Nutrição de leads: o que é e como fazer

Um dos principais meios de aumentar suas vendas em um processo digital é através da nutrição de leads. Essa estratégia usa a segmentação do público em aliança com o conteúdo produzido para gerar o interesse na conversão em uma empresa de forro acustico, por exemplo.

Além disso, o mundo tem passado por um processo conhecido como transformação digital, no qual uma série de avanços tecnológicos tem se popularizado e tem feito parte do dia a dia dos usuários no mundo todo.

Por conta disso, o mercado passou por uma série de mudanças, incluindo na forma como se trabalham as vendas. Hoje a experiência do cliente é um dos pontos mais importantes para esse tipo de interação.

Entenda a mudança do público no cenário atual

Pensando em tudo o que foi dito, para conseguir aplicar esse conceito de forma direta, é preciso avaliar todo o conceito de público, que mudou consideravelmente.

Hoje, o usuário padrão está muito mais proativo, buscando compreender melhor suas possibilidades e suas dores ao invés de simplesmente comprar um produto ou serviço que resolva momentaneamente a situação.

Para lidar com esse novo formato de trabalho e engajamento, a maioria das empresas fabricantes de racks metálicos adotaram um método conhecido como funil de vendas, que acompanha os usuários durante toda a jornada de compras e os separa em quatro grandes categorias:

Visitantes;

Leads;

Oportunidades;

Clientes.

Para facilitar o entendimento, explicamos separadamente o que são cada um deles, bem como de que modo funcionam:

1 – Visitantes

Os visitantes são os usuários que descobrem seu site ou sua loja, e estão inicialmente apenas identificando o que você pode oferecer de vantajoso ou de interessante para eles. Ou seja, é um ponto muito inicial, onde não há interação.

Assim, o visitante se torna um lead no momento em que ele opta por conhecer mais profundamente a empresa, oferecendo seus dados de contato em troca de informações relevantes sobre um determinado tópico ou assunto.

2 – Lead

É comum que as empresas ofereçam informações privilegiadas para pessoas que preenchem formulários com os dados de contato, criando assim uma base sólida para os leads e identificando suas necessidades em um sistema de gestão para franquias, por exemplo.

O lead é então trabalhado com conteúdo e interação entre consumidor e marca, fortalecendo o relacionamento até o momento em que o lead percebe que está na hora de fazer uma negociação com a empresa.

3 – Oportunidades

Nesse momento a equipe de vendas entra em ação, e ele se transforma em uma oportunidade. Se o trabalho da equipe de vendas conseguir convencê-lo a fechar o negócio, ele finalmente se tornará um cliente.

De todas as etapas, uma das mais importantes é o lead. Isso porque ele precisa ser cativado constantemente, com informações relevantes e uma estrutura de atendimento adequada para conseguir convertê-la em oportunidade.

4 – Clientes

Não é incomum que os leads se percam, e muitos consumidores fiquem nessa etapa. Por isso, nutri-los é muito importante para evitar esse tipo de impacto negativo em sua empresa, garantindo que o relacionamento consumidor e marca não será abalado.

Entender esse processo é muito importante, principalmente nos canais digitais, onde a experiência do usuário toma uma posição de prestígio dentro das estratégias de marketing de uma abertura de empresa simples como um todo.

Por isso, trabalhar adequadamente a nutrição de leads é uma ferramenta poderosa para o impacto de suas ações, sobretudo com relação ao potencial de vendas que sua companhia possui, bem como para que eles virem clientes.

Como fazer a nutrição de leads?

Realizar o processo de nutrição de leads não é difícil, mas requer muita atenção e cuidados em cada etapa, para garantir mais sucesso para esse tipo de resultado. Suas ações são muito importantes para gerar os resultados esperados para esse tipo de atividade.

Além disso, é importante ter em mente que cada companhia é única, e mesmo que utilizem as mesmas técnicas, duas empresas diferentes podem ter resultados completamente distintos, ainda que estejam trabalhando sob o mesmo segmento de atuação.

Por isso, adaptar suas ações à sua realidade é um dos passos mais importantes para garantir uma estrutura adequada de ações, otimizando seus processos de assessoria em folha de pagamento e permitindo explorar técnicas diferentes para nutrir melhor os leads.

Conhecendo seu público

O primeiro passo para realizar esse tipo de ação é identificar para quem você está criando conteúdo. O público-alvo de sua empresa é muito importante para determinar o tipo de material que será criado para atrair mais leads.

