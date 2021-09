Fundação Cultural de Jacarehy abre mais de 500 vagas presenciais em oficinas culturais

A partir desta segunda-feira (20), a Fundação Cultural de Jacarehy (FCJ) abre inscrições para as oficinas culturais de 2021. São mais de 500 vagas oferecidas para diversas idades e diferentes segmentos artísticos, além de alcançar o centro e todas as demais regiões da cidade, descentralizando as atividades.

As 35 oficinas presenciais, que vêm como opções de atividades neste período pós pandemia, contam com a mentoria de profissionais e produtores culturais do município. As inscrições serão on-line, gratuitas e via preenchimento da plataforma (disponíveis no final do texto). A confirmação de participação só será realizada pessoalmente para as opções que não tiverem link digital no site.

Fundação Cultural de Jacarehy (FCJ)

O presidente da FCJ, Guilherme Mendicelli, compartilha que as formações culturais estão com a missão de proporcionar novas oportunidades na retomada dos encontros. “As oficinas sensibilizarão os artistas e participantes com as novas perspectivas e a volta do convívio em grupo. Estamos descentralizando os locais de realização para levar a chance de formação a toda a população de Jacareí, principalmente aos que ainda não tiveram essa oportunidade”, completa.

Oficinas culturais

Essa descentralização proporcionou uma parceria na realização das oficinas com entidades e coletivos sociais, reforçando a diversidade dos espaços, como Fênix do Rio Comprido, CEJU, Cultura no Morro, ASPAD, CEPAC, Viva Boa Vista, Associação Amigos de Bairro do Vila Garcia, Centro Comunitário do Lagoa Azul, entre outros.

Vale ressaltar que, a primeira formação cultural terá início no próximo domingo, 26 de setembro. Podem participar pessoas com residência fixa em Jacareí e não é necessária experiência artística.

Parceria – A instituição também firmou parceria com a Secretaria de Educação, fomentando as formações em Desenho e Xilogravura. Os detalhes serão passados pelo contato (12) 3955-9200.

Confira abaixo as informações:

