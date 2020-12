Viver uma vida plena, em equilíbrio é um dos principais objetivos do ser humano. Viver bem com amigos e familiares, ter sucesso profissional e realizar sonhos também faz parte dos objetivos de muitas pessoas. Para atingir esses objetivos, existem uma série de percalços e obstáculos, além de situações contraditórias, principalmente nos dias de hoje, com as quais temos que nos deparar em nosso dia a dia.

Conviver com situações de desigualdade, a competição desenfreada, problemas de relacionamento contribuem para o que chamamos de sofrimento psíquico e emocional. A pandemia causada pelo novo coronavírus, por exemplo, contribuiu para o aumento desse sofrimento: 80% da população brasileira tornou-se mais ansiosa durante a pandemia.

Por isso, é preciso conhecer a importância do cuidado com a saúde mental. Quer saber mais sobre esses cuidados? Acompanhe a leitura do artigo!

Qual a importância do cuidado com a saúde mental?

Saúde integral

A concepção de fatores emocionais, psicológicos e sociais como importantes na saúde fazem parte de descobertas relativamente recentes na sociedade, que chamamos de saúde mental. A relação do ser humano consigo mesmo e com as pessoas passa pelos aspectos da saúde mental, em especial na atualidade, marcada pela alta competição, alta produtividade, imposição de padrões, contradições e desigualdades sociais, pela má alimentação e outros hábitos nocivos à saúde. Hoje, concebemos o ser humano de forma integral, considerando a relação integral de sua saúde física e mental. Quando existem problemas nessa relação e na relação da pessoa com o mundo, sua saúde mental é prejudicada.

Estigmas e preconceito

Como essa concepção da saúde integral ainda é relativamente recente, os problemas de saúde mental ainda são percebidos com muito preconceito, principalmente pelos familiares da pessoa doente, pautados em mitos e falta de esclarecimento, muitas vezes marginalizada e incompreendida. É importante saber que problemas de saúde mental ocorrem por diversas causas, que podem ser emocionais, sociais, genéticas e até mesmo disfunções orgânicas. Transtornos mentais não devem ser considerados falha ou fraqueza de caráter, não são frutos da imaginação da pessoa doente, possuem tratamento, não levam a pessoa à loucura e quem as possui não são pessoas perigosas e imprevisíveis.

Políticas de saúde mental

As campanhas de prevenção e conscientização sobre saúde mental são realizadas por meio de meses temáticos como o Janeiro Branco, com debates sobre o assunto. Há também o Setembro Amarelo, que discute a importância da prevenção do suicídio. O Dia Mundial da Saúde Mental é realizado em 10 de outubro, dia em que são realizadas campanhas de prevenção e conscientização.

Malefícios à saúde mental

São muitos os fatores que podem influenciar negativamente a saúde mental. Além dos fatores físicos, genéticos, emocionais, sociais e disfunções orgânicas, alguns hábitos podem contribuir para o surgimento de problemas de saúde mental. Diante dos acontecimentos atuais, tem sido difícil ter uma postura positiva na vida. Fatores como a baixa qualidade de vida, a degradação do meio ambiente e a perda da confiança nas instituições contribuem com o desânimo e a negatividade. Como vimos, a pandemia tem contribuído com essa falta de perspectiva e o aumento da ansiedade. A pressão psicológica e o estresse também contribuem para o aumento de transtornos.

Com isso, o consumo de álcool e outras substâncias psicoativas tem aumentado, principalmente na pandemia. Outros vícios também contribuem para o surgimento de problemas de saúde mental, como o vício em jogos e redes sociais. Outro fator que contribui para os problemas de saúde mental são os relacionamentos abusivos e os problemas familiares. Esses problemas mostram a importância do cuidado com saúde mental.

Atenção a quem precisa de ajuda

É importante que a família e os amigos consigam perceber quando uma pessoa precisa de ajuda. Alguns sinais podem ajudar: comportamentos agressivos, obsessivos, perda do sentido da vida, desânimo e sono constante, ausência de fome ou fome excessiva, abuso de substâncias psicoativas ou vícios em jogos e internet. Uma rede de apoio fortalecida e informada, que escuta e acolhe ao invés de julgar, auxilia em um rápido tratamento e recuperação.

Dicas de cuidado

Alguns hábitos podem auxiliar no cuidado com a saúde mental. Pode ser necessário o acompanhamento psicológico e psiquiátrico e isso não é nenhum sinal de fraqueza. A dependência química também pode ser tratada nos Centros de Atenção Psicossocial e em clínicas como a Viver Sem Drogas.

Hábitos de autocuidado são importantes para trazer relaxamento e equilíbrio, como a realização de exercícios físicos, atividades artesanais, sono adequado, boa alimentação e lazer. Hábitos de autoconhecimento, que ajudem no controle da ansiedade. Projetos de vida saudáveis, plausíveis e de acordo com suas convicções e sonhos. Relacionamentos saudáveis, com pessoas que nos tratem com respeito e carinho. Se desconectar periodicamente, buscar um contato maior com a natureza. Manter uma rotina saudável, mas poder sair dela de vez em quando. Sempre que precisar, não hesite em pedir ajuda.

O que achou dessas dicas? Quais hábitos você precisa mudar? Conta pra gente!