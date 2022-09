Dia do Sexo: Cuidar da Vida Sexual é Uma Forma de Bem-Estar e Autoconhecimento

Neste dia 6 de setembro se comemora o Dia do Sexo. É importante lembrar que questões ligadas ao sexo e ao prazer influenciam muito na nossa saúde como um todo. Por isso, é fundamental se despir de tabus e buscar entender sua sexualidade e suas vontades.

Esta data simbólica e sugestiva foi idealizada pela empresa fabricante de preservativos, Olla, e perdura desde 2008. Claro, o dia escolhido não poderia ser outro: 6/9, uma referência à famosa posição sexual.

A empresária e consultora de sexualidade, Roberta Pavon, esclarece que tudo que envolve o sexo e a sexualidade ainda é um grande tabu para muitas pessoas. “Como não tivemos educação sexual nas escolas e na família muitas pessoas ainda têm muita vergonha e travas em relação ao assunto, em dialogar com o parceiro (a), e mostrar o que quer e onde gosta de ser tocada (o). Grande parte das vezes, especialmente as mulheres, nem sabem, pois não conhece o próprio corpo. Por isso a importância do autoconhecimento” diz Roberta.

Sexo

Esta data traz a possibilidade de falarmos sobre sexo de forma mais aberta, afinal o sexo é natural e extremamente importante. E não podemos mais nos referir ao sexo apenas para reprodução, como muitas religiões ainda trazem, mas sim, o prazer, o bem-estar e a conexão, tanto com o parceiro quanto consigo mesmo. “O sexo está entre os 4 pilares mais importantes da ONU em relação à qualidade de vida. Além dos inúmeros benefícios que ele traz, o sexo, e o auto toque consciente (masturbação) contribuem muito para o amor-próprio e a autoestima.” destaca Roberta Pavon.

Roberta Pavon-Foto:Divulgação

Durante o sexo liberamos inúmeros hormônios, dentre eles a oxitocina, considerado o ‘hormônio do amor’. Quando se refere ao amor, é porque a oxitocina libera uma sensação de bem-estar tão grande, quase como se você estivesse apaixonado, inclusive por você mesmo.

O orgasmo pode trazer diversos benefícios, ele é capaz de proporcionar para a pessoa a capacidade de resetar todas as tensões e preocupações. Você inclusive tem a sensação de leveza, de estar mais tranquilo, devido à diminuição do hormônio do estresse.

Dia do Sexo

Usar um sex toy ou um cosmético sensual sozinha (o) ou acompanhada (o) são ótimas dicas para comemorar o Dia do Sexo, pois temos inúmeras opções, e adaptáveis para todos. “Outro tabu enorme que temos que quebrar é que os sex toys são concorrentes, principalmente entre os homens, que ainda têm esse preconceito. Acham que vão competir com o seu genital. Mas, primeiro, temos que tirar o foco dos genitais pois nosso corpo todo é erógeno, e segundo que os brinquedos são extremamente aliados para dar mais prazer e sair da rotina. Então, seja sozinha (o) ou acompanhada (o) aproveite. Todos somos livres e merecemos gozar” finaliza Roberta Pavon.

Mais sobre Roberta Pavon

Empresária no ramo de bem-estar sexual e consultora de sexualidade. Roberta Pavon visa construir uma marca conceito em sexualidade, que traga informações e conteúdos de educação e bem-estar sexual, quebra de tabus e preconceitos, que tragam momentos de diversão e descontração, pois sexo é vida, é colorido, é gostoso, e está entre os 4 pilares mais importantes da ONU para ter qualidade de vida, diversidade, humor sem ser ofensivo, claro,

que traga conceito de autoconhecimento, liberdade sexual, autoestima e amor próprio.

Foto de W R: https://www.pexels.com/pt-br/foto/homem-e-mulher-deitados-na-cama-1450155/