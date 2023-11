Recrutamento e retenção de pessoal ainda são desafios para o RH

A gestão de pessoas é uma tarefa fundamental para garantir o sucesso de um negócio. O profissional de Recursos Humanos precisa estar atento a todos os setores, às preferências dos colaboradores e as novas tendências que surgem no mercado. Por esse motivo, esse departamento tem sido cada vez mais valorizado dentro de uma organização.

Ao longo dos anos, novos processos surgem e trazem aos profissionais do RH uma série de desafios no dia a dia de trabalho, mas há ainda alguns que, apesar de velhos conhecidos, ainda necessitam de atenção especial. É o caso do recrutamento e da retenção de talentos, duas etapas básicas do setor de gestão de pessoas que podem representar dificuldades aos gestores.

Além deles, qualidade de benefícios – como auxílio alimentação e vale refeição – diversidade e inclusão, gestão de mudanças e clima organizacional também podem ser considerados desafios para os profissionais que atuam no departamento de Recursos Humanos.

Atração e retenção de talentos

Segundo um relatório da Gartner, para 50% dos líderes de RH, a escassez de talentos é um aspecto que causa preocupação e pode impactar o futuro do trabalho. O “x” da questão é que atrair e reter talentos têm sido desafios, principalmente quando se trata de pequenas e médias empresas que acabam competindo com grandes organizações.

A situação fica ainda mais difícil quando os profissionais não se dão conta de que existem outros atrativos, além do salário, que podem ajudar no processo. Os trabalhadores também se atentam aos benefícios oferecidos, flexibilidade e ambiente de trabalho saudável na hora de decidir aceitar ou permanecer em um emprego.

Como medida para driblar esse desafio, os gestores do setor precisam trabalhar o employer branding da empresa, mostrando que a organização valoriza seus colaboradores. Essa iniciativa pode, inclusive, se expandir para fora do ambiente de trabalho, sendo possível alcançar candidatos que acessem as redes sociais da empresa, por exemplo.

Para melhorar a visão de quem já está na casa, investir em planos de carreira, capacitação dos funcionários, melhora de benefícios e estimular a comunicação interna pode ajudar a mantê-los mais satisfeitos no trabalho.

Além disso, é importante manter-se aberto para a equipe, a fim de ouvir o que ela tem a dizer sobre suas lideranças e o ambiente de trabalho. A partir dessas ações, os gestores podem encontrar soluções eficazes para ajudar na atração e retenção de talentos.

Qualidade de benefícios

Os benefícios são um dos atrativos quando os trabalhadores estão procurando por um novo emprego. Segundo um estudo realizado pela Catho, o vale-refeição é o quarto benefício mais valorizado pelos funcionários, ficando atrás apenas do vale-transporte e da assistência médica.

Entretanto, a disponibilização de auxílios de qualidade pode fazer parte dos desafios diários de muitos setores do RH. Com tantas opções de benefícios no mercado, é normal se sentir perdido e indeciso na hora de escolher quais os mais viáveis para a empresa.

Um ponto aplaudido por muitos trabalhadores é a disponibilização de benefícios flexíveis, que podem ser usados em diferentes estabelecimentos e transações comerciais. Além disso, também é importante analisar a facilidade de navegação dos programas que possuem extensões on-line. Aplicativos muito complexos podem dificultar o acesso e ainda gerar demandas extras ao RH.

Além do benefício alimentação, transporte e de assistência médica, auxílios que permitam aos colaboradores vantagens de saúde, bem-estar, educação e cultura podem ser eficazes e ajudar a atrair e reter talentos.

Diversidade e inclusão

Ter equipes diversas e construir um ambiente seguro para a diversidade também são questões que não podem ser ignoradas pelo RH. Esse tipo de preocupação, além de proporcionar mais bem-estar aos colaboradores e promover uma imagem positiva para a empresa, também pode afetar diretamente os lucros do time.

Segundo uma pesquisa da Mckinsey & Company, empresas com diversidade ética e racial tem 35% mais chances de ter rendimentos acima da média do seu setor. Importante ressaltar que não adianta apenas contratar pessoas diversas, é preciso trabalhar para que o ambiente de trabalho seja seguro e livre de preconceitos.

Uma das ações feitas pelos gestores para auxiliar nesse processo é criar treinamentos e adotar uma política de tolerância zero para preconceitos. Dessa forma, é possível criar espaços para que o time possa conversar abertamente sobre o assunto e aprender de forma geral sobre o respeito à diversidade.

Gestão de mudanças

Durante os períodos de fragilidade institucional, o setor de Recursos Humanos é um dos mais afetados, pois precisa lidar com um momento delicado que pode resultar em demissões e mudanças nos processos de trabalho. Esses episódios costumam trazer insegurança aos colaboradores e podem refletir na entrega do trabalho.

Para driblar esse tipo de situação, é importante que os profissionais do setor adotem uma gestão humanizada e transparente, que leve em consideração o relacionamento com os colaboradores e a sinceridade para que eles possam se sentir seguros a todo o momento.

Clima organizacional

O clima organizacional é fundamental na gestão de pessoas e pode ajudar a manter os colaboradores engajados, garantindo uma boa performance de trabalho. Em linhas gerais, esse termo refere-se aos sentimentos predominantes que os funcionários têm em relação a determinada organização.

Quando esse clima é ruim para se trabalhar, há riscos de comprometer os rendimentos da empresa. De acordo com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, os funcionários utilizam apenas 8% de sua capacidade de produção em ambientes ruins e desmotivadores. Por outro lado, empresas que buscam criar um espaço mais positivo, têm o mesmo índice na casa dos 60%.

Para melhorar esse aspecto, é importante investir em treinamentos de lideranças para que elas possam ser bons exemplos aos colaboradores. Apostar na cultura de feedback também é uma boa iniciativa, uma vez que cria espaços para os trabalhadores receberem avaliações e proporem pontos de melhoria para a empresa.

Também é importante adotar métodos de valorização de conquistas, dando felicitações e bônus pelos resultados satisfatórios apresentados. Por fim, aderir a um modelo de trabalho mais flexível também tende a ser uma boa solução para potencializar o bem-estar dos colaboradores.

Image by senivpetro on Freepik