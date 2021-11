COOP inicia venda de planos de seguros para mobiles usados

Celulares têm sido um dos objetos mais cobiçados por ladrões. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no ano passado, o estado de São Paulo registrou mais de 300 mil roubos ou furtos de celulares, o que significa uma média de 825 ocorrências do tipo por dia.

Diante desses índices, adquirir um seguro tornou-se uma das alternativas mais viáveis para evitar transtornos e prejuízos financeiros. Desde 2016, a Coop, por meio da área financeira Coop Facilita, está comercializando planos de seguros para mobiles – celulares, smartphone, smartwatch e tabletes.

Pitzi

De acordo com a coordenadora Alexsandra Amorim, o serviço é fruto de uma parceria com a empresa Pitzi e voltado para aparelhos novos e usados, adquiridos na rede Coop ou em outro estabelecimento. “O seguro protege contra defeitos, quebras, líquido, roubo ou furto e sua franquia é uma das menores do mercado. Outra grande vantagem é que o interessado pode fazer a aquisição do serviço diretamente no portal www.pitzi.com.br/coop_store/client_orders/new.

Coop

Atualmente a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

