Feira DroneShow debate o uso crescente de drones para serviços de inspeções

Inspeções com drones, que vão desde construção civil até linhas de transmissão, será um dos principais temas de evento organizado pela MundoGEO, que será realizado no Centro de Convenções Frei Caneca, entre 17 e 19 de maio

Os drones têm sido uma ferramenta cada vez mais procurada para a realização de serviços de inspeções. E esse mercado crescente será debatido nos seminários e cursos da DroneShow 2022, o principal evento de drones profissionais da América Latina. Organizada pela MundoGEO, a oitava edição será realizada presencialmente no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, entre os dias 17 e 19 de maio. Veja a programação completa no site oficial do evento: www.droneshowla.com.

O uso de drones em inspeções apresenta diversas vantagens em relação aos métodos tradicionais, a começar pelo ganho de produtividade, já que é possível realizar serviços de forma mais rápida e com uma maior precisão. Além disso, há um aumento significativo em termos de segurança, já que não há necessidade de nenhum profissional ser posto em situação de risco. Com isso, o custo para o contratante do serviço fica mais baixo.

Devido à praticidade dos drones, eles podem realizar inspeções nas mais variadas estruturas e, por isso, são considerados fundamentais em alguns setores da economia, como energia, óleo, gás e engenharia.

Um drone, por exemplo, pode realizar inspeções em linhas de transmissão de uma forma muito mais segura. Ao invés de profissionais que precisavam subir em altíssimas torres e realizar o serviço no tempo possível, os drones conseguem fazer a mesma coisa com muito mais rapidez e segurança.

“Os drones proporcionam um detalhamento muito grande nas inspeções de fachadas de prédios, pontes, viadutos, barragens, linhas de transmissão, geradores eólicos e solares, plataformas de petróleo, indústrias, gasodutos e oleodutos, e até mesmo dentro de armazéns”, aponta o CEO da MundoGEO, Emerson Granemann.

Para tratar desse tema, a DroneShow 2022 conta com palestrantes de mais de 10 empresas especializadas em inspeções com drones, que vão apresentar estudos de casos e debater as melhores práticas para esse segmento.

A DroneShow 2022 também tem uma feira de negócios com mais de 80 expositores de vários países, que apresentarão diversos tipos de drones, incluindo aqueles que são destinados para inspeções, e também os acessórios e softwares indicados para um melhor resultado.

Veja a seguir os temas dos cursos e seminários da DroneShow 2022 relacionados ao uso de drones em inspeções:

9h às 12h30 – Curso: Inspeções com drones

14h às 15h15 – Painel: Monitoramento de grandes obras de engenharia

15h15 às 16h30 – Painel: Inspeções de estruturas lineares

17h às 18h15 – Painel: Inspeções em edificações

A DroneShow ocorre paralelamente à 12ª MundoGEO Connect, que oferece cursos, seminários e feira voltados para soluções de coleta da realidade, processamento de imagens usando inteligência artificial e visualização e análise das informações usando recursos 3D, como realidade virtual, realidade aumentada e gêmeos digitais. Além do MundoGEO Connect, o Centro de Convenções Frei Caneca também recebe a 2ª edição do SpaceBR Show, sobre a cadeia produtiva do setor espacial. Todos os eventos são organizados pela MundoGEO.