Oficina: Ilustração

Ministrante: Jones Domingues

Faixa etária: A partir de 12 anos

Data e horário: Terça-feira, das 14h às 16h

Data de início: 28 de setembro

Local: Educamais de Jacareí

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/3Ct2ldt

Oficina: Ilustração

Ministrante: Jones Domingues

Faixa etária: A partir de 12 anos

Data e horário: Segunda-feira, das 14h às 16h

Data de início: 27 de setembro

Local: Cultura no Morro

Oficina: Desenho

Ministrante: Pedro Guima

Faixa etária: Livre

Data e horário: Sexta-feira, das 14h às 17h

Data de início: 1º de outubro

Local: Viva Boa Vista

Oficina: Gravura Colagem

Ministrante: Janaína Vieira

Faixa etária: Livre

Data e horário: Terça-feira, das 14h às 17h

Data de início: 28 de setembro

Local: Diretoria de Cultura

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/3CuecI7

Oficina: Fotografia Engajamento e Juventude

Ministrante: Bruna Souza

Faixa etária: 14 a 29 anos

Data e horário: Domingo, das 10h às 12h

Data de início: 26 de setembro

Local: Ilê Cidade Salvador

Oficina: Mobgrafia

Ministrante: Nadine Abrahão

Faixa etária: 14 a 29 anos

Data e horário: Quinta-feira, das 14h às 16h

Data de início: 30 de setembro

Local: Fênix do Rio Cumprido

Oficina: Fotografia

Ministrante: Carol Lacerda

Faixa etária: A partir dos 16 anos

Data e horário: Quinta-feira, das 18h às 20h

Data de início: 30 de setembro

Local: Museu de Antropologia do Vale do Paraíba

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/3AmtCxz

Oficina: Canto Coral

Ministrante: Rodrigo Lopes

Faixa etária: 16 aos 25 anos­

Data e horário: Sexta-feira, das 15h às 17h

Data de início: 1º de outubro

Local: Viveiro Municipal

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/3hQPfyO

Oficina: Iniciação de violão

Ministrante: Léo Magalhães

Faixa etária: A partir dos 12 anos ­

Data e horário: Quarta-feira, das 13h30 às 15h30

Data de início: 29 de setembro

Local: Educamais Meia Lua

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/3kpL6n0

Oficina: Iniciação de violão

Ministrante: Lino

Faixa etária: A partir dos 12 anos ­

Data e horário: Sexta-feira, das 14h às 16h

Data de início: 1º de outubro

Local: Fênix do Rio Comprido

Oficina: Danças de Salão

Ministrante: Isildinha

Faixa etária: A partir dos 18 anos

Data e horário: Quarta-feira, das 20h às 22h

Data de início: 29 de setembro

Local: CEJU

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/3lF2zrb

Oficina: Jazz

Ministrante: Isildinha

Faixa etária: A partir dos 12 anos

Data e horário: Sexta-feira, das 14h às 16h

Data de início: 1º de outubro

Local: Educamais Meia Lua

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/3EwGBzn

Oficina: Manipulação de bonecos

Ministrante: Gutho Pelogia

Faixa etária: A partir dos 12 anos

Data e horário: Segunda-feira, das 19h às 21h

Data de início: 27 de setembro

Local: Sala Mário Lago

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/39nEn6Y

Oficina: Iniciação à Produção de Textos Literários: contos e crônicas

Ministrante: Waldir Capucci

Faixa etária: Adulto e idoso

Data e horário: Quinta-feira, das 9h às 11h

Data de início: 30 de setembro

Local: Biblioteca Municipal

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/3nO9QHJ

Oficina: Técnicas de Contação de histórias

Ministrante: Carol do Brasil

Faixa etária: A partir dos 16 anos

Data e horário: Quinta-feira, das 14h às 16h

Data de início: 30 de setembro

Local: Biblioteca Municipal

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/3hMDI3l

Oficina: Corpo e Literatura

Ministrante: Guilherme Pelodan

Faixa etária: A partir dos 18 anos

Data e horário: Quarta-feira, das 15h às 17h

Data de início: 29 de setembro

Local: Biblioteca Municipal

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/3kpV9Zl

Oficina: Discotecagem

Ministrante: DJ Paul

Faixa etária: Livre

Data e horário: Quarta-feira, das 18h às 20h

Data de início: 29 de setembro

Local: Viva Boa Vista

Oficina: Iniciação ao teatro

Ministrante: Milena

Faixa etária: A partir dos 14 anos

Data e horário: Quarta-feira, das 19h às 21h

Data de início: 29 de setembro

Local: Sala Mário Lago

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/2XI7FuO

Oficina: Iniciação ao teatro

Ministrante: Fernando

Faixa etária: A partir dos 12 anos

Data e horário: Quinta-feira, das 14h às 16h

Data de início: 30 de setembro

Local: CEJU

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/3nNxBQk

Oficina: Dança Contemporânea

Ministrante: Luana

Faixa etária: Livre

Data e horário: Sexta-feira, das 13h30 às 15h30

Data de início: 1º de outubro

Local: Trianon

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/3tU6swd

Oficina: Teatro de Humor

Ministrante: Leandro Cenci

Faixa etária: A partir dos 16 anos

Data e horário: Sexta-feira, das 14h às 16h

Data de início: 1º de outubro

Local: Sala Mário Lago

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/39nHdsE

Oficina: Animação

Ministrante: Luiz Brasileiro

Faixa etária: A partir dos 14 anos

Data e horário: Quinta-feira, das 18h às 20h

Data de início: 30 de setembro

Local: Educamais Jacareí

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/39q8WZL

Oficina: Cinema

Ministrante: Luiz Brasileiro

Faixa etária: A partir dos 14 anos

Data e horário: Terça-feira, das 18h às 22h

Data de início: 28 de setembro

Local: Museu de Antropologia do Vale do Paraíba

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/3lHZw1l

Oficina: Gestão Cultural

Ministrante: Ricardo Salem

Faixa etária: A partir dos 16 anos

Data e horário: Terça-feira, das 19h às 21h

Data de início: 28 de setembro

Local: Sala Mário Lago

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/2Zfg89g

Oficina: Cupim Lab – Som

Ministrante: Alan Tomé

Faixa etária: Livre

Data e horário: Sábado, das 9h às 12h

Data de início: 2 de outubro

Local: Cultura no Morro

Oficina: Cupim Lab. – Vídeo

Ministrante: Thiago Vinicius

Faixa etária: Livre

Data e horário: Quinta, das 19h às 21h

Data de início: 30 de setembro

Local: Cultura no Morro

Oficina: Bate Lata

Ministrante: Charles

Faixa etária: Livre

Data e horário: Sexta-feira, das 18h às 22h

Data de início: 1º de outubro

Local: Cultura no Morro

Oficina: Teatro

Ministrante: Gutho Pelogia

Faixa etária: Livre

Data e horário: Quarta-feira, das 14h às 16h

Data de início: 28 de setembro

Local: Centro Comunitário Lagoa Azul

Oficina: Capoeira

Ministrante: Adarilson Chilico

Faixa etária: A partir dos 12 anos

Data e horário: Terça-feira, das 14h às 16h

Data de início: 28 de setembro

Local: Parque dos Eucaliptos

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/3AsK2oc

Oficina: Capoeira

Ministrante: Adarilson Chilico

Faixa etária: Livre

Data e horário: Sexta-feira, das 13h às15h

Data de início: 1º de outubro

Local: ASPAD

Oficina: Capoeira

Ministrante: Adarilson Chilico

Faixa etária: Livre

Data e horário: Quinta-feira, das 09h às 10h e 14h às16h

Data de início: 30 de setembro

Local: CEPAC

Oficina: Bordado Livre

Ministrante: Van Chelucci

Faixa etária: A partir dos 16 anos

Data e horário: Quinta-feira, das 14h às 16h

Data de início: 30 de setembro

Local: Educamais meia Lua

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/3Cw1loV

Oficina: Bordado Livre

Ministrante: Van Chelucci

Faixa etária: Livre

Data e horário: Quarta-feira, das 9h às 11h

Data de início: 28 de setembro

Local: Paróquia do Veraneio Ija

Oficina: Yoga

Ministrante: Danielle Gonçalvez

Faixa etária: Adulto e idoso

Data e horário: Segunda-feira, das 9h às 11h

Data de início: 27 de setembro

Local: Viveiro Municipal

Plataforma de inscrição: https://bit.ly/2XDhN8e