A busca por dicas para administrar uma clínica de saúde é comum, afinal de contas, todos os anos, milhares de profissionais na área dão o grande passo de montar seu próprio negócio.

Pode ser que eles montem uma clínica para oferecer consultas ou exames, como a polissonografia. A grande questão é que, assim como acontece com qualquer outro tipo de empresa, esse é um empreendimento repleto de riscos.

Para ter uma clínica de saúde bem sucedida, é necessário fazer um bom planejamento e gerenciamento. Os proprietários dessas empresas geralmente possuem experiência em vários ramos da área de saúde.

No entanto, eles podem não necessariamente ter as ferramentas necessárias para ajudá-los a ter sucesso na administração de uma pequena empresa.

Neste artigo, falaremos sobre algumas dicas para administrar uma clínica de saúde de forma eficiente para que ela tenha sucesso.

4 dicas para administrar sua clínica

Sem mais delongas, aqui está uma lista com as principais dicas para administrar uma clínica de saúde.

1. Invista em tecnologia

Invista o tempo e o dinheiro necessários para se familiarizar com a tecnologia disponível para ajudá-lo a administrar sua clínica com eficiência.

Agora é possível realizar funções como reserva, agendamento e cancelamento de compromissos online em vez de por telefone. Serviços como o Telessaúde — que aumentou 90% devido a pandemia — podem ajudá-lo a revisar os resultados de exames de rotina e realizar outras consultas de pacientes remotamente.

Esse investimento não apenas reduzirá erros e mal-entendidos, mas também resultará em grandes economias de custos.

De um modo geral, a tecnologia fica mais barata ao longo do tempo, mas o tempo humano é e provavelmente sempre permanecerá relativamente caro.

Investir em tecnologia, quando disponível, também liberará recursos humanos para se concentrar nas áreas em que o toque pessoal é insubstituível.

Identificar as áreas nas quais você pode investir em tecnologia sem sacrificar o acesso do paciente e a qualidade do atendimento é uma questão crítica para administrar sua clínica com sucesso.

2. Realize reuniões diárias de equipe para manter todos a par dos eventos atuais

Este é outro passo importante para garantir que você administre sua clínica com sucesso. Investir cerca de 15 a 30 minutos no início de cada dia pode ser um passo importante para evitar falhas de comunicação.

Também ajuda a garantir que todos estejam “no circuito” em relação a desenvolvimentos importantes. Terceiro, também ajuda a fomentar um espírito de trabalho em equipe entre os funcionários – outro ingrediente vital para o sucesso da clínica.

Um negócio administrado com sucesso é aquele em que a equipe é capaz de levantar questões preocupantes antes que se tornem crises. Esses breves “apontamentos” no início de cada dia podem ser críticos para dar a eles essa oportunidade.

3. Identifique e considere os itens pendentes críticos para discussão na reunião do dia seguinte

À medida que cada dia chega ao fim, é benéfico olhar para o dia seguinte e identificar quaisquer itens importantes a serem discutidos na reunião de equipe do dia seguinte.

Pense um pouco sobre qual membro de sua equipe é mais qualificado para realizar cada tarefa crítica. Isso o ajudará a abordar a reunião de início do dia preparado para atribuir responsabilidades e propor prazos para manter as coisas funcionando sem problemas.

Pense também nas prioridades a serem atribuídas a esses itens. Esta será uma orientação útil para a equipe que pode não conseguir concluir todas as tarefas no tempo que você idealmente gostaria.

O gerenciamento proativo de itens essenciais para fazer será um fator chave para ajudá-lo a administrar sua clínica com sucesso.

4. Seu plano de marketing é a chave para uma clínica bem-sucedida

Como acontece com qualquer outra empresa, a atenção ao marketing é parte crucial para que sua clínica funcione com sucesso.

Certifique-se de investir em um ótimo site otimizado para mecanismos de pesquisa, como o Google. Além disso, invista em uma presença nas mídias sociais. Se você não tiver experiência para lidar com esses itens sozinho, considere contratar um consultor ou agência de marketing digital que possa te ajudar.

O segundo ingrediente essencial do seu plano de marketing é identificar e adotar uma proposta de vendas exclusiva. Por exemplo, você pode oferecer exames ou consultas gratuitas em intervalos específicos.

Alternativamente, sua clínica pode estar ativa em programas de apoio comunitário. Certifique-se de que eles sejam mencionados de forma proeminente e consistente em todas as suas mídias de marketing.

Isso incluirá seus anúncios de jornal local, postagens de mídia social e, é claro, seu site. Essas ações o ajudarão a construir a imagem da sua marca e conseguir mais clientes.

Conclusão

Criar uma clínica vem cada vez mais se tornando o grande objetivo de muitos profissionais que atuam na área de saúde.

Esse é um tipo de negócio que costuma gerar bons lucros, já que todas as pessoas precisam em algum momento da vida procurar por uma clínica de saúde.

No entanto, assim como em qualquer outro tipo de negócio, também é importante que uma clínica de saúde tenha uma ótima administração para que alcance bons resultados e cresça.

Esperamos que tenha gostado das nossas dicas e que elas te ajudem a administrar sua clínica de forma eficiente!

Imagem de Julio César Velásquez Mejía por Pixabay