São Paulo é palco para novos negócios na Planet Franchise

A cidade que é a 10ª. cidade mais rica do mundo, recebe dia 09 de fevereiro, de forma presencial, uma edição da Planet Franchise, aberta gratuitamente ao público, na Av. Paulista, a melhor localização da capital. O evento acontecerá nas dependências do Club Homs (Av. Paulista, 735), próximo ao metrô Brigadeiro, das 13:30h às 18:30h, com obrigatoriedade de inscrição prévia, pelo site www.planetfranchise.com.br.

Planet Franchise

O evento é não é só uma feira de oportunidades para quem busca novos negócios, pois traz também seminários com empresários de sucesso, que irão orientar interessados para o enfrentamento do mercado, através de suas experiências e do resultado de seus negócios.

Thiago Bertges, da Essenza Reale Perfumes, fala sobre o segmento com o tema “Como ter sucesso investindo em uma Franquia de Perfumes“, às 14h.

“A arbitragem e os contratos de franquia: vantagens ou desvantagens?“, é o tema do seminário que será conduzido por Ibrahim Georges Tahtouh, presidente da CNAEvtur – Câmara de Arbitragem da Academia Brasileira de Eventos e Turismo em parceria com Dr. Luiz Ricardo Marinello, sócio da Marinello Advogados, mestre em Direito Comercial pela PUC/SP, às 14:30h

“Quero comprar uma franquia! O que preciso saber antes?“, com Dra. Adriana Ariston, advogada empresarial especialista em franchising e presidente da Comissão de Franchising da OAB Penha de França, às 15:30h.

Hermes Bernardo, fundador da rede de Franquia Fichips Foods, atualmente a maior rede de culinária inglesa da América Latina e com unidades inclusive na Europa, traz em sua apresentação às 16h o tema “Vendendo o Peixe“, assunto que ele domina como ninguém, pois iniciou sua trajetória vendendo peixe nas ruas.

“O tempo pode ser salvador ou vilão na relação com o seu negócio – você pode decidir“, esse é o tema que será abordado por Fernando Adriano Estevo da Costa, sócio na Ariston & Costa Consultoria, formado em Administração de Empresas e pós-graduado em negócios e vendas. Às 16:30h.

Para quem pretende investir em franquias, a palestra que traz como tema “Como escolher e investir em uma franquia ideal e com segurança“, com Marcos Mendes, consultor de franquias e CEO da 360 Franchising, é fundamental. Horário: 17h.

Fechando o dia e os seminários da Planet Franchise presencial em São Paulo, Marcelo Franciscon, CEO do grupo Solution for Life, franquia de planejamento financeiro, traz o tema “7 passos para desenvolver a inteligência financeira“, às 17:30h.

A edição da Planet Franchise presencial em São Paulo, é sem dúvida uma grande oportunidade para quem busca novos rumos.

Todos os protocolos de higiene contra Covid-19 são respeitados. É necessário o uso de máscara durante todo evento.