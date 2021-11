10 principais especialidades médicas para compor uma clínica de sucesso

Existem muitos tipos de especialidades médicas, cada uma delas voltada especialmente para uma área da saúde, a fim de fornecer a população auxílio para todo e qualquer problema que possa haver no organismo. Mas você sabe quais são as principais especialidades médicas para compor uma clínica de sucesso?

Mas todas as especialidades não são importantes? Com certeza, cada especialidade médica tem sua importância. Por esse motivo, para que uma clínica médica seja considerada boa, é preciso que ela ofereça pelo menos 1 médico de cada uma das principais especialidades.

Afinal, com uma clínica completa assim é possível realizar o tratamento de vários problemas de saúde em apenas um local, o que facilita muito a vida das pessoas nos dias de hoje, já que a rotina de todos está cada vez mais corrida.

Acontece que nem todas as clínicas possuem e fornecem para seus pacientes as principais especialidades médicas, o que dificulta a ida a alguns médicos necessários.

Porém, existem algumas clínicas que são completas e que oferecem para seus pacientes todas as principais especialidades médicas necessárias, como é o caso da Clínica São Paulo, por exemplo.

Mas afinal, quais são as principais especialidades médicas para compor uma clínica de sucesso? Veja neste artigo quais são elas e saiba um pouco mais sobre cada uma em específico. Assim, você entenderá melhor porque elas são as principais.

Quais são as principais especialidades médicas para compor uma clínica de sucesso?

É importante ressaltar novamente que todas as especialidades médicas são importantes. Mas quando é utilizada a palavra “principais”, esta se refere a especialidades médicas que atendem e cuidam de pessoas de todas as idades. Veja abaixo quais são elas.

Cardiologista

O médico cardiologista especializado em cardiologia atua no cuidado de disfunções e doenças relacionadas ao sistema cardiovascular do corpo humano. Ou seja, coração, circulação sanguínea e cirurgias cardiovasculares.

Clínico Geral

O clínico geral é o médico que possui um conhecimento aprofundado sobre todos os órgãos, aparelhos e sistemas do corpo humano e suas funções. Ele faz o pedido de exames, fornece o diagnóstico, orienta quanto a medicação ou tratamento, e também realiza cirurgias quando necessário.

Endocrinologista

O Endocrinologista é o médico especializado nos cuidados das glândulas endócrinas, os quais são os órgãos responsáveis por secretar substâncias no sangue, ou seja, os hormônios. Geralmente, este profissional atua fornecendo tratamentos que ajudam a equilibrar os hormônios e estabelecer o equilíbrio do organismo.

Fisioterapeuta

O fisioterapeuta é o profissional que analisa e interpreta laudos médicos e outros exames que o ajudam a ter uma visão sobre as condições da saúde do paciente e encontrar um diagnóstico. A partir daí, realiza sessões de fisioterapia que estejam de acordo com a lesão e necessidade de cada paciente específico.

Ginecologista

O ginecologista é responsável por cuidar dos órgãos pélvicos externos e internos femininos, ou seja, dos ovários, útero, colo do útero, trompas de falópio e da vagina como um todo (dos grandes e pequenos lábios). Este profissional também observa sinais de câncer de mama e infecções do sistema urinário feminino.

Nutricionista

O nutricionista é o profissional que faz um diagnóstico nutricional e que passa uma dieta específica para cada paciente que se adeque às necessidades do mesmo. Ele fornece a reeducação alimentar e orienta sobre todos os aspectos da alimentação, como o que deve ser consumido e o que deve ser evitado.

Ortopedista

O Ortopedista é o profissional responsável por cuidar do sistema locomotor de seus pacientes, ou seja, dos músculos e de todos os ossos. Este especialista ajuda a prevenir possíveis lesões e a cuidar e tratar de algum sistema que já esteja lesionado.

Psicólogo

O psicólogo ajuda a identificar traumas, medos e receios que podem ocasionar distúrbios mentais e fazer com que as pessoas levem vidas frustradas ou tristes. Ao identificar utilizando métodos científicos relacionados à psique humana, ele proporciona tratamento e uma melhor qualidade de vida ao paciente.

Psiquiatra

Este profissional atua na redução e no tratamento de sintomas de doenças mentais como depressão, transtornos de personalidade, ansiedade e outros tipos de problemas mentais. O tratamento pode ser com a inclusão de medicamentos ou não, varia de acordo com as necessidades de cada paciente.

Vascular

O médico vascular atua no tratamento cirúrgico de doenças relacionadas a veias, artérias e vasos linfáticos. Este profissional fornece ao paciente orientações sobre a prevenção e a recuperação da saúde do mesmo por meio da mudança de hábitos alimentares, prática de exercícios e o uso de medicamentos, quando necessário.

Não exite em procurar um especialista

Agora que você já sabe quais são as principais especialidades médicas para compor uma clínica de sucesso e quais são suas áreas de atuação, é importante que você procure alguns desses profissionais quando necessário, afinal, não há nada mais importante do que cuidar da saúde de forma correta e saudável.