O Melhor Galeto do Brasil

A “Casa Di Paolo” atua há mais de 23 anos, servindo o tradicional galeto “al primo canto” e inspirou a criação da marca Belgaleto como uma maneira de democratizar o tradicional galeto “al primo canto” em serviço à lá carte. Cada prato conta com ingredientes frescos, massas e molhos produzidos artesanalmente e um pouco de nossa história e da culinária italiana. O grupo Di Paolo recebeu vários prêmios, entre eles, como o melhor galeto do Brasil pelo Guia Quatro Rodas e pela Revista Veja –Comer e Beber.

“São com estas características, história e pensamento que preparamos nossos galetos, grelhados, massas e molhos artesanais. Queremos levar a mesa dos clientes uma refeição com qualidade, feita na hora, uma comida gostosa e bem-feita. E nesta noite de degustação nossos convidados saíram daqui com uma experiência inesquecível de sabor”, finalizou Ricardo Zibordi.

Belgaleto em SJC (@belgaleto_dipaolo_sjc):

Rua Andorra, 500. – Shopping Jardim Oriente – Fone: (12) 3570-1214 e (12) 99798-0634.

Horário: 10h às 22h, de segunda a sábado e aos domingos, 10h às 20h.

Opção de delivery: Ifood