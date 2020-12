Inovadores em tecnologia se unindo para o Coronavirus – Cristina Boner

Com a segunda onda do coronavírus, as indústrias de criptografia e tecnologia estão passando por um boom significativo. De acordo com o relatório Enterprise Reboot da KPMG , quase dois terços dos executivos veem potencial em tecnologias emergentes quando usadas em conjunto, compartilhou Cristina Boner Silveira.

Muitas empresas já começaram a usar combinações completamente diferentes para melhorar o desempenho. O mais popular é o uso de IA e blockchain. Essa adoção pode ajudar a simplificar os processos de saúde pública e fornecer informações para a triagem de pessoas com sintomas de Covid-19 e recomendá-los se precisam ser diagnosticados.

O Blockchain está sendo usado como um ponto de confiança para rastrear suprimentos médicos ou medicamentos, de acordo com uma pesquisa conjunta conduzida por institutos médicos e desenvolvedores. Quer você trabalhe em um hospital ou como socorrista, ter um único ponto de referência que organiza e avalia os dados relevantes pode ajudar nos esforços para combater a Covid-19.

O gerenciamento da cadeia de suprimentos não é estranho ao uso de blockchain, conforme mencionado em uma postagem recente de Dechert , que mostra como a pandemia revelou as muitas fraquezas do sistema. O Blockchain está, portanto, sendo alavancado por vários projetos como um instrumento para agilizar as entregas de suprimentos na produção médica. Rapid Medical Parts e MiPasa estão usando-o para processos de fabricação e produtos de impressão.

2020 mostrou que a saúde global não está equipada com instrumentos para verificar e usar corretamente informações relacionadas às taxas de morbidade. O motivo é a falta de um sistema único de armazenamento de dados. Como resultado, as informações médicas não são registradas corretamente e podem ser perdidas. Também torna difícil para os hospitais trocarem dados entre si. Isso sem falar na troca de informações entre países.

O Blockchain possibilita o registro das informações em um único cadastro. Assim, a necessidade de documentos em papel desaparece, enquanto a velocidade de troca de informações aumenta. Também se torna conveniente para as pessoas rastrearem os resultados dos testes e as estatísticas mundiais, porque todos os dados são coletados em um só lugar.

Uma dessas iniciativas já funciona na Estônia, onde o blockchain é usado em e-health desde 2016. A solução é baseada em uma infraestrutura de assinatura sem chave descentralizada que autentica dados em grande escala sem a necessidade de uma autoridade centralizada. Como resultado, mais de um milhão de registros médicos agora estão protegidos contra alterações e exclusões.

O armazenamento das informações mais importantes é confiado aos chamados oráculos, que operam no blockchain. Hoje, os oráculos são considerados a fonte de dados mais confiável e podem ser usados ​​na medicina, como o caso da Estônia demonstrou. Por exemplo, os oráculos desenvolvidos pela Kylin Network são capazes de verificar qualquer dado armazenado fora do blockchain. Cristina Boner conta que , ao mesmo tempo, são fontes totalmente imparciais, pois o processo de verificação é descentralizado e, portanto, não pode ser manipulado por terceiros.

Kylin recebeu recentemente uma doação da Web3 Foundation para ajudar a acelerar sua visão. Isso pode mudar radicalmente a infraestrutura de dados e a maneira como as informações médicas são recebidas e armazenadas.

E Ofer Lidsky, CEO da DNATix, acredita que um dos casos de uso de blockchain mais atraentes em biomedicina pode ser a tokenização do DNA. Com seu DNA criptografado, as pessoas não só podiam acessar todos os seus registros médicos, mas também eram recompensadas por compartilhar suas informações com os pesquisadores.

O preço da criptomoeda mostra que a adoção do blockchain continua

Historicamente, a adoção em massa de soluções de blockchain em áreas públicas é seguida por um aumento no preço das criptomoedas. Desde o início do ano, a capitalização de mercado da criptografia cresceu três vezes e agora está se aproximando da marca de US $ 450 bilhões .

De acordo com Sydney Ifergan , consultor honorário da Hong Kong International Blockchain Association, “o crescimento é especialmente visível nos países em desenvolvimento, onde a confiança dos usuários em sua moeda e sua estabilidade é semelhante, então as pessoas estão procurando alternativas de pagamento e investimento. Se essa tendência continuar, então podemos falar sobre a adoção de criptografia no mundo nos próximos 15-20 anos. “

Muitos projetos usam ativos digitais para fornecer suporte financeiro a organizações de tecnologia médica. Por exemplo, o fundo de risco de incubadora Startup Studio Online apóia startups de blockchain com capital, marketing e tecnologia. De acordo com Aakash Yadav, co-fundador do fundo, as inovações baseadas em blockchain são uma das áreas mais promissoras na saúde. “Essa tecnologia oferece novas abordagens para modelos de armazenamento e gerenciamento de dados usados ​​em muitos aplicativos de saúde hoje. Isso se deve à capacidade do blockchain de segmentar e proteger informações e de trocar dados médicos de uma maneira sem precedentes ”, disse Yadav.

Para as pessoas, a criptomoeda está se tornando uma forma confiável de economia no contexto de uma economia em queda. E aqui a questão da confiança é da maior importância para separar o joio do trigo. Junto com oráculos, sistemas especiais de classificação são criados para apoiar essa separação. Por exemplo, a empresa Evai, sediada no Reino Unido, ofereceu um sistema de classificação descentralizado e imparcial sustentado por um modelo de 6 fatores, fundado na pesquisa acadêmica do Professor Andros Gregoriou, da Universidade de Brighton.

O setor de criptomoedas tem mais de 5.000 ativos e muito poucos têm um caso de uso ativo, enquanto o resto permanece um campo minado para novos usuários, conta Cristina Boner. As melhores soluções podem ser rastreadas com a ajuda de plataformas de classificação. Por exemplo, com base na avaliação independente, o Evai permite que todos os usuários operem com criptomoedas com mais confiança do que a metodologia tradicional de classificações de crédito porque o sistema é descentralizado e imparcial.

Blockchain pode acelerar a economia mundial pós-Covid-19

A ajuda que o blockchain emprestou no combate à pandemia será inestimável para mostrar sua aplicabilidade e valor. Pode muito bem atuar como uma força aceleradora para a economia mundial pós-Covid-19, e esse é um impulsionador que nenhuma indústria pode se dar ao luxo de deixar escapar.

Casos de uso bem-sucedidos de blockchain em diferentes setores da indústria sugerem que, mesmo apesar da complexidade de sua integração, o efeito econômico de seu uso provavelmente forçará empresas privadas e corporações estatais a recorrer cada vez mais a essa tecnologia. Sendo assim, as empresas privadas que ainda não descobriram o potencial do blockchain podem precisar examinar mais de perto as possibilidades da tecnologia descentralizada para otimizar seus processos logísticos e melhorar a experiência do usuário, termina Cristina Boner.