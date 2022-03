Por que precisamos cuidar e manter a hidratação dos pés e das mãos no verão?

Com cuidados diários e orientação profissional adequada, evite problemas na saúde de seus pés, principalmente nos dias de calor intenso

Cuidar da saúde é importante em todas as estações do ano, ainda mais no verão, onde a hidratação corporal deve ser observada constantemente, não apenas do ponto de vista estético, mas principalmente para o funcionamento de todos os órgãos, inclusive cuidar da pele, cabelo e todo o corpo externamente. Porém, muitas vezes, esquecemos da importância de manter as mãos e os pés hidratados; portanto, vamos destacar a seguir por que nossos pés também precisam de cuidados.

Assim como as palmas das mãos, as solas dos pés tendem a ficar ressecadas, em razão do atrito que sofrem diariamente, sem contar o clima e os hábitos que adquirimos como andar descalços ou por algum distúrbio na saúde ou ainda falta de hidratação. Dessa forma, a pele dessa região fica ressecada e áspera, com o surgimento até de rachaduras, que, além de serem esteticamente desagradáveis, podem causar dor, formação de feridas e contaminação de fungos e bactérias, em razão das fissuras. Com alguns cuidados, esses problemas podem ser evitados, como o uso de calçados confortáveis, evitar caminhar descalço, fazer esfoliação regularmente e hidratá-los com frequência.

Independentemente do tipo de pele, seja seca, normal ou oleosa, o ressecamento atinge a todas se não houver os cuidados necessários, tanto é que se sugere o uso diário de hidratantes à base de ureia, que ajudam na retenção de água e estabelecem níveis normais de hidratação da pele. Inclusive, especialistas sugerem o uso de meias ou envolver os pés com papel-filme após sua aplicação, para estimular o aumento da penetração do produto na pele, resultando em uma barreira protetora.

Observa-se também que os pés costumam ser deixados de lado no momento da aplicação de protetor solar, seja na praia, na piscina ou no banho de sol, mas faz-se necessário protegê-los também, em razão da sensibilidade da pele ao sol, inclusive pode ser utilizado o mesmo protetor do corpo, ou seja, com o mesmo fator de FPS (Fator de Proteção Solar). Buscar a orientação dos profissionais formados no curso de podologiaauxilia muito no tratamento adequado, já que eles estudaram sobre o assunto e podem indicar como tratar e prevenir da melhor maneira o ressecamento dos pés, a fim de evitar possíveis problemas futuros, já que um diagnóstico precoce auxilia no correto tratamento e até mesmo na investigação das causas do problema, além de indicar o tratamento e orientar as mudanças de hábitos no cuidado de seus pés.

Foto:istock