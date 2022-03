Outono exige mais cuidados com a pele e foco em hidratação

O tempo seco do outono cria a necessidade de maior hidratação para todos os tipos de pele; veja dicas

O outono está chegando no final de março, e com ele, uma das épocas mais secas do ano. Com as chuvas de verão indo embora, o período de estiagem começa, e é preciso dar mais atenção a alguns cuidados pessoais e, principalmente, à hidratação.

Alguns pontos básicos, por exemplo, são essenciais: ingerir ao menos dois litros de água por dia é necessário em qualquer estação, mas em épocas com menor umidade, este hábito torna-se ainda mais essencial para manter a pele e o corpo saudáveis.

As vias aéreas – responsáveis pelo transporte de ar até os pulmões – costumam ficar mais ressecadas quando o ar está mais seco, e por isso, algumas outras medidas podem ser tomadas para facilitar a respiração e evitar ardência ou até sangramento no nariz, como utilizar um umidificador de ar ou toalhas úmidas no chão.

A pele do rosto, mesmo as oleosas ou mistas, também precisa de cuidados e hidratação em todas as épocas, inclusive no outono, mas as peles secas devem redobrar o cuidado. Hidratantes, séruns faciais com ativos, como ácido hialurônico e vitamina C, ajudam a proteger a barreira da pele e manter a hidratação por mais tempo. Fazendo essa rotina de manhã e à noite, a hidratação é mantida por mais tempo, e os efeitos da estiagem do outono serão minimizados – a pele ficará saudável mesmo com o tempo seco.

A dica para fazer a hidratação ser ainda mais eficiente é lavar o rosto, secá-lo delicadamente e aplicar os produtos com a pele ainda levemente úmida. Para as peles oleosas, é importante se atentar a ativos que não provoquem a piora da acne, e que possam ajudar no controle da oleosidade.

No caso da pele do corpo, a hidratação também é muito importante. Algumas áreas mais sensíveis como pés, cotovelo e joelhos podem precisar de mais cuidado, mas um hidratante comum para o corpo, aplicado diariamente, já é capaz de prover a hidratação necessária.

Essa época também pode ser muito boa para quem quer fazer procedimentos estéticos. Peeling e procedimentos com laser, como a depilação a laser, por exemplo, exigem um cuidado extra com o sol no pós, que podem ser mais facilmente controlados no verão, já que a exposição à luz solar é menor nessa época. Além disso, o edema – inchaço – que pode ser causado por esses procedimentos também diminui em temperaturas mais baixas; por isso, se estava aguardando o fim do verão para investir em algum tratamento, esta é a hora!