O momento de nutrição, entretanto, requer um pouco mais de conhecimento sobre a marca, uma vez que pressupõe do fato que os leads já sabem o básico apresentado no site e estão procurando por mais.

Para isso, é preciso segmentar ainda mais seu público-alvo, o que pode ser realizado com a criação de uma persona. Uma persona é uma figura fictícia, criada com base em interações que a empresa teve com clientes de serviços de engenharia tributação e na definição do público-alvo como um todo.

O grande diferencial de uma persona é sua profundidade. Além de dados comuns do dia a dia, é criado um perfil psicológico para as personas, o que aumenta consideravelmente suas chances de engajamento.

Esse tipo de interação permite um conhecimento mais profundo da necessidade de seus leads, e de que tipo de material terá resultados mais expressivos para conseguir uma taxa de conversão maior.

Assim, você consegue trabalhar mais efetivamente na nutrição de seus leads, mantendo-os sempre interessados no que está sendo apresentado e garantindo que aos poucos estes leads começarão a passar para as próximas etapas.

Forma de utilizar o material

Outro ponto interessante é entender como e quando usar seu material. Depois de definir suas personas e entender melhor o público, esse passo acaba ficando muito mais simples. Ou seja, o primeiro passo é identificar o que você já tem.

Muitas empresas possuem diversos materiais para nutrir leads que já estão prontos, e demandam muito menos tempo para serem enviados aos consumidores que estão buscando informações de soluções audiovisuais, por exemplo.

É preciso apenas se atentar se esse tipo de conteúdo está atualizado e se ele é rico o suficiente para aprimorar a experiência do usuário. Dessa forma, você consegue entender o que precisa de atualização ou não.

A atualização de seus materiais ajuda a identificar o que está defasado ou não, e como você pode aprimorar ainda mais sua experiência e criar uma série de soluções a longo prazo para seus consumidores.

A etapa do processo em que o lead se encontra desempenha um importante papel aqui, uma vez que a nutrição depende da forma como o lead enxerga a empresa. Se ele ainda estiver no começo da jornada, é preciso colocar materiais diferentes de leads que já estão sendo nutridos.

Fluxos de nutrição

Os fluxos de nutrição são uma excelente maneira de seus canais de conversação serem utilizados adequadamente. Trata-se de inserir conteúdos aos leads conforme a necessidade de cada um.

Esse tipo de interação é muito importante para conquistar uma estrutura de atendimento adequada para suas funções. Quanto mais você consegue trabalhar esses impactos, melhor para sua empresa como um todo.

Esse fluxo também não tem nenhum tipo de linearidade. É importante entender que cada lead tem seu próprio ritmo e rotina, e os impactos podem ser alterados constantemente por conta desse tipo de interação.

Chamados à ação

Também conhecidos como CTA, ou Call to Action, este tipo de abordagem é muito importante durante todo o processo de conversão. Tratam-se de elementos dentro do conteúdo que instigam os usuários a tomarem determinadas atitudes.

Os CTAs devem ser chamativos e interessantes, mas não atrapalhar o consumo como um todo. Dessa forma, você consegue otimizar esse tipo de resultado em qualquer canal de comunicação que sua empresa de palestras sipat SP esteja utilizando.

Por fim, os CTAs devem ser claros e objetivos, ou seja, uma mensagem direta e imperativa que fala diretamente com o consumidor, indicando-o para o próximo caminho.

Pontuação de leads

A pontuação de leads é uma ferramenta avançada, que pode ajudar muito a identificar as particularidades de cada consumidor de sua empresa. Nesse formato, você saberá o momento certo de tomar diferentes atitudes.

A nutrição de leads vai garantindo pontos para cada usuário que começa a interagir com a empresa, e essa interação vai aumentando à medida que a pontuação sobe. Quando chegar em um determinado ponto, é o momento da abordagem para a conversão.

Dessa maneira, você consegue trabalhar com muito mais qualidade a nutrição de leads, aumentando suas chances de engajamento com muito mais assertividade.

Considerações finais

Nutrir leads é um ponto fundamental para qualquer empresa da atualidade, principalmente aquelas que sentem uma necessidade latente de crescimento. Dessa maneira, você consegue controlar melhor o fluxo de leads e como eles se comportam.

Com a nutrição, é mais fácil fazer com que os consumidores tomem coragem para tomar os próximos passos, permitindo uma interação muito mais profunda com a empresa e passando a confiança para a conversão.

Por isso, empresas que trabalham com a nutrição de leads acabam se tornando referência em seus segmentos de atuação.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.