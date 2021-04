Grupo HEINEKEN anuncia a distribuição da cerveja Blue Moon no Brasil

Acordo de distribuição exclusiva com a cervejaria americana Molson Coors terá início no terceiro trimestre de 2021

O Grupo HEINEKEN, segunda maior cervejaria do país, anuncia acordo de distribuição exclusiva da marca de cerveja Blue Moon no Brasil. O acordo, que terá início no terceiro trimestre de 2021, envolve a importação, venda e distribuição da cerveja em todo o território brasileiro, por meio da rota de distribuição do Grupo HEINEKEN, que inclui os centros de distribuição e rede de revendas exclusivas.

A Blue Moon é uma cerveja premiada, no estilo belga witbier – cerveja clara de trigo. A marca chega ao Grupo HEINEKEN para fortalecer o portfólio de cervejas artesanais da Companhia, que também conta com as marcas Baden Baden, Lagunitas e Eisenbahn.

A força do modelo de distribuição do Grupo HEINEKEN no Brasil, formado por mais de 30 centros de distribuição e uma rede de revendas exclusiva, aumentará a capilaridade da cerveja Blue Moon no País, que poderá ser encontrada em novas praças e mercados nacionalmente, nas versões lata e garrafa de 355ml.

Mauricio Giamellaro, presidente do Grupo HEINEKEN no Brasil

“Nós celebramos muito a chegada da Blue Moon ao nosso portfólio, isso reforça o nosso compromisso de levar ainda mais qualidade para os consumidores e democratizar o acesso ao universo das cervejas artesanais, categoria com maior potencial de crescimento no Brasil. Temos uma ampla variedade de estilos e sabores, por isso a Blue Moon, que é uma cerveja premiada, com chancela de qualidade global, terá um papel fundamental em nosso portfólio, tornando-o ainda mais forte e completo, para apoiar o crescimento do Grupo HEINEKEN no Brasil”, afirma Mauricio Giamellaro, presidente do Grupo HEINEKEN no Brasil.

Grupo HEINEKEN

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A (“Brasil Kirin”), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O Grupo gera mais de 13 mil empregos e tem 15 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias, localizadas em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife (PE), duas micro cervejarias em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC) e uma unidade de concentrados para refrigerantes em Manaus (AM). No Brasil, o portfólio de cervejas do Grupo HEINEKEN é composto por Heineken, Sol, Amstel, Kaiser, Bavaria, Eisenbahn, Baden Baden, Devassa, Schin, Glacial, No Grau e Kirin Ichiban. O portfólio de não alcoólicos inclui Água Schin, Schin Tônica, Skinka e os refrigerantes Itubaína, Viva Schin e FYs. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN NV, a maior cervejaria da Europa.

Blue Moon