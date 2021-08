Como adicionar o coturno em looks mais leves e delicados?

Descubra como unir conforto, atitude e delicadeza com o uso do coturno em visuais superfemininos. Já adiantamos: é bem fácil!

Diretamente da estética militar, os coturnos, aos poucos, conseguiram conquistar as ruas e as passarelas. Hoje em dia, é difícil encontrar uma fashionista que já não tenha investido nesse calçado — especialmente porque, além de ser estiloso, o modelo é ultraconfortável.

Assim, uma vez presente no look, a “combat boot”, como também é conhecida, consegue repaginá-lo em questão de segundos. Mais originalidade e um toque urbano são alguns exemplos de efeitos causados por esse tipo de bota. Inclusive, existem várias cores e formatos de coturno por aí.

Por essas e outras, muitas pessoas estão aproveitando essas versões para montar combinações leves e delicadas, que não sejam tão pesadas como os típicos looks rockers.

Você é uma delas? Ótima notícia! Para se inspirar, dê uma olhada em nossas dicas e saiba como garantir um visual bem feminino.

Coturno com shorts e saias curtas

O verão está se aproximando. Por isso, que tal montar produções belíssimas utilizando o coturno e uma peça de comprimento curto? Esse é o caso dos shorts e minissaias.

Fresquinhas e com um toque sensual, essas peças são práticas, versáteis e conversam bem com várias situações casuais. Inclusive, diversas celebridades, como Anitta, Kylie Jenner e Miley Cyrus, já aderiram ao hit.

Para ter mais facilidade, o truque é coordenar o calçado com um short ou saia em denim. Na parte de cima, por sua vez, você pode apostar na boa e velha t-shirt lisa ou em uma regatinha de cetim. O efeito ficará feminino e delicado na medida certa!

Coturno com saia midi

Desde 2017, não dá outra: a saia midi virou tendência absoluta no street style. Referência dos anos 1960, essa modelagem apresenta uma proposta elegante e bem charmosa, ideal para quem deseja montar visuais descomplicados no dia a dia.

A parte boa? Essas versões conversam muito bem com os coturnos. Ao utilizar esses dois elementos juntos, você conseguirá quebrar a estética pesada do calçado, garantindo equilíbrio e originalidade de sobra para o look.

Atualmente, existem vários formatos de saia midi para investir. Caso queira um efeito bem feminino, as opções plissadas e com recorte evasê são excelentes. Há também os modelos com estampas florais, que levam mais frescor e informação para a combinação. Experimente!

Coturno com vestidos

Será que existe um traje mais suave e encantador do que um vestido? Difícil! Por essas e outras, essa vestimenta também é amplamente indicada para ser usada com coturnos.

Na composição, elas são ótimas para garantir uma pitada de doçura e jovialidade, fazendo com que você se sinta poderosa para vencer os desafios do dia a dia.

E mais! Se o tempo esfriar, não se preocupe. Para finalizar o outfit, é possível arrematar o visual com uma terceira peça. As nossas recomendações são as jaquetinhas jeans.

Coturno branco

Outra maneira interessante de apostar no uso dos coturnos, é experimentar os modelos em branco. Isso mesmo! Estilosos e com uma proposta menos “agressiva”, esses calçados ficam excelentes quando utilizados em produções monocromáticas. Em outras palavras, aquelas todinhas compostas por peças em branco.

Podemos dizer que essas alternativas também são mais chamativas, principalmente, quando utilizadas com trajes escuros. Mas, caso queira alcançar o máximo de feminilidade — e adicionar alguns centímetros em sua altura —, ainda é bacana apostar em modelos de coturnos brancos e com saltos: as chamadas flatforms. Não tem erro!

Como vimos ao longo do post, o coturno é um calçado extremamente democrático e que pode ser aproveitado de várias maneiras. Agora que você já está por dentro dessa tendência, aproveite para colocá-la em prática e criar as mais variadas produções. Temos certeza de que o efeito será encantador!