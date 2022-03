AUTO DE PÁSCOA TIKVAH da Igreja da Cidade

O Auto de Páscoa, da Igreja da Cidade, já é parte do calendário cultural de São José dos Campos e de todo o Vale do Paraíba. Neste ano, o espetáculo acontecerá nos dias 11 a 16 de abril, no Auditório Principal do Campus Colina. Já é possível garantir os ingressos online e, no dia da apresentação, basta realizar a doação de 1kg de alimento não perecível.

Tikvah

Sob o título Tikvah – que significa “esperança” no hebraico –, a edição deste ano traz a esperança como protagonista principal, lembrando que a morte de Jesus Cristo na Cruz é a eterna certeza de um novo amanhã para a humanidade.

“Esperança é a graça de confiar apesar das circunstâncias”, diz a pastora Leila Paes, diretora geral do espetáculo. “Apesar das doenças, das pandemias e dos rumores de guerra, confiamos que Deus é um Pai presente e bondoso que nos guarda na palma de suas mãos, e por isso podemos ter esperança!”

Foto: Auto de Páscoa – Ceia

Destinado a todos os públicos, independente de idade ou credo, o Auto de Páscoa tem como objetivo acolher a todos e relembrar o momento mais marcante da história: a crucificação de Cristo e seu amor tão grande. “É uma responsabilidade imensa representar nosso Senhor e Salvador”, diz Lucas Anacleto, um dos intérpretes de Jesus. “É um trabalho em conjunto, de tanta gente apaixonada por Jesus, que o resultado é sempre gratidão e honra a Ele”. O espetáculo reúne voluntários das mais diversas idades e profissões, pessoas como todos nós, que constroem algo de grande beleza e com uma mensagem relevante e fundamental para hoje: a esperança existe.

Igreja da Cidade

Os ensaios já estão acontecendo. Entre atores, dançarinos, coro e orquestra, o espetáculo movimenta mais de 1.500 voluntários. As apresentações acontecerão dos dias 11 a 14 de abril às 20h, e nos dias 15 e 16, apresentações às 16h e 20h.

Auto de Páscoa 2022

Datas: 11-14.04 às 20h; 15-16.04 às 16 e 20h

Local: Auditório Principal da Igreja da Cidade em São José dos Campos no Campus Colina (Via Cambuí, logo após o Viaduto Dutra)

Ingresso e informações: www.autodepascoa.com.

Obs.: No dia da apresentação, é necessário levar 1kg de alimento não perecível