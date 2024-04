Canal Brasil transmite ao vivo a cerimônia do Prêmios Platino de Cinema Ibero-americano

Premiação será exibida com exclusividade no sábado, dia 20, às 21h45

A cerimônia de premiação da 11ª edição dos Prêmios Platino de Cinema Ibero-americano será transmitida com exclusividade pelo Canal Brasil no sábado, dia 20 de abril, às 21h45, diretamente do Teatro Gran Tlachco, na Riviera Maya, no México. A apresentação será de Simone Zuccolotto, com comentários do jornalista e crítico de cinema Luiz Zanin. Maria Clara Senra é a enviada especial do canal ao México e vai cobrir o evento e os bastidores. Às 21h15, logo antes da transmissão, vai ao ar um Cinejornal Especial com uma retrospectiva de todas as edições da premiação e entrevistas feitas pelo canal nos anos anteriores com nomes como Rodrigo Santoro, Carmen Maura e Javier Barden.

Grandes personalidades da sétima arte de 23 países falantes da língua hispânica, além de representantes do Brasil e Portugal, estarão reunidos para celebrar a produção audiovisual da região. O campeão de indicações da 11ª edição é o longa-metragem “A Sociedade da Neve”, de Juan Antonio Bayona, que concorre em sete categorias, incluindo Melhor Filme Ibero-americano de Ficção, Melhor Direção e Melhor Fotografia. O longa espanhol disputou no Oscar as categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Maquiagem e Penteados.

Canal Brasil

No aquecimento para a transmissão, o Canal Brasil vai exibir uma maratona do programa Sangue Latino, com entrevistas de Eric Nepomuceno com personalidades que se destacaram em edições anteriores do Prêmios Platino. A partir das 19h, vão ar episódios com Santiago Mitre, vencedor das categorias de Melhor Filme e Melhor roteiro com “Argentina, 1985” em 2023; Paulina Garcia, que ganhou o troféu de Melhor Atriz em 2014 pela performance em “Glória”; Pablo Larraín, premiado pelo roteiro de “El Club” em 2016 e indicado às categorias de Melhor Direção e Melhor Roteiro neste ano por “El Conde”; Ricardo Darín, o grande homenageado da edição de 2016; e Cecilia Roth, homenageada deste ano.

Maratona Sangue Latino

Horário: Sábado, dia 20, a partir das 19h

19h – Sangue Latino: Santiago Mitre – Melhor Filme e Melhor Roteiro por “Argentina, 1985” em 2023

19h25 – Sangue Latino: Paulina García – Melhor Atriz pelo filme Glória em 2014

19h50 – Sangue Latino: Pablo Larraín – Melhor Roteiro por “El Club” em 2016 / Indicado nas categorias de Melhor Direção e Roteiro 2024 por “El Conde”

20h20 – Sangue Latino: Ricardo Darín – homenageado em 2016

20h50 – Sangue Latino: Cecília Roth – homenageada em 2024

Cinejornal Especial – Prêmios Platino de Cinema Ibero-americano

Horário: Sábado, dia 20, às 21h15

Transmissão Ao Vivo – Prêmios Platino de Cinema Ibero-americano

Horário: Sábado, dia 20, às 21h45