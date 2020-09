TV 4K qualidade e realismo da imagem dentro da sua casa

Aliar design com tecnologia a fim de proporcionar uma experiência única. É esse o objetivo da evolução da tecnologia de TV que está tomando conta do mercado. Elas são as TVs Ultra-high-definition, ou apenas TV 4K. Elas são assim chamadas por prometerem uma experiência 4 vezes melhor que os modelos Full HD.

Essa promessa vem da definição incrível de 8.294.400 pixels. Tecnologia que proporciona uma grande riqueza de cores, brilho, além da forte potência de som. Para enriquecer os momentos em que a família está reunida em casa, a experiência trazida pelas TVs 4K é um investimento que merece atenção. São várias as funcionalidades desses aparelhos e certamente, há uma para cada membro da sua família.

Quem não quer ver as crianças entretidas e consumindo conteúdos de qualidade em casa? Esse é o desejo de todos os pais. As TVs 4K chegam para ajudar a realizar esse sonho. A variedade de programas e aplicativos educativos e de lazer é cada vez maior. Eles estão invadindo todas as plataformas digitais. A qualidade do equipamento de transmissão é um fator decisivo. Clareza nos detalhes, cores e brilho são fundamentais para o processo de interesse das crianças a novos conteúdos. Esses aparelhos prometem transformar a maneira como as crianças enxergam um mundo lúdico, cheio de cores e sons.

Para quem gosta de fazer exercícios, mas não tem tempo de encarar a academia, a ideia de treinar em casa pode ser a solução desse problema. Um bom incentivo é sentir que a academia está na sua casa. Com a resolução única das TVs 4K você pode realizar sua rotina de academia, yoga e relaxamento no conforto e segurança de casa. Além da falta de tempo para fazer atividades como ir à academia, a vida cotidiana traz a tona uma nova realidade e demanda. Com muitos optando pelo home-office, a necessidade de estar mais tempo em casa e de incluir exercícios no seu dia a dia, pede que esse tempo seja passado com conforto e com um diferencial.

Para quem curte reunir a família ou os amigos na sala para assistir shows e concertos, as 4Ks entregam uma experiência que se compara a plateia que assiste ao vivo. É isso mesmo! A super definição desses aparelhos vai fazer você aproveitar ao máximo os seus artistas preferidos. Ou seja, em um aparelho que não comporte a tecnologia 4K é impossível o espectador usufruir de todas as vantagens tecnológicas.

Além disso, vários sites e produtores de conteúdo digital estão produzindo todos seus produtos já nessa tecnologia. Plataformas de streaming como Netflix e Amazon já tem quase todo o conteúdo dos seus catálogos em tecnologia 4K. Vídeos no Youtube, e filmes em Blu Ray com essa tecnologia também podem ser muito melhor aproveitados em um aparelho 4K.

A evolução não ficou apenas na tecnologia. O design moderno dos aparelhos dá um toque especial na decoração do seu lar. Discretas e elegantes, elas combinam com todos os estilos e ambientes.

O aumento na procura dessa tecnologia nos permite encontrar modelos nas mais variadas faixas de preço. Desde a Smart TV LED 50″ Philips 50PUG6513/78 Ultra HD 4k, que converte as imagens em alta resolução e pode ser encontrada na faixa dos R$ 2.000,00, até a Smart TV QLED 75″ Samsung QN75Q80RAGXZD Ultra HD 4K, com a impressionante tela de 75 polegadas e também com conversor de imagens para alta definição.

Você não precisa mais limitar suas experiências e ficar de fora dessa revolução tecnológica.